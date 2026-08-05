ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται ζελεδάκια με CBD και τετραϋδροκανναβινόλη - «Μην τα καταναλώσετε»

Snapshot Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί ζελεδάκια με την ονομασία "Cookies Delta 9 Gummiesinfused" και εμπορική ονομασία "London Pound Cake75" λόγω ανίχνευσης μη εγκεκριμένων ουσιών CBD και THC σε υψηλές συγκεντρώσεις.

Παρά την ένδειξη «για διακοσμητικούς σκοπούς», τα ζελεδάκια θεωρούνται τρόφιμα επειδή η κατανάλωσή τους είναι εύλογα αναμενόμενη. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκονται έλεγχοι του ΕΦΕΤ, για την άμεση ανάκληση προϊόντων στα οποία ανιχνεύθηκαν μη εγκεκριμένες ουσίες κανναβιδιόλης και τετραϋδροκανναβινόλης, σε υψηλές συγκεντρώσεις.

Πρόκειται για καραμέλες-ζελεδάκια, με ονομασία πώλησης "Cookies Delta 9 Gummiesinfused" και εμπορική ονομασία "London Pound Cake75", σε συσκευασία των 50g. Στα ζελεδάκια ανιχνεύτηκαν οι ουσίες δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη (delta-9-THC) και δέλτα-8-τετραϋδροκανναβινόλη (delta-8-THC) σε υψηλές συγκεντρώσεις. Επιπλέον, περιέχουν ως συστατικό τη μη εγκεκριμένη ουσία κανναβιδιόλη (CBD). Το εν λόγω προϊόν εισάγεται από τις ΗΠΑ και διακινείται από την ελληνική επιχείρηση “BIOMINERALES PHARMA EUROPE” σε διάφορες επιχειρήσεις.

Τονίζεται ότι το προϊόν αναγράφει την ένδειξη «για διακοσμητικούς σκοπούς» (souvenir purposes). Ωστόσο, δεδομένου ότι έχει μορφή, σύσταση και παρουσίαση κοινών γλυκισμάτων, η κατανάλωσή του θεωρείται εύλογα αναμενόμενη. Ως εκ τούτου, εμπίπτει στην έννοια του τροφίμου, σύμφωνα με την οποία τρόφιμο θεωρείται κάθε ουσία που προορίζεται ή εύλογα αναμένεται να καταναλωθεί από τον άνθρωπο, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού που αποδίδεται από τον κατασκευαστή.

Ο ΕΦΕΤ, τέλος, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί αυτά και παρόμοια προϊόντα, να μην τα καταναλώσουν.