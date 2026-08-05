Εντυπωσιακό timelapse βίντεο δείχνει πως εξαπλώθηκε ραγδαία η φωτιά στον Κιθαιρώνα

Ένα συγκλονιστικό timelapse βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, δείχνει το πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε η καταστροφική φωτιά στις νότιες πλαγιές του Κιθαιρώνα.

Στο βιντεοληπτικό υλικό αποτυπώνεται η πορεία της πύρινης λαίλαπας, το οποίο εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν στο σημείο πήρε καταστροφικές διαστάσεις, περνώντας από Πόρτο Γερμενό, Ψάθα, Βίλια και Κανδήλι αφήνοντας πίσω του χιλιάδες καμένα στρέμματα, κατεστραμμένα σπίτια και νεκρά ζώα.

Το νέφος της πυρκαγιάς ήταν τόσο έντονο, που σχημάτισε νέφη pyrocumulus.

Το οπτικό υλικό καταγράφηκε από κάμερα που τοποθέτησε στην κορυφή του βουνού η Ένωση Ραδιοερασιτεχνικών Δικτύων (Ε.ΡΑ.ΔΙΚ.), με τη συνδρομή εθελοντών στο πλαίσιο δικτύου για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και των καιρικών συνθηκών.

Δείτε το βίντεο:

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