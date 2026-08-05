Μακελειό στο Κίεβο: 14 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση

Snapshot Ρωσική πυραυλική και drone επίθεση στο Κίεβο στοίχισε τη ζωή σε 14 ανθρώπους και προκάλεσε τουλάχιστον 22 τραυματίες.

Οι νεκροί καταγράφηκαν κυρίως στο Μπορίσπιλ, τη Μπούτσα και το Φαστίβ, με σοβαρές ζημιές σε πολιτικές υποδομές και κατοικημένες περιοχές.

Οι ουκρανικές αρχές κατηγορούν τη Ρωσία για εσκεμμένη στόχευση αμάχων και κρίσιμων υποδομών.

Η Ουκρανία ζητά από τους συμμάχους της προμήθεια πυραύλων Patriot για την αντιμετώπιση των ρωσικών βαλλιστικών επιθέσεων.

Η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αυξάνεται με αμοιβαίες επιθέσεις σε πολιτικές και στρατιωτικές υποδομές. Snapshot powered by AI

Σε εφιάλτη εξελίχθηκε η νύχτα της Τετάρτης για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Κιέβου, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μια από τις πιο αιματηρές επιθέσεις των τελευταίων μηνών. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 14 νεκρούς και 22 τραυματίες, την ώρα που τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα συντρίμμια.

Η επίθεση ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, προκαλώντας εκρήξεις και εκτεταμένες πυρκαγιές σε ολόκληρες συνοικίες. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μπορίσπιλ, τέσσερις στην Μπούτσα και ένας στο Φαστίβ. «Ο εχθρός για άλλη μια φορά χτυπά σκόπιμα αμάχους και πολιτικές υποδομές», δήλωσε

Παράλληλα, ο δήμαρχος της πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, εξέφρασε φόβους για εγκλωβισμένους πολίτες κάτω από τα ερείπια κτηρίων και αποθηκών που επλήγησαν στο κέντρο της πόλης, προσθέτοντας ότι τέσσερις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για εσκεμμένη στοχοποίηση αμάχων και υποδομών ζωτικής σημασίας, με το νέο μπαράζ επιθέσεων να εντάσσεται σε μια νέα έξαρση των εχθροπραξιών τις τελευταίες εβδομάδες. .

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στο Κίεβο τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ η Ουκρανία έχει επίσης αυξήσει τις επιθέσεις της σε ρωσικές πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει επίσης επανειλημμένα στοχεύσει αποθήκες του ρωσικού γίγαντα ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries. Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν στην περιοχή της Μόσχας το πρωί της Τρίτης στις πιο πρόσφατες επιθέσεις σε αποθήκες του κολοσσού.

Την προηγούμενη μέρα, Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 58 τραυματίστηκαν σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε μια πολυσύχναστη παραλία στη νότια περιοχή Κρασνοντάρ.

Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία εξέφρασε την αγανάκτησή της για ένα βίντεο που δείχνει έναν άνδρα να καταδιώκεται από ένα drone στη Χερσώνα, χαρακτηρίζοντάς το σκόπιμο «κυνήγι» και «σαφάρι» με στόχο αμάχους. Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοποίησαν σκόπιμα αμάχους. Η Ουκρανία κάλεσε τους συμμάχους της να προμηθεύσουν περισσότερους αμερικανικής κατασκευής πυραύλους αναχαίτισης Patriot για να αμυνθούν έναντι των ρωσικών βαλλιστικών επιθέσεων.