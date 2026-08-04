«Δεν θέλαμε να τον παντρευτεί» - Ξεσπά η οικογένεια της Αμερικανίδας συζύγου του Αφγανού δολοφόνου

Η σύζυγος του Αχμαντζάι αποκάλυψε ότι εκείνος ήταν θυμωμένος με τη Ρος επειδή προσπαθούσε να τον εντάξει σε μια «σκληρή» χριστιανική ομάδα.

Μιχάλης Παπαδάκος

«Δεν θέλαμε να τον παντρευτεί» - Ξεσπά η οικογένεια της Αμερικανίδας συζύγου του Αφγανού δολοφόνου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι γονείς της Αμερικανίδας συζύγου του Αφγανού δολοφόνου δεν ήθελαν ποτέ τον γάμο της κόρης τους με τον Σαρίφ Αχμαντζάι.
  • Ο Σαρίφ Αχμαντζάι κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Ρος στην Κυψέλη.
  • Οι ελληνικές Αρχές θεωρούν ότι η δολοφονία οφείλεται σε αντιπαράθεση, πιθανώς λόγω απόπειρας ληστείας ή σεξουαλικής επίθεσης.
  • Ο Αχμαντζάι φέρεται να σκότωσε τη Ρος στο διαμέρισμά της και να πέταξε το πτώμα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο.
  • Η σύζυγος του Αχμαντζάι αποκάλυψε ότι εκείνος ήταν θυμωμένος με τη Ρος επειδή προσπαθούσε να τον εντάξει σε μια «σκληρή» χριστιανική ομάδα.
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Οι γονείς της Αμερικανίδας συζύγου του Αφγανού που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη φέρονται να είχαν εκφράσει από την αρχή την αντίθεσή τους στον γάμο της κόρης τους με τον δολοφόνο της 38χρονης Ελίζαμπεθ Ρος.

Σύμφωνα με τη θεία της γυναίκας, οι γονείς της δεν είδαν ποτέ θετικά τη σχέση με τον Σαρίφ Αχμαντζάι και είχαν σοβαρές επιφυλάξεις για εκείνον πριν ακόμη παντρευτούν.

Ο Αχμαντζάι, επαγγελματίας πυγμάχος που έφτασε στην Ελλάδα με ένα μικρό σκάφος το 2016, κατηγορείται για τη δολοφονία της Ρος, πριν βάλει το πτώμα της σε μια βαλίτσα και το πετάξει σε ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο.

Αφού έφτασε στη Μυτιηνη, ο Αχμαντζάι ασπάστηκε τον Χριστιανισμό και παντρεύτηκε την Αμερικανίδα Αλάινα Χολ, 28 ετών, το 2023.

Ο Αχμαντζάι και η Χολ, που μεγάλωσε στο Ρίνγκολντ της Τζόρτζια, ίδρυσαν μια οργάνωση για τους πρόσφυγες στην Αθήνα και απέκτησαν μαζί ένα παιδί.

Ωστόσο, η θεία της Αλάινα, η Λίαν Χολ, είπε ότι ο αδελφός της, Τόμας, και η κουνιάδα της, Σούζαν είχαν πάντα σοβαρές αμφιβολίες για την επιλογή συζύγου της κόρης τους.

Όταν ρωτήθηκε για τον Σαρίφ, είπε στην Daily Mail: «Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ, μόνο έχω ακούσει γι' αυτόν. Αλλά μπορώ να σας πω ότι ο αδερφός μου και η κουνιάδα μου δεν ήθελαν ποτέ να παντρευτούν».

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Οι ελληνικές Αρχές πιστεύουν ότι η φερόμενη δολοφονία οφείλεται σε «αντιπαράθεση» και τώρα εικάζουν δύο πιθανά κίνητρα, συμπεριλαμβανομένης μιας απόπειρας ληστείας ή σεξουαλικής επίθεσης.

«Πιστεύουμε ότι υπήρξε αντιπαράθεση», δήλωσε μια πηγή. «Αλλά αυτό οφειλόταν στο ότι η Ρος ανακάλυψε τον Αφγανό να ψάχνει τα πράγματά της και να της κλέβει τις πιστωτικές κάρτες ή μήπως επρόκειτο για σεξουαλική επίθεση ή για την απόρριψη των προτάσεών του από τον Βρετανό;» πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Το σώμα της 38χρονης Λίζα, βρέθηκε από έναν άστεγο άνδρα στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου, τρεις ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Ο Αχμαντζάι συνελήφθη τη Δευτέρα για τον θάνατο της Σκωτσέζας εργαζόμενης σε φιλανθρωπικό ίδρυμα.

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Το βίντεο με τη βαλίτσα

Εικόνες από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, τον δείχνουν να φεύγει από το διαμέρισμά του όπου διέμενε η Ρος με μια βαλίτσα και να την αφήνει εκεί που βρέθηκαν τα λείψανά της.

Ο πυγμάχος έχει καταγραφεί να κατευθύνεται προς ένα εγκαταλελειμμένο πάρκινγκ κρατώντας ένα μπλε σακίδιο. Φεύγει από τον εγκαταλελειμμένο χώρο περίπου 13 λεπτά αργότερα χωρίς τις σακούλες. Άλλα πλάνα που εξασφάλισε η αστυνομία φέρονται να τον δείχνουν να φτάνει στο διαμέρισμα της Ρος με αυτοκίνητο που ανήκε στη σύζυγό του, το βράδυ της 15ης Ιουλίου.

Τι είπε η σύζυγός του στους αστυνομικούς

Αστυνομικές πηγές αποκάλυψαν προηγουμένως ότι ο Αχμαντζάι - ο οποίος είχε ασπαστεί τον Χριστιανισμό - είπε στη σύζυγό του ότι είχε μαλώσει με την Ρος επειδή ήθελε να ενταχθεί στην «σκληρή» χριστιανική ομάδα της.

Όταν ανακρίθηκε από τους ντετέκτιβ, η σύζυγός του είπε στους αστυνομικούς ότι νωρίτερα διέμεναν στην Αράχωβα κι όσο ήταν εκεί ανησύχησε μετά την εξαφάνιση του συζύγου της.

Αφού χρησιμοποίησε μια εφαρμογή παρακολούθησης κοινής τοποθεσίας, είδε ότι βρισκόταν σε ένα διαμέρισμα στην οδό Ρεθύμνου, όπου διέμενε η Ρος και πιστεύεται ότι εκεί την σκότωσε.

Μια αστυνομική πηγή αποκάλυψε, σύμφωνα με την Daily Mail: «Η γυναίκα μάς είπε ότι ο σύζυγός της, τής είχε εμπιστευτεί ότι ήταν θυμωμένος με τη Βρετανίδα. Προσπαθούσε να τον επηρεάσει θρησκευτικά και αυτό ήταν υπερβολικό για αυτόν».

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