Λύγισε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης: «Πατέρα, δεν ανήκεις μόνο σε εμάς, ανήκεις στην ιστορία»

Ο συγκινητικός επικήδειος του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη για τον πατέρα του

Ανθή Κουρεντζή

Λύγισε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης: «Πατέρα, δεν ανήκεις μόνο σε εμάς, ανήκεις στην ιστορία»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη την Τρίτη 4 Αυγούστου στη Μητρόπολη Αθηνών, παρουσία πλήθους εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου και απλών ανθρώπων που έδωσαν το παρών για να αποχαιρετήσουν τον εμβληματικό πολιτικό.

«Ήθελες η χώρα να πηγαίνει μπροστά χωρίς να μένει ο κόσμος πίσω»

Στον επικήδειό του, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, συναισθηματικά φορτισμένος, έκανε λόγο για την πολιτική προσωπικότητα του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, αλλά κυρίως για τον πατέρα του, Γιάννη, συγκινώντας το πλήθος που τον άκουγε.

«Υπήρξε πατριώτης, κοσμοπολίτης, λόγιος, ευρωπαϊστής, αυστηρός, δίκαιος και φίλος. Πάνω απ' όλα, υπήρξε φιλάνθρωπος. Τα λόγια του πατέρα μας είχαν ιδιαίτερη βαρύτητα. Δεν ήταν άνθρωπος των επαίνων, ούτε των μεγάλων λόγων. Σου έδειχνε τον δρόμο. Και όταν, σχεδόν πάντα, η ζωή τον επιβεβαίωνε, καταλάβαινα τη σοφία του (...)Ήθελες τα παιδιά σου να αγαπήσουν την πολιτική και να την υπηρετήσουν όπως εσυ. Όταν αποφάσισα να απέχω, λυπήθηκες αλλά στο τέλος με δικαίωσες. Μας έμαθες τι σημαίνει αξιοπρέπεια και αξίες(...) Πίστεψες στους ανθρώπους περισσότερο από τις ταμπέλες. Αγάπησες τους νεους. Αγάπησες και αγαπήθηκες από τον απλό κόσμο. Ήθελες η χώρα να πηγαίνει μπροστά χωρίς να μένει ο κόσμος πίσω (...) Ο πατέρας μας υπήρξε σπουδαίος κοινοβουλευτικός. Μας έλεγε πάντα "η θέση του βουλευτή είναι στη Βουλή, όχι στα κανάλια ή τις εκδηλώσεις(...) Αν μας ρωτούσαν ποια είναι η παρακαταθήκη που αφήνει πίσω δεν είναι τα αξιώματα που υπηρέτησε αλλά ο τρόπος που τα υπηρέτησε(...). Σήμερα αποχαιρετάμε έναν πολιτικό που δεν υπηρέτησε την πατρίδα του με φανατισμό και δεν πρόδωσε τις αρχές του. Εζησες με αγώνες, προσφορά και κέρδισες τον σεβασμό και την εκτίμηση των συνεργατών και των αντιπάλων σου, αλλά και την αγάπη της οικογένειάς σου. Πατέρα, καλό σου ταξίδι. Δεν ανήκεις μόνο σε εμάς. Ανήκεις στην ιστορία», ανέφερε συγκινημένος στον επικήδειό του, ο γιος του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Εικόνες από την κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη:

[388809] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας / Eurokinissi

μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης / Eurokinissi

<br><br>ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Ο Κωστής Χατζηδάκης / INTIME NEWS

[388809] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Άδωνις Γεωργιάδης / Eurokinissi

[388809] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος / Eurokinissi

[388809] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Σταύρος Παπασταύρου / Eurokinissi

<br><br>ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Η οικογένεια του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη στη Μητρόπολη Αθηνών / INTIME NEWS

<br><br>ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Ο Παύλος Μαρινάκης / INTIME NEWS

<br><br>ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Ο Νίκος Παπαθανάσης / INTIME NEWS

κηδεία

Ο Προκόπης Παυλόπουλος / INTIME NEWS

<br><br>ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος / INTIME NEWS

<br><br>ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Ο Αντώνης Σαμαράς / INTIME NEWS

<br><br>ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Ο Χάρης Δούκας / INTIME NEWS

<br><br>ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Ο Βασίλης Σπανάκης / INTIME NEWS

<br><br>ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Η Ελίζα Βόζενμπεργκ / INTIME NEWS

<br><br>ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Η Φάνη Πάλλη Πετραλιά / INTIME NEWS

<br><br>ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Στιγμιότυπα από την κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη / INTIME NEWS

<br><br>ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Η Σέβη Βολουδάκη / INTIME NEWS

<br><br>ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Ο Σπύρος Καπράλος και η Κατερίνα Γκαγκάκη / INTIME NEWS

<br><br>ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Στιγμιότυπα από την κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη / INTIME NEWS

Ποιος ήταν ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 2 Αυγούστου του 1933. Ήταν νομικός και πολιτικός που διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της ΕΡΕ και της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός, ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας (1993 - 1997).

Υπήρξε μία από τις μακροβιότερες και πιο έμπειρες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδας, με κοινοβουλευτική παρουσία που εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Ήταν ο ένας από τους δύο τελευταίους εν ζωή βουλευτές της ΕΡΕ και το τελευταίο εν ζωή μέλος της Βουλής του 1961.

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ της τότε Δυτικής Γερμανίας, με ειδίκευση στο Εταιρικό Δίκαιο. Με την επιστροφή του στην Αθήνα άρχισε να δικηγορεί και το 1960 αναγορεύτηκε διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατόπιν εισηγήσεως του καθηγητή Κωνσταντίνου Ρόκα. Την εποχή εκείνη γνωρίζεται με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, γνώριμο του πατέρα του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, που είχε διατελέσει βουλευτής του Λαϊκού Κόμματος, ο οποίος και του ανέθεσε να συντάξει σχετικές εισηγήσεις προς κυβερνητικούς παράγοντες, ενώ λίγο αργότερα τον ορίζει υποψήφιο βουλευτή της ΕΡΕ στη Β΄ Περιφέρεια Αθηνών.

ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 93 ΕΤΩΝ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ <br><br> ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης / INTIME NEWS

Στις εκλογές του 1961 εξελέγη βουλευτής, επανεκλεγείς και στις εκλογές του 1963, του 1964 και στις υπόλοιπες που ακολούθησαν (στη Β΄ Αθηνών από το 1974 ως και το 1996 και Επικρατείας το 2000).

Την περίοδο της Δικτατορίας, και συγκεκριμένα ένα χρόνο μετά την επιβολή της, τον Ιούλιο του 1968, μαζί με άλλους βουλευτές, αρχίζει να προσυπογράφει ανακοινώσεις περί επανόδου της χώρας στη δημοκρατική ομαλότητα. Οι Αρχές του απαγορεύουν την έξοδο από τη χώρα, οπότε σε συνεννόηση με τους Γ. Ράλλη και Π. Παπαληγούρα συνδέεται με κλιμάκιο της οργάνωσης «Ελεύθεροι Έλληνες». Η σύνδεση όμως αυτή αποκαλύφθηκε και στις 9 Οκτωβρίου συνελήφθη. Μετά από ανάκριση που ακολούθησε στο ΕΑΤ/ΕΣΑ περιορίστηκε επί ένα πεντάμηνο σε πλήρη απομόνωση.

Μετά την μεταπολίτευση, συμμετείχε ως υφυπουργός Εσωτερικών στη Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας 1974 και στις εκλογές του ίδιου έτους εκλεγείς και πάλι, με την Νέα Δημοκρατία ανέλαβε ακολούθως υφυπουργός Εξωτερικών (1974 – 1975), υπουργός Εμπορίου (1975 – 1977), υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (1977-1980), υπουργός Εθνικής Αμύνης (Κυβέρνηση Συνεργασίας, 1989), Εμπορίου (Οικουμενική Κυβέρνηση, 1989), Εθνικής Άμυνας (1990-1993), Δικαιοσύνης (1992).

Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (1985-1996) και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας (1994-1997). Το 1989 τάχθηκε κατά της παραπομπής του Ανδρέα Παπανδρέου.

Στην πολιτική του καριέρα διετέλεσε γραμματέας του προεδρείου της Βουλής (1961-1963), γραμματέας της επιτροπής αναθεώρησης του Συντάγματος (1963) και κοσμήτορας της Βουλής (1965-1967). Υπήρξε μόνιμο μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στις εργασίες σύνδεσης Ελλάδας με την ΕΟΚ την περίοδο 1962-1967, λαμβάνοντας επίσης μέρος σε κοινοβουλευτικές ομάδες του ΝΑΤΟ.

Από τον Ιανουάριο του 1998 μέχρι τον Αύγουστο του 2010 διετέλεσε πρόεδρος του «Ινστιτούτου Κ. Καραμανλής», ενώ ένα χρόνο πριν, τον Μάιο του 2009 εγκατέλειψε την πολιτική μετά από 48 χρόνια πολιτικής καριέρας.

ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 93 ΕΤΩΝ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ <br><br> ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης / INTIME NEWS

Έγραψε πολλές μελέτες νομικού και πολιτικού περιεχομένου, οι κυριότερες των οποίων είναι: «Η ονομαστική μετοχή» (1960), «Η ΕΟΚ και το Εταιρικόν Δίκαιον» (1970), «Η αλλαγή στο εδώλιο» (1984), «Αποκατάσταση Ιστορικών Αληθειών» (1985),«Η αλήθεια για το παρελθόν πυξίδα για το μέλλον» (1989), «Συνταγματικοί Προβληματισμοί» (1993),«Η Ελλάδα Μπροστά στο 2000: Ένα Νέο Συνταγματικό Πλαίσιο» (1998), «Η Βουλευτική Ασυλία» (2000), «Οι Τρεις Απειλές του Αιώνα» (2002), «Πολιτι(στι)κή φωτογραμμετρία» (2005), «Η Μεταναστευτική Πολιτική της Ευρώπης» (2006), «Η Αναγκαία Αναθεώρηση» (2006), «Τυφλοί στρατοί-Η Δύση και η Απειλή του Ισλαμικού Φονταμενταλισμού» (2008), «Αναζητώντας την Τέχνη» (2008)και τη δίγλωσση έκδοση «5 Χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2004-2009» (2009). Έχει γράψει πολλά άρθρα πολιτικού και κοινωνικού περιεχομένου. Επισκέφθηκε, επίσημα προσκεκλημένος, την Αγγλία, τη Δυτική Γερμανία και τις ΗΠΑ.

Τιμήθηκε από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Φοίνικος, λόγω της μακράς πολιτικής του δράσης, καθώς και με άλλα ανώτερα παράσημα διαφόρων κρατών.

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης είχε τέσσερα παιδιά, τον πρώην υπουργό Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, την δημοσιογράφο Ελένη, τον Θωμά, επιχειρηματία και σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας και τον Κωνσταντίνο.

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