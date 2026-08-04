Κυψέλη: Από ασυνόδευτος πρόσφυγας και εθελοντής στην Αθήνα στην δολοφονία της Βρετανίδας

Snapshot Ο Σαρίφ Αχμαντζάι, Αφγανός πρώην πρόσφυγας και επαγγελματίας πυγμάχος, συνελήφθη για τη δολοφονία της Βρετανίδας εθελόντριας Ελίζαμπεθ Ρος στην Αθήνα.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας τον δείχνουν να μεταφέρει βαλίτσα που συνδέεται με τη σορό της Ρος σε εγκαταλελειμμένο χώρο στην περιοχή της Κυψέλης.

Ο Αχμαντζάι και η σύζυγός του είχαν πρόσβαση στο διαμέρισμα της Ρος μέσω της οργάνωσης που ίδρυσαν για βοήθεια σε πρόσφυγες και ευάλωτες ομάδες.

Η σύζυγος του 26χρονου ενημέρωσε τις Αρχές για ύποπτη συμπεριφορά του, ενώ ο ίδιος φέρεται να χρησιμοποίησε τραπεζικές κάρτες και κινητό της Ρος μετά τον θάνατό της.

Η έρευνα συνεχίζεται και ο Αχμαντζάι αναμένεται να καταθέσει ενώπιον των ανακριτικών Αρχών στην Αθήνα. Snapshot powered by AI

Ένα πρόσωπο με μια πολυτάραχη διαδρομή ζωής βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για την δολοφονία της Βρετανίδας εθελόντριας Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος στην Αθήνα.

Πρόκειται για τον 26χρονο Σαρίφ Αχμαντζάι, Αφγανό επαγγελματία πυγμάχο, ο οποίος είχε φτάσει στην Ελλάδα ως πρόσφυγας το 2016 και τα τελευταία χρόνια είχε δημιουργήσει προφίλ ανθρώπου που δραστηριοποιούνταν στην υποστήριξη ευάλωτων ομάδων.

Ο Αχμαντζάι συνελήφθη από τις Αρχές σε σχέση με τον θάνατο της 38χρονης Βρετανίδας, ενώ βίντεο από κάμερες ασφαλείας που εξετάζει η αστυνομία φέρεται να τον δείχνει να μεταφέρει μια βαλίτσα στους δρόμους της Αθήνας λίγες ώρες μετά τον θάνατό της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ερευνώνται, η βαλίτσα συνδέεται με τη μεταφορά της σορού της Ρος σε εγκαταλελειμμένο χώρο στην περιοχή της Κυψέλης.

Το υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Ιουλίου, φέρεται να δείχνει τον 26χρονο να κινείται με μια βαλίτσα με ρόδες και ένα μπλε σακίδιο, κατευθυνόμενος προς εγκαταλελειμμένο χώρο στάθμευσης. Περίπου 13 λεπτά αργότερα εμφανίζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να αποχωρεί από το σημείο χωρίς τις αποσκευές.

Άλλα πλάνα που έχουν συλλέξει οι Αρχές φέρεται επίσης να καταγράφουν τον Αχμαντζάι να φτάνει το βράδυ της 15ης Ιουλίου στο ισόγειο διαμέρισμα όπου διέμενε η Ελίζαμπεθ Ρος, με αυτοκίνητο που ανήκε στη σύζυγό του, την Αμερικανίδα Κρίστιαν Αλαΐνα Χολ.

Η ζωή του Σαρίφ Αχμαντζάι

Η ιστορία του Αχμαντζάι είχε παρουσιαστεί στο παρελθόν ως μια πορεία επιβίωσης και νέας αρχής. Γεννημένος στο Αφγανιστάν, έχασε τον πατέρα του, ο οποίος ήταν στρατιωτικός διοικητής, όταν ήταν μόλις τριών ετών. Σύμφωνα με την προσωπική του αφήγηση, ο πατέρας του είχε επιβιώσει από αρκετές απόπειρες δολοφονίας πριν σκοτωθεί σε ενέδρα.

Σε ηλικία εννέα ετών, όπως έχει αναφέρει ο ίδιος, ο μεγαλύτερος αδελφός του απήχθη από τους Ταλιμπάν και δεν επέστρεψε ποτέ. Έξι χρόνια αργότερα, η μητέρα του, η αδελφή του και ο μικρότερος αδελφός του σκοτώθηκαν σε επίθεση αυτοκτονίας, με αποτέλεσμα να μείνει ορφανός.

Ακολούθησε ένα δύσκολο ταξίδι φυγής από το Αφγανιστάν. Όπως έχει περιγράψει, έφυγε από την Καμπούλ και πέρασε 45 ημέρες μέσω Πακιστάν, Ιράν και Τουρκίας, πριν επιχειρήσει να φτάσει στην Ελλάδα μέσω θαλάσσης. Μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες, κατάφερε τελικά να φτάσει στη Λέσβο το 2016, σε ηλικία 16 ετών.

Στη δομή της Μόριας έμαθε αγγλικά και άρχισε να εργάζεται ως μεταφραστής για ανθρωπιστική οργάνωση. Εκεί γνώρισε την Αλαΐνα Χολ, η οποία εργαζόταν ως εθελόντρια. Αργότερα ασπάστηκε τον χριστιανισμό και μετακόμισε στην Αθήνα το 2019.

Στην πρωτεύουσα ασχολήθηκε με την πυγμαχία, αρχικά προπονούμενος σε πάρκο, ενώ στη συνέχεια άρχισε να βοηθά στην εκπαίδευση νεαρών προσφύγων. Το 2023 παντρεύτηκε την Αλαΐνα Χολ και μαζί ίδρυσαν την οργάνωση Love Every Nation Athens, μέσω της οποίας, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, παρείχαν βοήθεια σε πρόσφυγες και ευάλωτες ομάδες.

Ο Αχμαντζάι είναι επίσης επαγγελματίας πυγμάχος στην κατηγορία super lightweight, έχοντας πραγματοποιήσει δύο αγώνες στην Αθήνα, με μία νίκη και μία ήττα.

Η σχέση με την Ελίζαμπεθ Ρος και τα στοιχεία της έρευνας

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η Daily Mail, ο Αχμαντζάι και η σύζυγός του γνώριζαν την Ελίζαμπεθ Ρος μέσα από τη δράση τους στον χώρο της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η ίδια ήταν επίσης χριστιανή εθελόντρια και συμμετείχε σε δράσεις στήριξης προσφύγων.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το ζευγάρι είχε πρόσβαση στο διαμέρισμα όπου διέμενε η 38χρονη, καθώς το ακίνητο ανήκε στην οργάνωσή τους.

Η έρευνα φέρεται να ξεκίνησε μετά από πληροφορίες που έδωσε η σύζυγος του 26χρονου στις Αρχές, αναφέροντας ότι ο άνδρας είχε παρουσιάσει ύποπτη συμπεριφορά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να διαπίστωσε μέσω εφαρμογής κοινής τοποθεσίας ότι ο σύζυγός της βρισκόταν στο διαμέρισμα της οδού Ρεθύμνου, όπου διέμενε η Ρος.

Ο Αχμαντζάι, σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, δήλωσε ότι βρήκε τη Βρετανίδα ήδη νεκρή στο μπάνιο του διαμερίσματός της.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ο 26χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε τραπεζικές κάρτες της Ρος για αναλήψεις χρημάτων, καθώς και το κινητό της τηλέφωνο για να στείλει μηνύματα σε συγγενείς και φίλους της, προσποιούμενος ότι ήταν εκείνη.

Η τελευταία ημέρα της Ελίζαμπεθ Ρος

Η Ελίζαμπεθ Ρος, με καταγωγή από το Εδιμβούργο, επισκεπτόταν την Ελλάδα τα τελευταία επτά χρόνια και προσέφερε εθελοντική εργασία σε οργανώσεις που βοηθούσαν πρόσφυγες, άστεγους και ευάλωτες ομάδες.

Είχε συνεργαστεί με την οργάνωση One Heart, η οποία παρέχει ιατρική υποστήριξη σε πρόσφυγες, κυρίως από το Αφγανιστάν και το Ιράν.

Η 38χρονη έφτασε στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου και αρχικά έμεινε με φίλους στο Κερατσίνι. Στις 2 Ιουλίου μετακόμισε σε διαμέρισμα στην οδό Ρεθύμνου στο κέντρο της Αθήνας, όπου συμμετείχε σε δράσεις χριστιανικής οργάνωσης για τη στήριξη προσφύγων.

Η τελευταία επιβεβαιωμένη επικοινωνία της καταγράφηκε στις 21:41 της 15ης Ιουλίου, όταν τηλεφώνησε σε στενό της φίλο. Μετά από αυτό, φίλοι και συγγενείς συνέχισαν να λαμβάνουν μηνύματα από το κινητό της, ωστόσο υποστήριξαν ότι ο τρόπος γραφής δεν έμοιαζε με τον δικό της.

Ο Σαρίφ Αχμαντζάι αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον των ανακριτικών Αρχών στην Αθήνα, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.

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