Σύγκρουση ελικοπτέρων: «Μόνο ένα θαύμα θα μπορούσε να τους σώσει»

Στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει ανατεθεί η διερεύνηση του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά στη Δυτική Αττική, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμος του ενός από τα δύο Bell. Το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου, σαν από θαύμα τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο αδερφός και ένας φίλος του Έλληνα διασωθέντα, καθώς και ο γιατρός της αεροπορίας που βρέθηκε πρώτος στο σημείο, μίλησαν στον Alpha, ενώ ο αδερφός του νεκρού πιλότου έκανε δηλώσεις σε μέσα ενημέρωσης της Δανίας.

«Δεν γύρισε σπίτι ο γιος μου»

Οργισμένη ήταν η ανάρτηση του πατέρα του Έλληνα νεαρού, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο μοιραίο ελικόπτερο ανέφερε: «Σήμερα έχασα τον γιο μου μέσα στα ελικόπτερα. Δεν γύρισε σπίτι». Η οικογένεια του παιδιού ζούσε στη Σεργούλα Δωρίδος και ο νέος είχε επιχειρήσει και στις φωτιές που ξέσπασαν εκεί την Παρασκευή. Στην ανάρτησή του ο πατέρας ανέφερε πως ο γιος του πετούσε για πρώτη φορά με τον Δανό πιλότο. «Τους χάσαμε και τους δύο», έγραψε. Στην ανάρτηση πρόσθεσε ότι «θα κυνηγήσει» τους υπεύθυνους για τον χαμό του γιου του μέχρι και «από τον τάφο του».

«Είχε αφιερώσει τη ζωή του στην αεροπυρόσβεση»

Ο Δανός πιλότος, Ρούνε Κίνταλ, ήταν 46 ετών και πατέρας δύο παιδιών. Όπως δήλωσε ο αδερφός στα μέσα ενημέρωσης, είχε αφιερώσει τη ζωή του στο πιλοτήριο. Τα τελευταία χρόνια ζούσε στον Καναδά όπου εργαζόταν ως πιλότος και είχε στο ενεργητικό του περισσότερες από 9.000 ώρες πτήσης.

Ανέφερε μάλιστα ότι πετούσε τουλάχιστον 20 χρόνια και είχε βραβευτεί από την Καναδική αεροπορία. Οι δυο τους είχαν μιλήσει την προηγούμενη μέρα και ο πιλότος του είχε στείλει μία φωτογραφία με το ελικόπτερο τύπου Bell που θα πετούσε. Ο ίδιος ήταν περήφανος που θα πιλόταρε το «μεγαλύτερο και ισχυρότερο ελικόπτερο», ενώ θεωρούσε απολύτως ασφαλές να πετά σε αποστολές αεροπυρόσβεσης, σύμφωνα με τον αδερφό του.

«Μόνο ένα θαύμα θα μπορούσε να τους σώσει»

Στο δεύτερο ελικόπτερο, σαν από θαύμα, σώθηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος, ο Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας χειριστής, οι οποίοι νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας 251. Ένας φίλος του Έλληνα τραυματία δηλώνει ότι «μόνο ένα θαύμα θα μπορούσε να τον σώσει, μετά από μία τέτοια σύγκρουση». Πρόσθεσε πως ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε πάντα να βοηθάει.

Ο αδερφός του ανέφερε ότι έχουν επικοινωνία μέσω ετιαρικού τηλεφώνου και είναι χαρούμενος που ο αδερφός του είναι καλά.

«Καταστροφική εικόνα»

Επίσης, δηλώσεις έκανε ο γιατρός της αεροπορίας που βρέθηκε στο σημείο της σύγκρουσης, Γιώργος Ντούλας. «Η εικόνα ήταν καταστροφή, το ελικόπτερο ήταν κάθετο πάνω στο δρόμο, διαλυμένη η άτρακτος, να φλέγεται», δήλωσε στον Alpha. O ίδιος πρόσθεσε, «θα ευχόμουν να ήταν καλά τα παιδιά, τίποτα άλλο».

Την έρευνα για τη θανατηφόρα σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

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