Σύγκρουση ελικοπτέρων: «Μόνο ένα θαύμα θα μπορούσε να τους σώσει»

Φίλοι και συγγενείς των τεσσάρων «ηρώων» μιλούν για το τραγικό περιστατικό

Ελένη Ευστρατίου

Σύγκρουση ελικοπτέρων: «Μόνο ένα θαύμα θα μπορούσε να τους σώσει»
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει ανατεθεί η διερεύνηση του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά στη Δυτική Αττική, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμος του ενός από τα δύο Bell. Το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου, σαν από θαύμα τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο αδερφός και ένας φίλος του Έλληνα διασωθέντα, καθώς και ο γιατρός της αεροπορίας που βρέθηκε πρώτος στο σημείο, μίλησαν στον Alpha, ενώ ο αδερφός του νεκρού πιλότου έκανε δηλώσεις σε μέσα ενημέρωσης της Δανίας.

«Δεν γύρισε σπίτι ο γιος μου»

Οργισμένη ήταν η ανάρτηση του πατέρα του Έλληνα νεαρού, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο μοιραίο ελικόπτερο ανέφερε: «Σήμερα έχασα τον γιο μου μέσα στα ελικόπτερα. Δεν γύρισε σπίτι». Η οικογένεια του παιδιού ζούσε στη Σεργούλα Δωρίδος και ο νέος είχε επιχειρήσει και στις φωτιές που ξέσπασαν εκεί την Παρασκευή. Στην ανάρτησή του ο πατέρας ανέφερε πως ο γιος του πετούσε για πρώτη φορά με τον Δανό πιλότο. «Τους χάσαμε και τους δύο», έγραψε. Στην ανάρτηση πρόσθεσε ότι «θα κυνηγήσει» τους υπεύθυνους για τον χαμό του γιου του μέχρι και «από τον τάφο του».

«Είχε αφιερώσει τη ζωή του στην αεροπυρόσβεση»

Ο Δανός πιλότος, Ρούνε Κίνταλ, ήταν 46 ετών και πατέρας δύο παιδιών. Όπως δήλωσε ο αδερφός στα μέσα ενημέρωσης, είχε αφιερώσει τη ζωή του στο πιλοτήριο. Τα τελευταία χρόνια ζούσε στον Καναδά όπου εργαζόταν ως πιλότος και είχε στο ενεργητικό του περισσότερες από 9.000 ώρες πτήσης.

Ανέφερε μάλιστα ότι πετούσε τουλάχιστον 20 χρόνια και είχε βραβευτεί από την Καναδική αεροπορία. Οι δυο τους είχαν μιλήσει την προηγούμενη μέρα και ο πιλότος του είχε στείλει μία φωτογραφία με το ελικόπτερο τύπου Bell που θα πετούσε. Ο ίδιος ήταν περήφανος που θα πιλόταρε το «μεγαλύτερο και ισχυρότερο ελικόπτερο», ενώ θεωρούσε απολύτως ασφαλές να πετά σε αποστολές αεροπυρόσβεσης, σύμφωνα με τον αδερφό του.

pilotos-danos.jpg

«Μόνο ένα θαύμα θα μπορούσε να τους σώσει»

Στο δεύτερο ελικόπτερο, σαν από θαύμα, σώθηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος, ο Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας χειριστής, οι οποίοι νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας 251. Ένας φίλος του Έλληνα τραυματία δηλώνει ότι «μόνο ένα θαύμα θα μπορούσε να τον σώσει, μετά από μία τέτοια σύγκρουση». Πρόσθεσε πως ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε πάντα να βοηθάει.

Ο αδερφός του ανέφερε ότι έχουν επικοινωνία μέσω ετιαρικού τηλεφώνου και είναι χαρούμενος που ο αδερφός του είναι καλά.

«Καταστροφική εικόνα»

Επίσης, δηλώσεις έκανε ο γιατρός της αεροπορίας που βρέθηκε στο σημείο της σύγκρουσης, Γιώργος Ντούλας. «Η εικόνα ήταν καταστροφή, το ελικόπτερο ήταν κάθετο πάνω στο δρόμο, διαλυμένη η άτρακτος, να φλέγεται», δήλωσε στον Alpha. O ίδιος πρόσθεσε, «θα ευχόμουν να ήταν καλά τα παιδιά, τίποτα άλλο».

Την έρευνα για τη θανατηφόρα σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:24ΣΕΙΣΜΟΙ

Εφιαλτική προειδοποίηση για μεγάλο σεισμό στο ρήγμα του Αγίου Ανδρέα στην Καλιφόρνια: «Μπορεί να συμβεί αύριο»

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Νέα πληρωμή αναδρομικών – Ποιοι κερδίζουν έως 20.000 ευρώ

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το delivery σκοτώνει το «έξω» – Προβληματισμός στην αγορά από την εκρηκτική άνοδος των παραγγελιών  

07:08ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,3 Ρίχτερ στην Εύβοια – Κοντά στο Προκόπι το επίκεντρο

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Η ώρα της κρίσης για τον 41χρονο – Οι ισχυρισμοί και τα αναπάντητα ερωτήματα πριν από την απόφαση του Συμβουλίου

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση ελικοπτέρων: «Μόνο ένα θαύμα θα μπορούσε να τους σώσει» - Συγκινούν οι δηλώσεις για τους νεκρούς του Bell 214

06:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρθρο Μητσοτάκη στο Politico: Η ΕΕ χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης

06:52LIFESTYLE

Τα «βαριά» ονόματα των τηλεοπτικών σειρών

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Περσείδες: Το εντυπωσιακό φαινόμενο πλησιάζει - Πότε θα δούμε τη «βροχή» των αστεριών

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (4/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Επιμένουν τα μελτέμια στο Αιγαίο – Μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία – Ο καιρός μέχρι την Παρασκευή

06:00ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Τιτάνια προσπάθεια στην Ψάθα – Μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις στα μέτωπα της δυτικής Αττικής

05:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Πορτοκαλί προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 4 Αυγούστου

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Δυτική Αττική: Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πυρκαγιάς – Πού γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας

04:00ΚΟΣΜΟΣ

UKMTO: Άγνωστο βλήμα έπληξε φορτηγό πλοίο ανοικτά του Ομάν

03:36ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Σουδάν: Εντοπίστηκαν 15 πτώματα μαχητών της Τιγκράι σε ποταμό

03:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: Τραγωδία για 64χρονη στην παραλία Χιλιαδού

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026 - Δεκαπενταύγουστος: Ποια μέρα «πέφτει» – Πώς θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:57ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του 15Αύγουστου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF - Έρχονται εκπλήξεις

17:44LIFESTYLE

Η απάντηση του διευθυντή ειδήσεων του OPEN για το γέλιο της ρεπόρτερ στη φωτιά: «Ας κρατήσουμε, ένα κλαδάκι κατανόησης και δυο λέξεις συγχώρεσης»

12:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «βόρεια ατλαντική πύλη», καταρρέει ο αντικυκλώνας - Τι σημαίνει για τη χώρα μας και για τον Δεκαπενταύγουστο

22:07TRAVEL

Αναδείχθηκε ο πιο ευτυχισμένος προορισμός στον κόσμο – Οι λόγοι που θα σας κάνουν να τον βάλετε στη λίστα σας

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική: «Οι πυροσβέστες φεύγουν, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε» - Αποκλειστικό βίντεο του Newsbomb από τη Λούμπα Μεγάρων

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσι: Λουόμενοι χορεύουν Ικαριώτικο σε «πανηγύρι» στην παραλία - «Τι φρίκη είναι αυτή;» σχολιάζουν χρήστες του «X»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Τιτάνια προσπάθεια στην Ψάθα – Μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις στα μέτωπα της δυτικής Αττικής

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Η ώρα της κρίσης για τον 41χρονο – Οι ισχυρισμοί και τα αναπάντητα ερωτήματα πριν από την απόφαση του Συμβουλίου

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Δυτική Αττική: Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πυρκαγιάς – Πού γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είχαμε χρήματα να διασχίσουμε τα σύνορα»: Τραγωδία στη Θεσπρωτία με νεκρό Χιλιανό τουρίστα που έκανε πεζοπορία από την Αλβανία στην Ελλάδα

23:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαρύ πένθος στον αυστραλιανό στίβο: Πέθανε ξαφνικά η Νατάσα Γουόρντ στα 21 της

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Η Κρητικιά μερακλίνα που «γκρέμισε» το μαγαζί – Βίντεο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση ελικοπτέρων: «Μόνο ένα θαύμα θα μπορούσε να τους σώσει» - Συγκινούν οι δηλώσεις για τους νεκρούς του Bell 214

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026 - Δεκαπενταύγουστος: Ποια μέρα «πέφτει» – Πώς θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι

06:52LIFESTYLE

Τα «βαριά» ονόματα των τηλεοπτικών σειρών

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Περσείδες: Το εντυπωσιακό φαινόμενο πλησιάζει - Πότε θα δούμε τη «βροχή» των αστεριών

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Πόρτο Γερμενό: Η επόμενη μέρα της καταστροφής μέσα από συγκλονιστικές εικόνες – «Εδώ ήταν το οξυγόνο της ζωής μου και τώρα βλέπω τον τάφο μου»

21:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Η στιγμή που ο Αφγανός κυκλοφορεί με τη βαλίτσα και το πτώμα της 38χρονης Βρετανίδας

23:21WHAT THE FACT

Ένας άνδρας περπατάει στον Άρη: Η μυστηριώδης φωτογραφία της NASA από τον Κόκκινο Πλανήτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ