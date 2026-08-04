Στα καμένα σήμερα ο Ανδρουλάκης, ανεβάζει τους τόνους το ΠΑΣΟΚ

Περιοδεία στις καμένες εκτάσεις της Βοιωτίας κάνει σήμερα (4/8) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Στα καμένα σήμερα ο Ανδρουλάκης, ανεβάζει τους τόνους το ΠΑΣΟΚ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Τις περιοχές της Βοιωτίας που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά θα επισκεφθεί την Τρίτη 4 Αυγούστου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την έκταση των ζημιών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και οι παραγωγοί.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας του θα είναι η Ξηρονομή, όπου στις 11:15 θα συναντηθεί στην κεντρική πλατεία με κατοίκους της περιοχής και τον πρόεδρο της Κοινότητας, Ευστάθιο Κεφαλά. Στη διάρκεια της συζήτησης αναμένεται να γίνει αναλυτική ενημέρωση για τις καταστροφές που προκάλεσε η φωτιά, καθώς και για τις άμεσες ανάγκες των πληγέντων.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μεταβεί στη Δομβραίνα. Στις 12:45 θα συμμετάσχει σε σύσκεψη στο Πνευματικό Κέντρο, παρουσία του προέδρου της Κοινότητας Κωνσταντίνου Μπούγια, καθώς και ελαιοπαραγωγών και κτηνοτρόφων που υπέστησαν ζημιές.

Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς στην τοπική παραγωγή, οι αποζημιώσεις και τα μέτρα που απαιτούνται για τη στήριξη των ανθρώπων που έχασαν καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο ή υποδομές.

Υψηλοί τόνοι από το ΠΑΣΟΚ

Η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη πραγματοποιείται ενώ το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πυρκαγιών και τη λειτουργία του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ανδρέας Πουλάς, και ο τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Ανθεκτικότητας, Μιχάλης Χάλαρης, αναφέρονται στην περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική καταστροφή που άφησαν πίσω τους οι πυρκαγιές, αλλά και στις απώλειες πέντε ανθρώπων της επιχειρησιακής πρώτης γραμμής.

Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει την κλιματική κρίση ως επαρκή εξήγηση για τις καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για ελλείψεις στην πρόληψη, στον σχεδιασμό, στον συντονισμό και στην αξιολόγηση των επιχειρησιακών σχεδίων.

Παράλληλα, ζητά πλήρη αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων Anti-nero και ΑΙΓΙΣ, έλεγχο των εναέριων μέσων και των σχετικών συμβάσεων, καθώς και ενίσχυση και ομογενοποίηση του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. Επιμένει ακόμη στην ανάγκη αντιμετώπισης των αιτιών των πυρκαγιών στην πηγή τους, με έμφαση στη συντήρηση των ηλεκτρικών δικτύων, στη διαχείριση της καύσιμης ύλης και στην προστασία κρίσιμων υποδομών.

Συνολικά, η Χαριλάου Τρικούπη θέτει ζήτημα «δομικής αλλαγής παραδείγματος» στην Πολιτική Προστασία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται έναν μηχανισμό που θα δίνει μεγαλύτερο βάρος στην πρόληψη, στον ενιαίο επιχειρησιακό συντονισμό και στη λογοδοσία και όχι μόνο στη διαχείριση των συνεπειών μετά την καταστροφή.

«Η Ελλάδα χρειάζεται κράτος που προλαμβάνει, όχι κράτος που απολογείται πάνω στα αποκαΐδια. Χρειάζεται Πολιτική Προστασία με σχέδιο, όχι επικοινωνιακή ετοιμότητα.Χρειάζεται σεβασμό στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, όχι χειροκροτήματα μετά την εξάντληση. Χρειάζεται λογοδοσία, όχι άλλοθι. Πέντε άνθρωποι της επιχειρησιακής πρώτης γραμμής χάθηκαν. Το λιγότερο που οφείλουμε είναι να μη συνεχίσουμε σαν να μη συνέβη τίποτα», καταλήγει η εκτενής ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

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