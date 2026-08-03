Κουφονήσι: Λουόμενοι χορεύουν Ικαριώτικο σε «πανηγύρι» στην παραλία - «Τι φρίκη είναι αυτή;»

Και πάλι viral έγινε το Κουφονήσι φέτος, αλλά αυτήν την φορά για λάθος λόγο.

Αφορμή στάθηκε ένα νέο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, στο οποίο λουόμενοι χορεύουν Ικαριώτικο, αφού έστησαν ένα «πανηγύρι» στην παραλία «Ιταλίδα».

Δείτε το βίντεο:

Όπως ήταν αναμενόμενο, το βίντεο σχολιάστηκε έντονα από πολλούς χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι ανέφεραν ότι για κανέναν λόγο δεν θα πήγαιναν σε αυτήν την παραλία.

Δείτε μερικά από τα σχόλια:

Η συγκεκριμένη ακτή είχε γίνει αντικείμενο σχολιασμού και λίγες ημέρες πριν, όταν ένα βίντεο που έκανε τον γύρο του TikTok έδειχνε παραθεριστές να βρίσκονται ο ένας πάνω στον άλλον, με πολλούς χρήστες του διαδικτύου να σχολιάζουν τον υπερτουρισμό που έχει πλήξει το μικρό νησάκι.