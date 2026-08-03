Η Βαμβακού έχει σχέδιο για το καλοκαίρι: Αλέξανδρος Τσουβέλας, «Εξωγήινος – Η επιστροφή»

Η Βαμβακού αποδεικνύει πως το καλοκαίρι στο βουνό μπορεί να είναι εκτός από δροσερό, απρόβλεπτο και απόλυτα fun. Τον Αύγουστο, το χωριό διαγράφει μια τροχιά παιχνιδιού, μουσικής και δημιουργικής ελευθερίας, μέσα από την πρωτοβουλία Αναβίωσης της Βαμβακούς που υλοποιεί ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Vamvakou Revival, με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Το Σάββατο 8 Αυγούστου, στην καρδιά του μήνα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας προσγειώνεται στο σχολείο του χωριού με την παράσταση «Εξωγήινος – Η επιστροφή».

Ο Τσούβι έρχεται στη Βαμβακού με εξωγήινο Stand up comedy, επίκαιρο όσο ποτέ. Το TSOUVELAS II προσγειώνεται στον Πάρνωνα, αψηφώντας τη βαρύτητα της καθημερινότητας και σκορπά διαστημικό γέλιο. Ανακαλύψτε τον πλανήτη Τσούβι και το σύμπαν που βρίσκεται στη δική του διάσταση. Ατάκες, πρόζα, αυτοσχεδιασμοί με γήινους και «εξωγήινους» χαρακτήρες, σε ένα Stand up comedy 90 λεπτών ή μήπως παραπάνω (??) μιας και το απρόβλεπτο είναι πλέον προβλεπόμενο. Προλάβετε τα εισιτήριά σας και το διαστημόπλοιο της κωμωδίας θα τα δώσει όλα επί σκηνής.

Κατάλληλο για 16+ ετών

Ηλεκτρονική προπώληση εδώ

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Είσοδος: 15€

Είτε αναζητήσεις εξωγήινους στον ουρανό είτε τους συναντήσεις επί σκηνής, ένα είναι βέβαιο: από τη Βαμβακού θα φύγεις με μια αξέχαστη καλοκαιρινή εμπειρία!

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες στο: https://www.vamvakourevival.org/events/