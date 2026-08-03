Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στις 15 Σεπτεμβρίου

Ο Γιάννης Χαρούλης, μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες και στάσεις σε όλη την Ελλάδα, επιστρέφει στην Αθήνα την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου για τη μεγάλη συναυλία του στο Θέατρο Λυκαβηττού.

Με μουσικές που μας σημάδεψαν, ξεχωριστές στιγμές από τη δισκογραφία του, αλλά και νέα τραγούδια που ετοιμάζει με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου.

Παίζουν οι μουσικοί:

Λευτέρης Ανδριώτης - Λύρα

Γιώργος Δούσος - Πνευστά

Βασίλης Νησσόπουλος - Μπάσο

Σωτήρης Μαυρονάσιος - Τύμπανα

Αλέκος Βουλγαράκης - κιθάρα

Γιώργος Αγγελάκης - Τρομπόνι

Τάσος Βαλκάνης – Τρομπέτα

Επιμέλεια Ήχου: Παναγιώτης Ριζόπουλος, Αργύρης Λιανός

Φωτισμοί : Νίκος Κεχαγιάς

Τοποθεσία: Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Ημερομηνία: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου

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