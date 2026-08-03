Ρωσία: Ουκρανικό drone συνετρίβη σε πολυσύχναστη παραλία στο Κρασνοντάρ - Τέσσερις νεκροί

Snapshot Ένα ουκρανικό drone συνετρίβη σε πολυσύχναστη παραλία στην περιοχή Γκελεντζίκ στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας, προκαλώντας τέσσερις νεκρούς, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί.

Οι θάνατοι προήλθαν από συντρίμμια του drone που έπεσαν στην παραλία και όχι από άμεσο πλήγμα.

Τραυματίστηκαν 13 άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο ανηλίκων, με τρεις να μεταφέρονται σε νοσοκομείο και τους υπόλοιπους να λαμβάνουν περίθαλψη στο σημείο.

Ο περιφερειάρχης Κρασνοντάρ διέταξε την κινητοποίηση εξειδικευμένης ιατρικής ομάδας και οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν παροχή σωματικής και ψυχικής υποστήριξης στους τραυματίες και τις οικογένειες των θυμάτων.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 20 χιλιόμετρα από τη ντάτσα του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Snapshot powered by AI

Ένα ουκρανικό drone έπεσε πάνω σε λουόμενους σε μία πολυσύχναστη παραλία στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας το πρωί της Δευτέρας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην περιοχή Γκελεντζίκ, με τον περιφερειάρχη να τόνισε ότι οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από συντρίμμια του drone που έπεσαν στην παραλία και όχι από άμεσο πλήγμα.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν επίσης 13 ακόμη άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο ανήλικοι. Τρεις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι έλαβαν την απαραίτητη περίθαλψη στο σημείο.

Ο περιφερειάρχης του Κρασνοντάρ, Βενιαμίν Κοντρατίεφ, έδωσε εντολή να κινητοποιηθεί εξειδικευμένη ομάδα ιατρικής αντιμετώπισης καταστροφών στο σημείο, ενώ οι ρωσικές αρχές δήλωσαν ότι θα παρέχουν τόσο σωματική όσο και ψυχική στήριξη στους τραυματίες και στις οικογένειες των θυμάτων.

Σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ, το περιστατικό σημειώθηκε περί τα 20 χιλιόμετρα από τη ντάτσα (εξοχικό) του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν.