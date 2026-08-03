Τσίπρας για φωτιές: Στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες των τεσσάρων Ελλήνων και του Δανού πιλότου

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των τεσσάρων Ελλήνων πυροσβεστών και του Δανού πιλότου που έχασαν τη ζωή τους στις πρόσφατες φωτιές.

Τόνισε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ώρα για απόδοση ευθυνών ή δικαιολογίες, αλλά για περισυλλογή και πένθος.

Επισήμανε την ανάγκη αλλαγών ώστε να αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων τραγωδιών κάθε χρόνο.

Αναγνώρισε τη σοβαρότητα της καταστροφής ως ανθρώπινη, περιβαλλοντική και εθνική κρίση.

Εξέφρασε τη στήριξή του στους πυροσβέστες και τους πολίτες που συνεχίζουν τον αγώνα κατά των πυρκαγιών. Snapshot powered by AI

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός του κόμματος ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των τεσσάρων Ελλήνων πυροσβεστών και του Δανού πιλότου που έπεσαν στη μάχη με τις φωτιές τις τελευταίες μέρες.

Παράλληλα, αναρωτήθηκε τι θα πρέπει να αλλάξει για να μην συμβαίνει κάθε χρόνο η ίδια τραγωδία.

Στην ανάρτησή του σημείωσε ότι δεν είναι η ώρα για την απόδοση ευθυνών, ούτε για δικαιολογίες, αλλά για περισυλλογή και πένθος.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

«Όπου και να σταθούμε αυτές τις μέρες η Ελλάδα μας πληγώνει.

Οι φωτιές καταστρέφουν δάση, ανθρώπινες ζωές, σπίτια, υποδομές. Μια τραγωδία ανθρώπινη, περιβαλλοντική, εθνική, είναι σε εξέλιξη.

Και δεν πρέπει να δεχτούμε ότι αυτή η τραγωδία είναι η δραματική απάντηση στην κλιματική κρίση, τα φυσικά φαινόμενα, τις δυσκολίες που προκαλούν.

Αλλά η δραματική ερώτηση. Τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε, τι θα πρέπει να αλλάξουμε, για να μη ζούμε κάθε χρόνο την επανάληψή της.

Ωστόσο τώρα δεν είναι η ώρα για την απόδοση των ευθυνών, αλλά ούτε και για δικαιολογίες. Είναι η ώρα της περισυλλογής και της περίσκεψης από όλους μας. Είναι ώρα που το πένθος για όσους έδωσαν τη ζωή τους στην αναμέτρηση με τις φλόγες γίνεται και δικό μας πένθος.

Ώρα που στεκόμαστε κοντά στις οικογένειες των τεσσάρων Ελλήνων και του Δανού πιλότου, που έπεσαν στη δύσκολη μάχη.

Κοντά στους πυροσβέστες και τους πολίτες που συνεχίζουν τη μάχη για λογαριασμό όλων μας».

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