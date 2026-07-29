Τσίπρας για τους τρεις πυροσβέστες: «Έπεσαν στο καθήκον παλεύοντας με τις φλόγες»
O πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειες, στους οικείους και στους συναδέλφους των τριών πυροσβεστών
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- Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε συλλυπητήρια για τον θάνατο τριών πυροσβεστών στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου και το Γύθειο.
- Οι τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, παλεύοντας με τις φωτιές για την προστασία ζωών και περιβάλλοντος.
- Η αυτοθυσία τους υπογραμμίζει την ευθύνη της Πολιτείας απέναντι σε όλους τους πυροσβέστες, ανεξαρτήτως μόνιμης ή εποχικής υπηρεσίας.
- Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. τόνισε το χρέος της Πολιτείας να στηρίξει τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.
- Τα συλλυπητήρια απευθύνθηκαν στις οικογένειες, τους οικείους και τους συναδέλφους των πυροσβεστών.
Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια των τριών πυροσβεστών, δύο στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου και ενός στο Γύθειο, εξέφρασε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας.
«Η τραγική απώλεια τριών πυροσβεστών, δύο στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου και ενός στο Γύθειο, μας γεμίζει βαθιά θλίψη», ανέφερε στο μήνυμά του.
Ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι και οι τρεις πυροσβέστες «έπεσαν στο καθήκον, παλεύοντας με τις φλόγες για να προστατεύσουν τις ζωές, τα αγαθά και το περιβάλλον».
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αυτοθυσία τους επαναφέρει στο προσκήνιο την ευθύνη της Πολιτείας απέναντι στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, ανεξάρτητα από το αν υπηρετούν ως μόνιμοι ή εποχικοί πυροσβέστες.
«Η αυτοθυσία τους μας υπενθυμίζει το χρέος μας ως Πολιτεία απέναντι στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, εποχικούς ή μόνιμους πυροσβέστες», τόνισε.
Κλείνοντας, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειες, στους οικείους και στους συναδέλφους των τριών πυροσβεστών στο Πυροσβεστικό Σώμα.
«Η σκέψη μας είναι μαζί τους», κατέληξε.