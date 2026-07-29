Τσίπρας για τους τρεις πυροσβέστες: «Έπεσαν στο καθήκον παλεύοντας με τις φλόγες»

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε συλλυπητήρια για τον θάνατο τριών πυροσβεστών στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου και το Γύθειο.

Οι τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, παλεύοντας με τις φωτιές για την προστασία ζωών και περιβάλλοντος.

Η αυτοθυσία τους υπογραμμίζει την ευθύνη της Πολιτείας απέναντι σε όλους τους πυροσβέστες, ανεξαρτήτως μόνιμης ή εποχικής υπηρεσίας.

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. τόνισε το χρέος της Πολιτείας να στηρίξει τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Τα συλλυπητήρια απευθύνθηκαν στις οικογένειες, τους οικείους και τους συναδέλφους των πυροσβεστών. Snapshot powered by AI

Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια των τριών πυροσβεστών, δύο στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου και ενός στο Γύθειο, εξέφρασε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας.

«Η τραγική απώλεια τριών πυροσβεστών, δύο στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου και ενός στο Γύθειο, μας γεμίζει βαθιά θλίψη», ανέφερε στο μήνυμά του.

Ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι και οι τρεις πυροσβέστες «έπεσαν στο καθήκον, παλεύοντας με τις φλόγες για να προστατεύσουν τις ζωές, τα αγαθά και το περιβάλλον».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αυτοθυσία τους επαναφέρει στο προσκήνιο την ευθύνη της Πολιτείας απέναντι στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, ανεξάρτητα από το αν υπηρετούν ως μόνιμοι ή εποχικοί πυροσβέστες.

«Η αυτοθυσία τους μας υπενθυμίζει το χρέος μας ως Πολιτεία απέναντι στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, εποχικούς ή μόνιμους πυροσβέστες», τόνισε.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειες, στους οικείους και στους συναδέλφους των τριών πυροσβεστών στο Πυροσβεστικό Σώμα.

«Η σκέψη μας είναι μαζί τους», κατέληξε.