Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 18/8/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3.800.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 18 Αυγούστου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 3.800.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 5, 11, 14, 34, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 6.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.