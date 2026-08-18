Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 18/8/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3.800.000 ευρώ
Δείτε τους τυχερούς αριθμούς που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 18 Αυγούστου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 3.800.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 5, 11, 14, 34, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 6.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
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