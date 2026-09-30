Αεροσκάφος Flydubai: Η αεροπειρατεία ήταν τελικά άγριος καβγάς των πιλότων με έναν τραυματία

Snapshot Αεροσκάφος της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ εξέπεμψε ψευδές σήμα αεροπειρατείας λόγω καβγά μεταξύ των δύο πιλότων στο πιλοτήριο.

Ένας από τους πιλότους τραυματίστηκε σοβαρά με μαχαίρι κατά τη διάρκεια του ξυλοδαρμού μέσα στο πιλοτήριο.

Το αεροσκάφος έχασε προσωρινά τον έλεγχο και κατέπεσε απότομα πριν προσγειωθεί εκτάκτως με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία.

Σήμανε συναγερμός στο Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία, με απογείωση μαχητικών για την αντιμετώπιση πιθανής απαγωγής.

Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε πραγματική αεροπειρατεία και δεν υπάρχει ανησυχία για την ασφάλεια του αεροσκάφους. Snapshot powered by AI

Ένα άγριο περιστατικό με πρωταγωνιστές τους δύο πιλότους αεροσκάφους Boeing 737 MAX 8 της flydubai που απογειώθηκε από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβκινητοποίησε ολόκληρη την ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία αλλά και τη Σαουδική Αραβία.

Το αεροσκάφος έκανε «βουτιά» και έχανε συνεχώς ύψος καθώς βρισκόταν στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας. Λίγο αργότερα εκπέμψει ψευδώς κωδικό ότι κατελήφθη από αεροπειρατές. Σύμφωνα με επιβάτες ο πιλότος επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος.

Το Ισραήλ ερευνά το περιστατικό προκειμένου να έρθουν στο φως οι λεπτομέρειες του περιστατικού και τα κίνητρα του πιλότου. Ισραηλινός αξιωματούχος είπε στην εφημερίδα Jerusalem Post ότι δεν είναι ακόμη ξεκάθαρα τα κίνητρα του πιλότου, αν δηλαδή να καταλάβει το αεροπλάνο και να το εκτρέψει προς το Ισραήλ, να το συντρίψει ή να πραγματοποιήσει μια επίθεση αντίστοιχη με αυτή της 11ης Σεπτεμβρίου. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι ήθελε να καταλάβει το αεροσκάφος, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Παράλληλα πηγή της Jerusalem Post ανέφερε ότι η ταυτότητα του πιλότου που μαχαίρωσε τον δεύτερο χειρστή ερευνάται ακόμη και εξετάζεται αν κατάγεται από τη Μέση Ανατολή.

«Ακούσαμε κραυγές και είδαμε αίματα στο πιλοτήριο»

«Ακούσαμε κραυγές μέσα στο αεροπλάνο. Στη συνέχεια άνοιξαν το πιλοτήριο και είδαμε αίματα. Κάποιος είχε μαχαιρώσει τον πιλότο με ένα σουγιά», είπε επιβάτης στο ισραηλινό δίκτυο Ν12. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, το αεροσκάφος εξέπεμψε ψευδώς σήμα αεροπειρατείας καθώς ξέσπασε καβγάς μεταξύ δύο πιλότων.

Η γυναίκα ανέφερε ότι οι Ισραηλινοί επιβάτες έπεσαν πάνω στον πιλότο και τον ακινητοποίησαν αφού άνοιξε η πόρτα στο πιλοτήριο. Αρκετοί φώναζαν προσευχές. «Υπήρξαν επίσης στιγμές που πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί από εκεί», ανέφερε η γυναίκα.

«Άρχισαν οι κραυγές στο αεροπλάνο… όταν οι επιβάτες συνειδητοποίησαν τι συνέβαινε. Καταλαβαίνουμε ότι ένας από τους πιλότους μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, και έχασαν τον έλεγχο του αεροπλάνου. Άρχισε να πέφτει απότομα. Ήταν πολύ τρομακτικό», είπε μία άλλη γυναίκα επιβάτης.

Ο ένας πιλότος αποπειράθηκε να ρίξει το αεροσκάφος, λένε επιβάτες

Εβραϊκά ΜΜΕ μεταδίδουν μαρτυρίες επιβατών που λένε ότι ένας από τους πιλότους επιχείρησε να συντρίψει στο έδαφος το αεροσκάφος γεγονός που εξηγεί και την απότομη απώλεια ύψους που φάνηκε στα ραντέρ.

Σε αυτή τη φάση δεν είναι ξεκάθαρο πώς αποφεύχθηκε η τραγωδία. Κάποιοι επιβάτες ανέφεραν ότι ο πιλότος προσπάθησε να αυτοκτονήσει μαχαίρωσε τον εαυτό του και τότε επενέβη ο δεύτερος πιλότος μαζί με επιβάτες και τον σταμάτησαν. Μία άλλη εκδοχή που δίνουν επιβάτες είναι ότι ο πιλότος τραυμάτισε σοβαρά τον δεύτερο χειριστή με μαχαίρι και προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος αλλά τον πρόλαβαν επιβάτες όταν άνοιξε η πόρτα του πιλοτηρίου.

Το χρονικό των γεγονότων

Το αεροσκάφος πετούσε από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ. Περίπου στις 09:00 όταν βρισκόταν στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας έστειλε τον πρώτο κωδικό που έδειχνε ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα.

Αμέσως μετά έστειλε το σήμα για αεροπειρατεία και χάθηκε από τα ραντάρ περίπου στις 09:30. Αμέσως σήμανε συναγερμός στο Ισραήλ και ο αρχηγός των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχαν έκτακτες επικοινωνίες για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, στο Τελ Αβίβ φοβήθηκαν ότι πρόκειται για απαγωγή Ισραηλινών πολιτών καθώς στο αεροσκάφος επέβαιναν περίπου 180 άνθρωποι, εκ των οποίων δεκάδες Ισραηλινοί. Στη συνέχεια κλείνει ο εναέριος χώρος στο Ισραήλ και απογειώνονται μαχητικά αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συμμετέχουν λίγο αργότερα και μαχητικά της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με το Ν12.

Μετά από μερικά λεπτά η επικοινωνία με το αεροσκάφος αποκαθίσταται και εμφανίζεται και πάλι στα ραντάρ. Λίγο αργότερα γίνεται γνωστό ότι υπήρξε καβγάς των πιλότων και δεν πρόκειται για περιστατικό αεροπειρατείας.

Τελικά το αεροσκάφος οδηγείται εκτάκτως στη Σαουδική Αραβία και προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Ταμπούκ περίπου στις 10:00.