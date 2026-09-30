Τηλεθέαση: Ξεκάθαρος νικητής το «Ριφιφί» στη βραδινή ζώνη

Snapshot Το «Ρφιφί» είναι ο ξεκάθαρος νικητής στη βραδινή ζώνη με 22,1% στο σύνολο και 26,1% στο δυναμικό κοινό.

Η κωμωδία «Μπαμπά σ’ αγαπώ» σημείωσε 15,2% στο σύνολο και 18,1% στο δυναμικό κοινό στον ALPHA.

Το «GNTM» στο STAR κατέγραψε 9% στο σύνολο και 12,1% στο δυναμικό κοινό.

Η σειρά «Ριφιφί» ολοκληρώνει απόψε το έκτο και τελευταίο επεισόδιο της στον ALPHA.

Από αύριο το «Ριφιφί» δεν θα προβάλλεται πλέον στη βραδινή ζώνη του ALPHA. Snapshot powered by AI

Οι πρώτες εβδομάδες της τηλεοπτικής σεζόν έχουν νικητή στη βραδινή ζώνη. Το «Ριφιφί» κατάφερε να καθηλώσει το κοινό του ALPHA, να συγκινήσει και να αφήσει πολύ πίσω τον ανταγωνισμό στη μάχη της τηλεθέασης.

Έτσι και το βράδυ της Τρίτης, με το πέμπτο και προτελευταίο επεισόδιο, η παραγωγή σημείωσε 22,1% στο σύνολο και 26,1% στο δυναμικό κοινό. Η κωμωδία «Μπαμπά σ’ αγαπώ», που προηγήθηκε στον ALPHA, κατέγραψε 15,2% στο σύνολο και 18,1% στο δυναμικό κοινό.

Στο STAR, το «GNTM» κράτησε παρέα στο 9% στο σύνολο και στο 12,1% στο δυναμικό κοινό. Στο μέτωπο του MEGA, το «Κάμπινγκ» έκανε 9,6% και 11,2% αντίστοιχα. Τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» έκαναν 13,1% στο σύνολο και 9,5% στους τηλεθεατές 18-54.

Η σειρά «Ντέρτι», στον ΑΝΤ1, κατέγραψε 12,4% στο σύνολο και 10,1% στο δυναμικό κοινό. Στον ΣΚΑΪ, οι «Μπλε ώρες» έκαναν 13,3% στο σύνολο και 4,7% στο δυναμικό κοινό. Ενδιαφέρον έχει το τι θα συμβεί από αύριο, όπου το «Ριφιφί» δεν θα παίζει στη βραδινή ζώνη. Απόψε, η σειρά ολοκληρώνει το ταξίδι της στον ALPHA με το έκτο της επεισόδιο.

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