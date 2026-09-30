Κιμ Γιονγκ Ουν: Ζυγίζει περισσότερα από 140 κιλά αλλά δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας

Τι λένε οι υπηρεσίες ασφαλείας της Νότιας Κορέας για την υγεία του Βορειοκορεάτη ηγέτη 

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Κιμ Γιονγκ Ουν: Ζυγίζει περισσότερα από 140 κιλά αλλά δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζυγίζει πάνω από 140 κιλά και θεωρείται εξαιρετικά παχύσαρκος σύμφωνα με τις νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών.
  • Παρά τον υψηλό κίνδυνο καρδιοαγγειακού νοσήματος, δεν εμφανίζει σημάδια προβλημάτων υγείας ή δυσκολίας στη φυσική του κατάσταση.
  • Η υγεία του παρακολουθείται συνεχώς από την προσωπική ιατρική του ομάδα χωρίς ενδείξεις σοβαρών προβλημάτων.
  • Ο Κιμ έχει αδυναμία σε πολυτελή τρόφιμα όπως χαβιάρι, αστακό και φουά γκρα, παρά τις επισιτιστικές δυσκολίες στη Βόρεια Κορέα.
  • Η υγεία του ηγέτη παραμένει θέμα διεθνούς ενδιαφέροντος λόγω της πυρηνικής ισχύος της χώρας και των γεωπολιτικών εντάσεων στην περιοχή.
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Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι «εξαιρετικά παχύσαρκος», αλλά δεν εμφανίζει καμία ένδειξη ιατρικού προβλήματος, δήλωσε σήμερα Νοτιοκορεάτης βουλευτής επικαλούμενος στοιχεία από τις υπηρεσίες πληροφοριών για την υγεία του Βορειοκορεάτη ηγέτη.

Η υγεία του Κιμ, που είναι καπνιστής και παχύσαρκος εδώ και χρόνια, και η πιθανότητα ξαφνικού θανάτου του είναι θέμα διεθνούς ενδιαφέροντος λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο καθώς και τις εντάσεις στην περιοχή.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης «θεωρείται εξαιρετικά παχύσαρκος, με βάρος που ξεπερνά τα 140 κιλά», δήλωσε ο Νοτιοκορεάτης βουλευτής Γιοούν Κουν-γιοούνγκ, δηλώνοντας ότι επικαλείται στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών της Σεούλ.

Παρόλο που εμφανίζει «υψηλό κίνδυνο καρδιοαγγειακού νοσήματος», ο Βορειοκορεάτης ηγέτης δεν εμφανίζει καμία δυσκολία με τη φυσική του κατάσταση, όπως το να ανέβει με άνεση μια σκάλα, σύμφωνα με τον βουλευτή.

«Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη για πρόβλημα υγείας, λαμβάνοντας υπόψιν την συνεχή φροντίδα από την προσωπική ιατρική του ομάδα», πρόσθεσε.

Οι εικασίες για την υγεία του Κιμ εμφανίστηκαν το 2020 όταν δεν είχε εμφανιστεί δημοσίως για περίπου 20 ημέρες.

Ο πατέρας του, ο Κιμ Γιονγκ Ιλ, και ο παππούς του, ο Κιμ Ιλ Σουνγκ, τους οποίους διαδέχθηκε στην ηγεσία της χώρας, ήταν επίσης παχύσαρκοι και καπνιστές και έχασαν τη ζωή τους από καρδιακή προσβολή.

Ο Πολ Σμαρτ, επικεφαλής σεφ στο ξενοδοχείο Metropole του Ανόι που εργάστηκε με τους προσωπικούς μάγειρες του Κιμ κατά τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Βόρειας Κορέας το 2019, είχε τότε αποκαλύψει ότι ο ηγέτης Πιονγκγιάνγκ έχει αδυναμία στα προϊόντα πολυτελείας, σε αντίθεση με τις επισιτιστικές δυσκολίες που κυριαρχούν στην απομονωμένη κομμουνιστική χώρα του.

«Του αρέσει το χαβιάρι, ο αστακός, τα πραγματικά προϊόντα πολυτελείας. Το φουά γκρα. Πραγματικά του αρέσει να καλοπερνά», δήλωσε δηλώσει ο σεφ του Metropole, επικαλούμενος τα όσα του είχαν αναφέρει οι μάγειρες του κομμουνιστή ηγέτη.

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