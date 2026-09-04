Βόρεια Κορέα: Η Κιμ Τζου Έι θα διαδεχτεί τον Κιμ Γιονγκ Ουν - Η ζωή της «σιδηράς κόρης» της Ασίας

Οι ειδικοί εκτιμούν όλο και περισσότερο ότι η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν προετοιμάζεται σιωπηρά για έναν μελλοντικό ηγετικό ρόλο

Δημήτρης Δρίζος

Βόρεια Κορέα: Η Κιμ Τζου Έι θα διαδεχτεί τον Κιμ Γιονγκ Ουν - Η ζωή της «σιδηράς κόρης» της Ασίας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαιώνουν ότι η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν έχει επιλεγεί ως διάδοχος για το μέλλον της Βόρειας Κορέας.
  • Η παρουσία της Κιμ Τζου Έι στα κρατικά μέσα ενημέρωσης έχει αυξηθεί σημαντικά, με συμβολικές εμφανίσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της εικόνας της ως μελλοντικής ηγέτιδας.
  • Η διαδικασία διαδοχής θεωρείται μακροπρόθεσμη, καθώς η κόρη του Κιμ είναι περίπου 13 ετών και υπάρχουν θεσμικοί περιορισμοί που μπορεί να καθυστερήσουν επίσημους διορισμούς.
  • Η Κιμ Τζου Έι έχει λάβει κατ’ οίκον εκπαίδευση που περιλαμβάνει στρατιωτική και ιδεολογική κατάρτιση, με στόχο να διαμορφωθεί ως ηγετική προσωπικότητα.
  • Η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Γιο-Τζονγκ, φαίνεται ότι έχει παραγκωνιστεί και δεν διαθέτει ουσιαστική εξουσία πλέον.
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Η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν εδώ και καιρό θεωρείται η επικρατέστερη υποψήφια για να ηγηθεί στο μέλλον της Βόρειας Κορέας, καθώς οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαιώνουν πλέον ότι έχει περάσει στο στάδιο της «διαδόχου».

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν πρόκειται να αντικατασταθεί άμεσα. Ωστόσο, οι νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η έφηβη κόρη του, η οποία είναι ευρέως γνωστή ως Κιμ Τζου Έι, αν και το πραγματικό της όνομα δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ επίσημα, έχει ουσιαστικά επιλεγεί ως διάδοχος εν αναμονή. Μια εξέλιξη που θα μπορούσε κάποια ημέρα να την καταστήσει την πρώτη γυναίκα δικτάτορα της Βόρειας Κορέας.

Την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας (NIS) ενημέρωσε τους βουλευτές ότι τα στοιχεία πλέον είναι «αδιαμφισβήτητα» και δείχνουν πως η κόρη του Κιμ έχει εισέλθει επίσημα στη διαδικασία διαδοχής.

Μετά από συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών της Επιτροπής Πληροφοριών της Εθνικής Συνέλευσης, οι βουλευτές μετέφεραν την εκτίμηση της NIS στα μέσα ενημέρωσης.

Η NIS ανέφερε:

«Πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος σκοπός: να την καθιερώσουν ως ηγέτιδα στη συνείδηση των κατοίκων της Βόρειας Κορέας».

Ο Νοτιοκορεάτης βουλευτής Γιουν Κουν-Γιουνγκ, γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος στην Επιτροπή Πληροφοριών, αποκάλυψε τις σχετικές πληροφορίες, σύμφωνα με το SBS News.

Ο Γιουν δήλωσε:

«Το αντιμετωπίζουν ουσιαστικά ως το στάδιο κατά το οποίο έχει οριστεί ως διάδοχος. Πιστεύουν ότι υπάρχει σκοπός να αποτυπωθεί στη συνείδηση των κατοίκων της Βόρειας Κορέας ως ηγέτιδα».

Ο διευθυντής της NIS, Λι Τζονγκ-Σοκ, είχε δηλώσει προηγουμένως στους βουλευτές ότι «είναι ασφαλές να τη θεωρούμε διάδοχο», βασιζόμενος σε «αξιόπιστες πληροφορίες», σύμφωνα με το SBS News.

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Το ίδιο μέσο ανέφερε επίσης ότι ορισμένες αναλύσεις δείχνουν πως η Κιμ Γιο-Τζονγκ, αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν, έχει παραγκωνιστεί. Ο Λι φέρεται να δήλωσε ότι έχει ουσιαστικά επιβεβαιωθεί πως η Κιμ Γιο-Τζονγκ δεν διαθέτει ουσιαστική εξουσία.

Οι ειδικοί εκτιμούν όλο και περισσότερο ότι η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν προετοιμάζεται σιωπηρά για έναν μελλοντικό ηγετικό ρόλο. Αναλυτές και αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών υποστηρίζουν ότι τα μηνύματα που εκπέμπει το καθεστώς είναι πλέον τόσο συνεπή και τόσο προσεκτικά σκηνοθετημένα, ώστε δύσκολα μπορούν να θεωρηθούν απλώς οικογενειακή προπαγάνδα.

Η παρουσία της έχει αυξηθεί σημαντικά στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, με πλάνα που έχουν σχεδιαστεί ώστε να εντυπώσουν την εικόνα της στο μυαλό των Βορειοκορεατών, σύμφωνα με το SBS News.

Σε αυτά περιλαμβάνονται σκηνές στις οποίες πυροβολεί με πιστόλι, αλλά ακόμη και εμφανίσεις της να χειρίζεται άρμα μάχης. Πρόκειται για ιδιαίτερα συμβολικές εικόνες σε μια χώρα όπου η στρατιωτική ισχύς αποτελεί βασικό στοιχείο της νομιμοποίησης της εξουσίας και της ηγεσίας.

Παράλληλα, τα βορειοκορεατικά μέσα φέρεται να χρησιμοποιούν για εκείνη τιμητικούς χαρακτηρισμούς, όπως «σεβαστό παιδί», μια διατύπωση που στο παρελθόν είχε χρησιμοποιηθεί και για τον ίδιο τον Κιμ Γιονγκ Ουν πριν αναλάβει την εξουσία.

Παράλληλα, της αποδίδονται πομπώδεις χαρακτηρισμοί, όπως «μεγάλη προσωπικότητα καθοδήγησης», ένας τίτλος που συνήθως επιφυλάσσεται για ανώτατους ηγέτες.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ακόμη και αν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διαδοχής, η πραγματική μετάβαση μπορεί να χρειαστεί χρόνια για να πραγματοποιηθεί.

Η Κιμ Τζου Έι πιστεύεται ότι είναι μόλις περίπου 13 ετών, επομένως πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο.

Υπάρχει επίσης ένας πιθανός θεσμικός παράγοντας που μπορεί να καθυστερήσει οποιονδήποτε επίσημο διορισμό. Μια αλλαγή στους κανόνες του Εργατικού Κόμματος της Κορέας φέρεται να αύξησε το ελάχιστο όριο ηλικίας για την ένταξη στο κυβερνών κόμμα από τα 18 στα 20 έτη. Αυτό, σύμφωνα με ειδικούς, θα μπορούσε να μεταθέσει χρονικά τυχόν επίσημους διορισμούς.

Ποια είναι η Κιμ Τζου Έι;

Επειδή η Βόρεια Κορέα είναι εξαιρετικά μυστικοπαθής, μεγάλο μέρος των πληροφοριών που είναι γνωστές για την ίδια προέρχεται από τη NIS και ανεξάρτητους αναλυτές.

Αν και είναι ευρέως γνωστή ως Κιμ Τζου Έι (Ju Ae), η Βόρεια Κορέα δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ επίσημα το πραγματικό της όνομα.

Ο πρώην σταρ του NBA Ντένις Ρόντμαν είχε δηλώσει το 2013 ότι κρατούσε στην αγκαλιά του τη νεογέννητη κόρη του Κιμ και ότι το όνομά της ήταν «Ju Ae». Το όνομα επικράτησε έκτοτε, αν και ορισμένες αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ονομάζεται Ουν-Τζου ή Τζου-Γε.

Η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν πιστεύεται ότι είναι περίπου 13 ετών, με τις νοτιοκορεατικές εκτιμήσεις να τοποθετούν τη γέννησή της γύρω στον Ιανουάριο του 2013.

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Οι ακριβείς λεπτομέρειες για τη ζωή της παραμένουν απόρρητες, όμως εκτιμάται ότι γεννήθηκε στην Πιονγκγιάνγκ, σε μία από τις αυστηρά φυλασσόμενες κατοικίες της οικογένειας Κιμ.

Σύμφωνα με τη NIS, δεν έχει φοιτήσει σε κανονικό δημόσιο σχολείο. Αντίθετα, φέρεται να έχει λάβει κατ’ οίκον εκπαίδευση μέσα στα «παλάτια» της οικογένειας Κιμ, με ιδιωτική διδασκαλία που ξεπερνά τα συνηθισμένα μαθήματα και περιλαμβάνει στρατιωτική εκπαίδευση και ιδεολογική διαπαιδαγώγηση, με στόχο να διαμορφωθεί ως μελλοντική προσωπικότητα εξουσίας.

Έχει συνδεθεί επίσης με την ιππασία, το σκι και την κολύμβηση, με την ιππασία ειδικότερα να χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια από το καθεστώς στην προπαγάνδα ως σύμβολο δύναμης, ηγεσίας και «πεπρωμένου» για την εξουσία.

Σε επίπεδο οικογένειας, θεωρείται κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν και της πρώτης κυρίας Ρι Σολ-Τζου.

Πιστεύεται ότι είναι το δεύτερο από τα τρία παιδιά της οικογένειας, με έναν μεγαλύτερο αδελφό που φέρεται να έχει γεννηθεί περίπου το 2010 και ένα μικρότερο αδελφάκι, το φύλο του οποίου δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Ωστόσο, η ίδια είναι το μοναδικό παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν που έχει παρουσιαστεί δημόσια, γεγονός που οι ειδικοί θεωρούν ιδιαίτερα ενδεικτικό.

Η πρώτη δημόσια εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2022, όταν φωτογραφήθηκε να κρατά το χέρι του πατέρα της κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM).

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