Ιδιοκτήτης πάρκινγκ στα Χανιά πήρε πρόστιμο 11.200 ευρώ

Όπως υποστήριξε κατά τη διάρκεια του ελέγχου ήταν προφυλακισμένος και το Smart POSτης επιχείρησης είχε κατασχεθεί από τις Αρχές.

Ο ιδιοκτήτης προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, ζητώντας να ακυρωθούν τα πρόστιμα.

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