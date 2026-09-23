Ιδιοκτήτης πάρκινγκ στα Χανιά πήρε πρόστιμο 11.200 ευρώ
Μεγάλο πρόστιμο συνολικού ύψους 11.200 ευρώ επιβλήθηκε σε ιδιοκτήτη πάρκινκ στα Χανιά ύστερα από φορολογικό έλεγχο που αποκάλυψε παραβάσεις που σχετίζονται με το Ψηφιακό Πελατολόγιο και τη διασύνδεση POS.
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Ο ιδιοκτήτης προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, ζητώντας να ακυρωθούν τα πρόστιμα.
Όπως υποστήριξε κατά τη διάρκεια του ελέγχου ήταν προφυλακισμένος και το Smart POSτης επιχείρησης είχε κατασχεθεί από τις Αρχές.
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