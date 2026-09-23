Αλέξης Παππάς: Η περιπέτεια υγείας μετά το Survivor – «Περπατάω με πατερίτσες»

Snapshot Ο τραυματισμός περιλάμβανε ρήξη μηνίσκου και άλλα προβλήματα που απαιτήσαν χειρουργείο.

Ο Παππάς περπατάει με πατερίτσες και υποβάλλεται σε φυσικοθεραπείες για αποκατάσταση.

Σημαντική ήταν η στήριξη της συντρόφου και των γονιών του κατά την περίοδο αποθεραπείας.

Οι θεραπείες του γίνονται με την καθοδήγηση των γιατρών του νοσοκομείου ΚΑΤ. Snapshot powered by AI

Συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και τη δημοσιογράφο, Βίκυ Δέτσικα παραχώρησε ο Αλέξης Παππάς.

Ο πρώην παίκτης του Survivor και ηθοποιός, μίλησε μεταξύ άλλων, για τον τραυματισμό που τον οδήγησε στο χειρουργείο, μετά τη συμμετοχή του στο ριάλιτι επιβίωσης και τώρα προσπαθεί σταδιακά να επανέλθει στην κανονικότητα.

«Λίγο πριν το Survivor είχα έναν τραυματισμό. Τον άφησα, θεωρώντας ότι μπορεί να μην είναι κάτι σπουδαίο αλλά στο Survivor μεγάλωσε. Μηνίσκος ήταν συν όλα τα άλλα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν εκεί μέσα», είπε αρχικά ο Αλέξης Παππάς.

«Στο πλευρό μου όλο αυτό το διάστημα είχα την σύντροφο μου, τους γονείς μου και τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς. Είναι το στήριγμα μου, οι άνθρωποι μου. Με την ίδια είμαστε μαζί περίπου δυο χρόνια, μια χαρά, είμαι ευτυχισμένος και χαρούμενος», συμπλήρωσε ο πρώην παίκτης του Survivor.

«Αυτή τη στιγμή περπατάω με πατερίτσες και προσπαθούμε, με φυσικοθεραπείες, να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Με τους ανθρώπους που μου σύστησαν οι γιατροί του ΚΑΤ», πρόσθεσε ολοκληρώνοντας ο Αλέξης Παππάς.