Ζελένσκι: Ο Πούτιν είναι ο μοναδικός ηγέτης που θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος

Snapshot Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι κατηγόρησε τον Πούτιν ως τον μόνο ηγέτη που επιθυμεί τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ρωσία έχει καταλάβει περίπου 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους, αλλά η Ουκρανία έχει ήδη απελευθερώσει σημαντικό μέρος αυτών.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι ο στόχος των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια είναι να πλήξουν την ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

Η Ρωσία συνεχίζει να εκτοξεύει χιλιάδες drone Shahed με κινητήρα τζετ κατά της Ουκρανίας, επηρεάζοντας την οικονομία και την καθημερινή ζωή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επιθυμεί να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, θεωρώντας ότι μπορεί να ασκήσει σημαντική επιρροή στη Ρωσία για την ειρήνη. Snapshot powered by AI

Πυρά του κατά του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι είπε στην αρχή της ομιλίας του αναφερόμενος σε μία δήλωση του Τραμπ που ζητούσε το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία: «Δεν γνωρίζω κανέναν ηγέτη στον κόσμο που θα έλεγε το αντίθετο… εκτός από έναν άνθρωπο, τον Πούτιν», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Αφού έχασε τόσους πολλούς ανθρώπους, η Ρωσία κατάφερε να καταλάβει λίγο περισσότερα από 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα από το έδαφός μας φέτος, και έχουμε ήδη απελευθερώσει ένα σημαντικό μέρος αυτών», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Και συνέχισε: «Η Ρωσία είναι μια χώρα που, παρεμπιπτόντως, διαθέτει ήδη 17 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους χωρίς να περιλαμβάνει καθόλου ουκρανικό έδαφος». «Έτσι, για να προσθέσει άλλα 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ο Πούτιν πληρώνει με 248 ανθρώπους για κάθε χιλιόμετρο» τόνισε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι ο Πούτιν επιδιώκει να καταλάβει ουκρανικό έδαφος πέρα από την ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ, αλλά «θα αποτύχει». «Ακόμη και η περιοχή του Ντονέτσκ δεν του αρκεί. Θέλει κι άλλες πόλεις μας – την Οδησσό, το Χάρκοβο, το Ντνίπρο και άλλες», σημείωσε.

«Στόχος μας η ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο»

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε και στις ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια στη Ρωσία οι οποίες έχουν εκτινάξει την τιμή του πετρελαίου. «Το πετρέλαιο καθαυτό δεν είναι ο στόχος της Ουκρανίας, ούτε ο δικός μας στόχος, ούτε η βενζίνη ή το ντίζελ, ούτε τα εργοστάσια ή τα λιμάνια… ο στόχος μας είναι η ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί αυτόν τον πόλεμο, να τον παρατείνει, να τον κάνει πιο βίαιο και πιο καταστροφικό», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Τα οικονομικά της Ρωσίας και η παραγωγή της Ρωσίας είναι αυτά που πρέπει να σταματήσουν, αν θέλουμε να σταματήσουμε τον Πούτιν», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Παράλληλα είπε ότι η Ρωσία έχει εκτοξεύσει 7.700 drone Shahed με κινητήρα τζετ κατά της Ουκρανίας και συνεχίζει να εκτοξεύει και άλλα. «Οι Ρώσοι εκτοξεύουν αεροσκάφη Shahed με κινητήρα τζετ κάθε ώρα… εναντίον των πόλεών μας, της οικονομίας μας, των υποδομών μας», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Και αυτό αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Ρωσίας. Να δημιουργεί μια αεροπορική απειλή κάθε ώρα, να δυσκολεύει τη λειτουργία της οικονομίας, να διαταράσσει τη ζωή των ανθρώπων και να εμποδίζει τα παιδιά να μπορούν να σπουδάσουν», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Επιπλέον εξέφρασε την επιθυμία να πραγματοποιήσει συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. «Δεν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε απευθείας με τον ηγέτη της Κίνας, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στην Αμερική, αλλά όχι εδώ. Και είναι κάποιος που μπορεί να επηρεάσει τη Ρωσία περισσότερο από πολλούς άλλους, και θα θέλαμε να επιθυμεί την ειρήνη όσο και εμείς στην Ουκρανία».