Snapshot Οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν να επιστρέψουν στη Eurovision το 2027, ανακαλώντας το προηγούμενο μποϊκοτάζ λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Ο ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός NPO τόνισε ότι ελπίζει η Eurovision να ενώσει τους ανθρώπους παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) έχει υιοθετήσει νέους κανόνες για τον διαγωνισμό και τη διαφάνεια της ψηφοφορίας.

Το 2026, πέντε χώρες, μεταξύ αυτών η Ολλανδία και η Ιρλανδία, μποϊκοτάρισαν τη Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, με την Ιρλανδία να συνεχίζει το μποϊκοτάζ το 2027.

Η Ισπανία, η Σλοβενία και η Ισλανδία δεν έχουν αποφασίσει ακόμα αν θα συμμετάσχουν στη Eurovision το 2027. Snapshot powered by AI

Οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν να επιστρέψουν στον διαγωνισμό τραγουδιού «Eurovision» το 2027, ακυρώνοντας τον μποϊκοτάζ που είχαν προηγουμένως ανακοινώσει λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Αυτό ανακοίνωσε ο ολλανδικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός NPO μετά από συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU).

Ο NPO δήλωσε ότι κατανοεί τις ανάμεικτες αντιδράσεις για τη συμμετοχή της χώρας στον διαγωνισμό, ωστόσο ελπίζει ότι η «Eurovision» θα ξαναγίνει μια εκδήλωση που θα ενώνει τους ανθρώπους σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας, πολέμων και πολιτικής πόλωσης.

Ο οργανισμός επισήμανε επίσης τις αλλαγές στους κανόνες του διαγωνισμού και της ψηφοφορίας που υιοθέτησε η EBU.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για νέες απαιτήσεις σχετικά με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση της διαφάνειας της ψηφοφορίας.

Νωρίτερα, η βελγική δημόσια VRT είχε επίσης δηλώσει την πρόθεσή της να συμμετάσχει στον διαγωνισμό του επόμενου έτους.

Το 2026, οι Κάτω Χώρες, η Ισπανία, η Σλοβενία, η Ισλανδία και η Ιρλανδία αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στη «Eurovision» ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Η Ιρλανδία έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα συνεχίσει το μποϊκοτάζ το 2027. Η Ισπανία, η Σλοβενία και η Ισλανδία δεν έχουν ακόμη λάβει τελική απόφαση.