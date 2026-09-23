Άνγκρι Άντερσον: Πέθανε ο ροκ σταρ -Υπέστη ανακοπή στη διάρκεια της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του

Snapshot Ο Άνγκρι Άντερσον, θρύλος της αυστραλιανής ροκ, πέθανε σε ηλικία 79 ετών μετά από καρδιακή προσβολή κατά την αποχαιρετιστήρια περιοδεία των Rose Tattoo στην Ευρώπη.

Η καρδιακή προσβολή οδήγησε στην ακύρωση των υπόλοιπων εμφανίσεων της περιοδείας, συμπεριλαμβανομένου του φεστιβάλ Alcatraz Metal στο Βέλγιο.

Ο Άντερσον επαναπατρίστηκε στην Αυστραλία για θεραπεία αλλά δεν κατάφερε Snapshot powered by AI

Ο θρύλος της αυστραλιανής ροκ σκηνής, Angry Anderson, απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών, λίγες εβδομάδες αφότου υπέστη καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια της αποχαιρετιστήριας περιοδείας των Rose Tattoo στην Ευρώπη.

Ο Άντερσον μεταφέρθηκε στην πατρίδα του για θεραπεία, αλλά δεν κατάφερε να αναρρώσει.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Γκάρι “Άνγκρι” Άντερσον (Δευτέρα 21/9), ενώ ήταν περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του εδώ στην Αυστραλία», ανέφερε μεταξύ άλλων εκπρόσωπος σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα του συγκροτήματος.

Προηγουμένως, οι Tatts είχαν δημοσιεύσει μια φωτογραφία του 79χρονου Άντερσον να παίζει με το συγκρότημα στην Κολωνία στις 8 Αυγούστου.

Ωστόσο, η επόμενη προγραμματισμένη εμφάνισή τους στο φεστιβάλ Alcatraz Metal στο Βέλγιο την επόμενη μέρα ακυρώθηκε, με το συγκρότημα να ανακοινώνει ότι είχε νοσηλευτεί λόγω «ιατρικού προβλήματος» και ότι οι υπόλοιπες ημερομηνίες της ευρωπαϊκής αποχαιρετιστήριας περιοδείας δεν θα πραγματοποιηθούν.

Δεν είναι γνωστό πότε ο Άντερσον επαναπατρίστηκε για ιατρικούς λόγους στην Αυστραλία.

Γεννημένος στη Μελβούρνη το 1947, ο Άντερσον υπήρξε ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς frontmen του hard rock στην Αυστραλία για 50 χρόνια.

Από παιδί έγινε γνωστός ως «Angry», μια συντομευμένη εκδοχή του «Angry Ant», λόγω της τάσης του να χάνει εύκολα την ψυχραιμία του, και το όνομα αυτό τον συνόδευσε για το υπόλοιπο της ζωής του

Εκτός από το ότι ήταν ο τραγουδιστής των Rose Tattoo, πρωταγωνίστησε επίσης σε αρκετές ταινίες, με πιο αξιοσημείωτη το «Mad Max Beyond Thunderdome» το 1985, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε ως τακτικός πρωταγωνιστής στις σειρές «Fat Pizza» και «Housos».

Ο Άντερσον και οι Tatts άσκησαν τεράστια επιρροή στην παγκόσμια σκηνή του hard rock, με τους Guns N’ Roses να συγκαταλέγονται μεταξύ των πολλών συγκροτημάτων που τους ανέφεραν ως βασική πηγή έμπνευσης για τον ήχο τους.