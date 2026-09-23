Θάνατος Μαζωνάκη: Η οικογένεια θα διορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο - Υπάρχει μάρτυρας κλειδί

Snapshot Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη θα διορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο για να εξετάσει τα τοξικολογικά αποτελέσματα από το αίμα του τραγουδιστή.

Η οικογένεια ζητά να διαπιστωθεί αν χορηγήθηκε μέθη ή αντίδοτο στον Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου στις 9 Σεπτεμβρίου.

Υπάρχει μάρτυρας κλειδί, μια πέμπτη εργαζόμενη στο ιατρείο, που δεν έχει καταθέσει ακόμα και η οικογένεια ζητά να πει όλη την αλήθεια για τα γεγονότα.

Η εργαζόμενη φέρεται να εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση του Μαζωνάκη, αλλά η γιατρός της απάντησε να συνεχίσει τη δουλειά της χωρίς να λάβει υπόψη την ανησυχία. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 η οικογένεια του τραγουδιστή, με όλες αυτές τις αποκαλύψεις, είναι λογικό να θέλει να μάθει εάν τελικά χορηγήθηκε μέθη ή όχι στον Γιώργο Μαζωνάκη, αν δόθηκε αντίδοτο και γενικά τι συνέβη μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου στις 9 Σεπτεμβρίου. Μέσω του δικηγόρου τους θα ζητήσουν να πάρουν μέρος από το αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη, που έχει κρατηθεί και να το δώσουν σε δικό τους τεχνικό σύμβουλο και να προχωρήσει ο ίδιος τις τοξικολογικές εξετάσεις, να επισπεύσουν δηλαδή τα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με εάλλες πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού υπάρχει ένας μάρτυρας κλειδί, μία γυναίκα - μία πέμπτη εργαζόμενη στο ιατρείο της Καρνεάδου που μέχρι σήμερα δεν έχει κληθεί να καταθέσει. Ο ρόλος της θεωρείται κομβικός και η κατάθεση που θα δώσει στις αρχές, για αυτό η οικογένεια κάνει έκκληση να μην διστάσει να πει όλη την αλήθεια για όσα διαδραματίστηκαν τις κρίσιμες ώρες τις πλασμαφαίρεσης.

Υπάρχει η πληροφορία πως η συγκεκριμένη εργαζόμενη είπε στην γιατρό - όταν έκανε την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης - "δεν τον βλέπω καλά", καθώς κάτι την ανησυχούσε στην εικόνα του Γιώργο Μαζωνάκη με την Γάκα να της απαντά κυνικά "κάνε την δουλειά σου εσύ, εγώ είμαι η γιατρός".

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