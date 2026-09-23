ΗΠΑ: Η Μελάνια Τραμπ χτύπησε το καμπανάκι της Wall Street για τη νέα γυναικεία πρωτοβουλία Imperial

Η Μελάνια Τραμπ χτύπησε το καμπανάκι έναρξης των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, προκειμένου να προωθήσει μια νέα πρωτοβουλία για τις γυναίκες με την ονομασία Imperia

Δημήτρης Μάνωλης

ΗΠΑ: Η Μελάνια Τραμπ χτύπησε το καμπανάκι της Wall Street για τη νέα γυναικεία πρωτοβουλία Imperial
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Μελάνια Τραμπ χτύπησε το καμπανάκι έναρξης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης για να παρουσιάσει την πρωτοβουλία Imperia, που στοχεύει στην ενίσχυση των γυναικών σε ηγετικές και οικονομικές θέσεις.
  • Η πρωτοβουλία Imperia περιλαμβάνει γυναίκες ηγέτιδες από τον χώρο των επιχειρήσεων και προωθεί την ιδιοκτησία επιχειρήσεων, κεφαλαίων και πνευματικής ιδιοκτησίας από γυναίκες.
  • Η Μελάνια Τραμπ δήλωσε ότι η νέα της δραστηριότητα εστιάζει περισσότερο στην επίτευξη αποτελεσμάτων παρά στη δημόσια παρουσία.
  • Έχει διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην προετοιμασία της επίσκεψης του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και στην επανένωση παιδιών που χωρίστηκαν από τις οικογένειές τους λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.
  • Ετοιμάζει νέα σειρά ντοκιμαντέρ που θα περιλαμβάνει προσωπικές αποκαλύψεις και θα διαφέρει από το προηγούμενο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της.
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Η Μελάνια Τραμπ χτύπησε την Τετάρτη το καμπανάκι έναρξης των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, παρουσιάζοντας τη νέα της πρωτοβουλία, η οποία έχει στόχο να βοηθήσει τις γυναίκες να αναδειχθούν σε ηγετικές θέσεις και να ενισχύσουν την οικονομική τους δύναμη.

Η πρωτοβουλία ονομάζεται Imperia και στα μέλη της περιλαμβάνονται διευθύνοντες σύμβουλοι, ιδρύτριες εταιρειών, καινοτόμοι, επιχειρηματίες και άλλες γυναίκες από τον χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων.

Μέχρι σήμερα, μεγάλο μέρος της δημόσιας δραστηριότητας της πρώτης κυρίας είχε επικεντρωθεί στα παιδιά. Με την Imperia, όμως, η Μελάνια Τραμπ αξιοποιεί περισσότερο την επιχειρηματική της εμπειρία, ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να αξιοποιήσουν την οικονομική τους δύναμη και να αναδείξουν τον ρόλο τους στην παγκόσμια οικονομία.

«Για γενιές ολόκληρες, οι γυναίκες αγωνίζονταν για μια θέση στο τραπέζι», δήλωσε σε συνάντηση της ομάδας. «Το επόμενο κεφάλαιο αφορά την ιδιοκτησία, την ανάπτυξη και τη δημιουργία χώρου για τις γυναίκες που θα ακολουθήσουν».

Όπως εξήγησε, αυτό σημαίνει ιδιοκτησία επιχειρήσεων, μετοχικού κεφαλαίου, ακινήτων, κεφαλαίων και επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων, αλλά και «των ιδεών μας, της πνευματικής μας ιδιοκτησίας και του οικονομικού μας μέλλοντος».

«Οι άνθρωποι εξακολουθούν να μην αντιλαμβάνονται πλήρως το μέγεθος της δύναμης των γυναικών στην παγκόσμια οικονομία», πρόσθεσε. «Οι γυναίκες δεν αποτελούν απλώς μέρος της αγοράς. Είμαστε το θεμέλιο και η υποδομή της».

Νωρίτερα την Τετάρτη, σε μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Fox & Friends» του Fox News Channel για την προώθηση της Imperia, η πρώτη κυρία αναφέρθηκε και σε σειρά άλλων θεμάτων.

Μεταξύ αυτών ήταν η επίσημη επίσκεψη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ αυτή την εβδομάδα, οι προσπάθειές της για την επανένωση παιδιών που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους εξαιτίας του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, η νέα σειρά ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει, καθώς και η έκταση της δημόσιας παρουσίας της.

Ορισμένα πρόσφατα δημοσιεύματα είχαν επισημάνει ότι η πρώτη κυρία εμφανίζεται λιγότερο συχνά δημοσίως σε σχέση με την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Μελάνια Τραμπ απάντησε ότι η διαφορά είναι πως πλέον επικεντρώνεται περισσότερο στην επίτευξη αποτελεσμάτων.

«Δεν με βλέπετε παντού, αλλά πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας εργάζομαι ασταμάτητα», είπε, αναφέροντας ως παράδειγμα την προετοιμασία των εκδηλώσεών της στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καθώς και τις προετοιμασίες για την επίσκεψη του Σι.

«Δουλεύω πάνω σε τόσα πολλά σχέδια για το μέλλον... Μείνετε συντονισμένοι», πρόσθεσε.

Η Μελάνια Τραμπ συμμετείχε ενεργά στην προετοιμασία της επίσκεψης του Σι, στο πλαίσιο του ρόλου της ως πρώτης κυρίας.

Όπως δήλωσε, ο σύζυγός της αποφάσισε να υποδεχθεί προσωπικά τον Κινέζο ηγέτη κατά την άφιξη του αεροσκάφους του, λόγω της «εξαιρετικής σχέσης» που διατηρούν. Ο πρόεδρος Τραμπ συνήθως υποδέχεται τους ξένους ηγέτες στον Λευκό Οίκο.

Μέχρι τον Ιούλιο, η Μελάνια Τραμπ είχε συμβάλει στην επανένωση πέντε ομάδων παιδιών από την Ουκρανία και τη Ρωσία με τις οικογένειές τους, μια δραστηριότητα που αναδεικνύει τη μεγαλύτερη διεθνή διάσταση που έχει δώσει στον ρόλο της κατά τη δεύτερη θητεία του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

Η ίδια δήλωσε ότι διαθέτει «απευθείας δίαυλο» επικοινωνίας με ηγέτες των εμπλεκόμενων χωρών και ότι η ομάδα της εργάζεται για ακόμη μία επανένωση.

«Η προσπάθεια συνεχίζεται και θέλουμε να επανενώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά», δήλωσε. «Αυτό αποτελεί επίσης δική μου προτεραιότητα. Αυτό που περνούν είναι σπαρακτικό. Και δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να βλέπεις ένα παιδί να επανενώνεται με τους γονείς του, σωστά;»

Η πρώτη κυρία είχε χτυπήσει ξανά το καμπανάκι έναρξης των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τον Ιανουάριο, πριν από την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ της Amazon, «Melania», το οποίο αφορά τη ζωή της κατά τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ για τη δεύτερη προεδρική του θητεία.

Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ δύο επεισοδίων με πρωταγωνίστρια την ίδια αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο.

Η Μελάνια Τραμπ είπε ότι η νέα παραγωγή θα διαφέρει από το ντοκιμαντέρ και άφησε να εννοηθεί ότι θα περιλαμβάνει ορισμένες εκπλήξεις.

«Θα έχει περισσότερο τη μορφή προσωπικής συζήτησης μαζί μου», είπε η πρώτη κυρία. «Όταν ταξίδευα και κάναμε τα γυρίσματα, ο σκηνοθέτης μού έκανε ερωτήσεις και υπάρχουν ορισμένες προσωπικές ερωτήσεις στις οποίες θα απαντήσω και τις απαντήσεις αυτές ο κόσμος δεν τις έχει ακούσει ποτέ. Οπότε έχει ενδιαφέρον».

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