Αυστραλία: Δηλητηριώδες φίδι τρύπωσε στο παιδικό δωμάτιο - Παρά τρίχα γλίτωσε το χάμστερ

Snapshot Ένα δηλητηριώδες καφέ φίδι βρέθηκε πίσω από το κλουβί με το χάμστερ σε παιδικό δωμάτιο στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.

Η ομάδα Sunshine Coast Snake Catchers 24/7 απομάκρυνε με προσοχή το φίδι χωρίς να κινδυνεύσουν οι ένοικοι ή τα κατοικίδια.

Το ανατολικό καφέ φίδι είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα για τον άνθρωπο είδη φιδιών στην Αυστραλία.

Το φίδι απελευθερώθηκε στη φύση μετά την ασφαλή σύλληψή του.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς κανένας να τραυματιστεί, συμπεριλαμβανομένων των κατοικίδιων και του φιδιού. Snapshot powered by AI

Μία περιπετειώδης επιχείρηση στήθηκε σε ένα σπίτι στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, όταν ειδοποιήθηκε η αρμόδια ομάδα για να απομακρύνει ένα δηλητηριώδες, όπως αποδείχθηκε, από το υπνοδωμάτιο ενός παιδιού.

Ο κυνηγός φιδιών Στιούαρτ Μακένζι από την υπηρεσία Sunshine Coast Snake Catchers 24/7. Η εταιρεία δημοσίευσε βίντεο της επιχείρησης στο Facebook, δείχνοντας πού ακριβώς εντοπίστηκε ο επικίνδυνος επισκέπτης. Ήταν ένα καφέ φίδι - ένα από τα πιο δηλητηριώδη είδη στην Αυστραλία.

Το φίδι είχε κρυφτεί πίσω από ένα κλουβί με χάμστερ στο παιδικό υπνοδωμάτιο.

Η επιχείρηση απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην κινδυνεύουν ούτε οι ένοικοι του σπιτιιού, ούτε το μικροσκοπικό κατοικίδιο.

Στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν, ο ειδικός πιάνει προσεκτικά το φίδι και το τοποθετεί σε ειδικό δοχείο. Παρά τον κίνδυνο, ο ίδιος ο Μακένζι χαρακτήρισε το ερπετό «εκπληκτικό».

Το ανατολικό καφέ φίδι είναι ευρέως διαδεδομένο στα ανατολικά και κεντρικά τμήματα της Αυστραλίας και θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα για τον άνθρωπο είδη ντόπιων φιδιών.

Αφού έπιασαν το φίδι, το μετέφεραν και το απελευθέρωσαν στη φύση. Και οι δημιουργοί της ανάρτησης δεν έχασαν την ευκαιρία να προσθέσουν λίγο χιούμορ.

«Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας αυτού του βίντεο, κανένα ποντίκι δεν υπέστη βλάβη», — αστειεύτηκαν στη λεζάντα της ανάρτησης. Έτσι, η απροσδόκητη επίσκεψη στο παιδικό υπνοδωμάτιο έληξε χωρίς τραυματίες — ούτε μεταξύ των ανθρώπων, ούτε μεταξύ των κατοικίδιων ζώων, ούτε μεταξύ του ίδιου του φιδιού.