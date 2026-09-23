Νομοσχέδιο για για Αλιευτικό Κώδικα: Υπερψηφίστηκε στην Επιτροπή της Βουλής - Κόντρα για το άρθρο 74

Snapshot Υπερψηφίστηκε στην Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο για τον Αλιευτικό Κώδικα, με έντονη αντιπαράθεση για το άρθρο 74 που αφορά τις αγροτικές ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022.

Το άρθρο 74 προβλέπει εκκαθάριση των ενισχύσεων με βάση τις δηλώσεις και τις πραγματικές αγροτικές δραστηριότητες, χωρίς αλλαγή των όρων επιλεξιμότητας ή κάλυψη παράνομων επιδοτήσεων.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η διάταξη διορθώνει αδικίες που προέκυψαν από τους δασικούς χάρτες και δεν επηρεάζει τις δικαστικές έρευνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου και ζητά την απόσυρση του άρθρου, υποστηρίζοντας ότι νομιμοποιεί παράνομες επιδοτήσεις και ποινικές ευθύνες.

Το άρθρο 74 διευκρινίζει ότι οι υποθέσεις με ψευδείς δηλώσεις θα αντιμετωπιστούν με ανάκτηση και ποινικές κυρώσεις, ενώ η εκκαθάριση αφορά μόνο πραγματικούς παραγωγούς με νόμιμες δηλώσεις. Snapshot powered by AI

Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Αντιπολίτευσης πυροδότησε στηνΕπιτροπή της Βουλής, διάταξη που προβλέπει την εκκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την περίοδο 2018-2022.

Η διάταξη ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο για τον Αλιευτικό Κώδικα, η επεξεργασία του οποίου ολοκληρώθηκε και σε δεύτερη ανάγνωση, στην επιτροπή.

Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της ΝΔ, ενώ όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης -εκτός του ΚΚΕ που καταψήφισε- επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην αυριανή συζήτηση και ψήφιση του από την Ολομέλεια.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιος Καββαδάς, διαβεβαίωσε ότι «η ηγεσία του υπουργείου θα προχωρήσει σε βελτιωτικές αλλαγές, τις οποίες θα παρουσιάσει αύριο ο υπουργός Μαργαρίτης Σχοινάς».

Παράλληλα, διευκρίνισε, απαντώντας σε επικρίσεις της Αντιπολίτευσης που κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποσπασματικές παρεμβάσεις και απουσία ενός ενιαίου ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου, ότι «το παρόν νομοσχέδιο αφορά μόνο την επαγγελματική αλιεία και τα ζητήματα της ερασιτεχνικής αλιείας θα συζητηθούν ξεχωριστά με επόμενη νομοθετική παρέμβαση που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή».

Από την πλευρά της η Αντιπολίτευση, εστίασε τη σφοδρή κριτική και τα πυρά της στην τροπολογία -που κατατέθηκε χθες βράδυ και ενσωματώθηκε ως άρθρο 74 στο νομοσχέδιο- κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «με προκλητική διάταξη και χωρίς διαβούλευση να συγκαλύψει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες επιδοτήσεις και να «αμνηστεύσει» τους απατεώνες που εμπλέκονται».

Κατηγορηματικά απέρριψαν τις αιτιάσεις των κομμάτων της Αντιπολίτευσης και οι δύο υφυπουργοί του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τόσο ο Αθανάσιος Καββαδάς όσο και ο Γιάννης Ανδριανός, αντέτειναν ότι «με τη συγκεκριμένη διάταξη διορθώνεται μία αδικία και σε καμία περίπτωση δεν αλλάζουν οι όροι και οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

Όπως τόνισε ο κ. Καββαδάς, «για τους σκοπούς χορήγησης, πληρωμής, εκκαθάρισης, ελέγχου ή ανάκτησης ενισχύσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) των ετών 2018-2022, τα αγροτεμάχια κρίνονται επιλέξιμα εφόσον:

-Είχαν δηλωθεί στην Ε.Α.Ε. του οικείου έτους στο ΟΣΔΕ.

-Ήταν καλλιεργούμενα, σε αγρανάπαυση ή υπό άλλη επιλέξιμη γεωργική δραστηριότητα.

-Πληρούσαν τους όρους επιλεξιμότητας του πληροφοριακού συστήματος του Οργανισμού Πληρωμών κατά το οικείο έτος.

«Να ξεκαθαρίσουμε ότι με τη συγκεκριμένη διάταξη ερχόμαστε να διορθώσουμε μια αδικία. Η διάταξη δεν κάνει επιλέξιμο κάποιον που δεν ήταν και δεν καταργεί κανέναν από τους ελέγχους. Μιλάμε για τις δηλώσεις της περιόδου 2018-2022 και για αγροτεμάχια που είχαν δηλωθεί κανονικά, στα οποία υπήρχε πραγματική επιλέξιμη αγροτική δραστηριότητα και για αγροτεμάχια, τα οποία τηρούσαν τις προϋποθέσεις που ίσχυαν εκείνη την περίοδο», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Καββαδάς και πρόσθεσε:

«Οι όροι και οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δεν αλλάζουν, αυτό είναι ξεκάθαρο.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη κατά την εκκαθάριση αυτών των ετών.

Επομένως, μία έκταση που δεν είχε δηλωθεί, δεν καλλιεργούνταν ή δεν πληρούσε τότε τους όρους επιλεξιμότητας, δεν γίνεται σήμερα επιλέξιμη, επειδή δεν λαμβάνονταν υπόψη τα δεδομένα των δασικών χαρτών».

«Το ζήτημα προέκυψε με τους δασικούς χάρτες . Υπήρχαν παραγωγοί που είχαν δηλώσει ότι καλλιεργούσαν αποδεδειγμένα αυτές τις εκτάσεις, οι οποίοι στη συνέχεια βρέθηκαν αντιμέτωποι με διαφορετικά δεδομένα.

Ερχόμαστε λοιπόν να διορθώσουμε μια αδικία και να λάβουν οι παραγωγοί αυτοί τα χρήματα που δικαιούνται έστω και ετεροχρονισμένα», σημείωσε.

Παράλληλα, απέρριψε τις κατηγορίες των βουλευτών της Αντιπολίτευσης, περί προσπάθειας να «αθωωθούν από ποινικές ευθύνες όσοι εμπλέκονται με το τεράστιο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις».

«Για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση σε σχέση με τις υποθέσεις που ερευνώνται θέλω να ξεκαθαρίσω: 'Αλλο η περίπτωση κάποιου που δήλωσε ψευδώς μια έκταση ή δεν είχε την απαιτούμενη αγροτική δραστηριότητα και άλλο ένας πραγματικός παραγωγός που είχε δηλώσει και καλλιεργούσε κανονικά την έκταση του.

Η συγκεκριμένη διάταξη λύνει το διοικητικό ζήτημα των δεύτερων και άρα όποιος είχε δηλωμένη και επιλέξιμη αγροτική δραστηριότητα και πληρούσε τις προϋποθέσεις που ίσχυαν τότε, θα πληρωθεί όσα δικαιούται.

Όποιος δεν τις πληρούσε, δεν αποκτά σήμερα δικαίωμα επειδή ψηφίστηκε αυτή η διάταξη.

Επαναλαμβάνω, δεν αλλάζουν οι κανόνες επιλεξιμότητας αλλά τα δεδομένα που συνεκτιμούνται για την εκκαθάριση των παλιών ετών», υπογράμμισε ο κ. Καββαδάς.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι απαντήσεις για το άρθρο 74, του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννη Αδριανού που έκανε λόγο για « ξεκάθαρη διάταξη».

«'Αλλο είναι η περίπτωση μιας μη επιλέξιμης ή ψευδώς δηλωμένης έκτασης και άλλο η περίπτωση ενός πραγματικού παραγωγού που είχε δηλώσει και καλλιεργούσε νόμιμα την έκταση του και αντιμετώπισε εκ των υστέρων πρόβλημα εξαιτίας των δεδομένων των δασικών χαρτών

Αυτό το διοικητικό ζήτημα έρχεται να λύσει η διάταξη αυτή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδριανός και συμπλήρωσε:

«Δεν αλλάζουμε αναδρομικά τους κανόνες επιλεξιμότητας, όπως ειπώθηκε. Η εκκαθάριση θα γίνει με βάσει τις προϋποθέσεις που ίσχυαν για τον παραγωγό κατά το αντίστοιχο έτος.

Είναι μια πράξη οικονομικής πράξης η διάταξη. Ο νέος Οργανισμός που λειτουργεί τώρα εντός της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, παρέλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ένα μεγάλο όγκο εκκρεμοτήτων της περιόδου 2018-2022, τις οποίες οφείλει να τις ξεκαθαρίσει -όχι να τις κρύψει ή να τις μεταθέσει- με κανόνες, γραμμένους σε νόμο και ψηφισμένους στο φως.

Τίποτα ύποπτο δεν υπάρχει».

Παράλληλα, απέρριψε τις κατηγορίες ότι η διάταξη νομιμοποιεί βοσκοτόπια χωρίς ζώα, τονίζοντας ότι «το ίδιο το κείμενο αποκλείει κάτι τέτοιο».

«Το άρθρο 74 ξεκαθαρίζει, εκκαθαρίζει τις αληθινές και τις ψευδείς τις παραδίδει εκεί που ανήκουν, στις ανακτήσεις δηλαδή στις κυρώσεις και στη δικαιοσύνη».

Σχολιάζοντας τις επικρίσεις της Αντιπολίτευσης ότι φέρνει μία διάταξη για να κουκουλώσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο διερεύνησης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας», ο κ. Ανδριανόςς ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Σε ότι αφορά την ευρωπαϊκή εισαγγελία, η ρύθμιση δεν αγγίζει καμία έρευνα, καμία δίωξη, καμία δίκη και δεν θα μπορούσε να τις αγγίξει γιατί ο ποινικός δικαστής είναι ανεξάρτητος δικαστικός λειτουργός και δεν δεσμεύεται από κανόνες εκκαθάρισης ενισχύσεων.

Προσβάλλετε έτσι την δικαιοσύνη όταν θεωρείτε ότι μια διάταξη εσωτερικής εκκαθάρισης, θα ανακόψει την δικαστική διερεύνηση των υποθέσεων, οι οποίες, ούτως ή άλλως, έχουν αποκλειστεί από τις ενισχύσεις και βαίνουν προς την αναγκαστική επιστροφή όλων των ποσών που αχρεωστήτως εισπράχθηκαν.

Οι υποχρεώσεις λοιπόν ανάκτησης των αχρεωστήτων καταβληθέντων , οι κυρώσεις οι πειθαρχικές και οι ποινικές ευθύνες μένουν στο ακέραιο, όπως ρητά βεβαιώνει η ανάλυση συνεπειών ρύθμισης. Όποιος λοιπόν διέπραξε απάτη με εικονικές δηλώσεις και ανύπαρκτα δικαιώματα, δεν πληρεί εξ ορισμού τις προϋποθέσεις της ρύθμισης και μένει εκτεθειμένος σε όλα. Στην απόρριψη, στην ανάκτηση, στην, κύρωση στη δίωξη».

«Όσοι λοιπόν εμφανίζουν την ρύθμιση ως κάλυψη προς τους διωκόμενους ας απαντήσουν στο ερώτημα. Ποιόν ωφελεί μία διάταξη που απαιτεί δήλωση, πραγματική δραστηριότητα και πλήρη επιλεξιμότητα, καταγεγραμμένα όλα στο σύστημα του Οργανισμού; Στον απατεώνα που δεν έχει κανένα από τα τρία ή στον τίμιο παραγωγό που τα έχει και τα τρία και κινδυνεύει να κριθεί με κριτήρια που δεν ίσχυαν όταν καλλιεργούσε;» κατέληξε ο κ. Ανδριανός.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Χνάρης, αμφισβήτησε τα όσα υποστηρίζει η κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι είναι θεμιτό να δικαιωθούν οι πραγματικοί παραγωγοί, αλλά απαράδεκτο να έχουν κάλυψη όλοι όσοι εμπλέκονται με παράνομες επιδοτήσεις, με βοσκοτόπια χωρίς ζώα και πρωτοστάτησαν στο τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ για το οποίο η χώρα ελέγχεται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Κατά του άρθρου 74, τάχθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντας το αντισυνταγματικό και ζητώντας την απόσυρση του, προαναγγέλλοντας ότι το κόμμα της θα ζητήσει αύριο ονομαστική ψηφοφορία.

«Με το άρθρο 74, φωτογραφίζετε όλες τις παράνομες επιδοτήσεις και ξεπλένετε ρητά και εγγράφως τις ποινικές ευθύνες των απατεώνων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Νομιμοποιείτε την φάμπρικα των απατεώνων με τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα και ξεπλένετε το τεράστιο γαλάζιο σκάνδαλο», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου σε παρέμβαση της.

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Βασίλης Μεταξάς, ζήτησε «την απόσυρση της φωτογραφικής διάταξης, με την οποία η κυβέρνηση κουκουλώνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αντί να αποδώσει τις πραγματικές ευθύνες που υπάρχουν στους υπουργούς της και στα γαλάζια εμπλεκόμενα στελέχη της και το παραγράφει ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη η διερεύνηση του».

Έντονα επικριτικοί ήταν και οι υπόλοιποι εισηγητές και αγορητές των υπόλοιπων κομμάτων της Αντιπολίτευσης ζητώντας της απόσυρση της διάταξης.

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Ιωάννης Καρυπίδης, ζήτησε την άμεση απόσυρση της διάταξης, τονίζοντας ότι καμία σκιά και καμία συγκάλυψη δεν πρέπει να μείνει για το τεράστιο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ειδικός αγορητής της «ΝΙΚΗΣ» Κομνηνός Δελβερούδης, μίλησε για κίνδυνο κουκουλώματος του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ την ώρα μάλιστα που βρίσκεται σε πλήρη διερεύνηση από την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

«Μνημείο προκλητικότητας και νομιμοποίησης του τεράστιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και προσπάθεια να παραγραφούν οι ευθύνες των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων», χαρακτήρισε το άρθρο 74 η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζώρτζια Κεφαλά.

«Απογειώνετε το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ξεπλένετε τους μαϊμού αγρότες, νομιμοποιείτε τους παράνομους απατεώνες με τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα και συγκαλύπτετε τις ευθύνες όσων εμπλέκονται στο τεράστιο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε ο ανεξάρτητος βουλευτής Νάσος Ηλιόπουλος.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

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