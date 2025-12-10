Θαλάσσιος αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου από αλιείς - Βίντεο, φωτογραφίες
«Περικυκλωμένο» από στεριά και θάλασια το λιμάνι της πόλης
Την είσοδο του λιμανιού του Βόλου απέκλεισαν το πρωί της Τετάρτης (10/12) οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας, ενώ οι αλιείς της Μαγνησίας προχωρούν σε θαλάσσιο μπλόκο της εγκατάστασης.
Οι αλιείς από τα καΐκια τους άναψαν καπνογόνα καθώς έφτασαν στο σημείο, ενώ οι αγρότες από τη στεριά ηχούσαν τις κόρνες των τρακτέρ τους.
Την ίδια ώρα, οι πύλες και το πάρκινγκ του λιμένα έχουν «σφραγιστεί» με λουκέτα, αλυσίδες και κλούβες των ΜΑΤ.
