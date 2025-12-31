Μητσοτάκης: Η συνεννόηση στις μεγάλες αλλαγές κορυφαίο ζητούμενο -Χωρίς μπλόκα κατά της κοινωνίας

Μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το νέο έτος, με αναφορά στον πρωτογενή τομέα και τους αγρότες 

Μητσοτάκης: Η συνεννόηση στις μεγάλες αλλαγές κορυφαίο ζητούμενο -Χωρίς μπλόκα κατά της κοινωνίας
Dimitris Papamitsos
Dimitris Papamitsos
Τη συνεννόηση και τις τολμηρές τομές ανάγει ως κορυφαίο ζητούμενο της χρονιάς που ξημερώνει, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι υπάρχουν πολλές παθογένεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

«Έχουμε ακόμη πολλές παθογένειες να νικήσουμε. Για παράδειγμα, την ανάταξη του πρωτογενούς τομέα σε σωστές, επιτέλους, βάσεις, με λογική και διάλογο, αλλά και με τολμηρές τομές που δεν θα κρύβουν, πια, το πρόβλημα «κάτω από το χαλί». Και, ασφαλώς, χωρίς μπλόκα κατά της κοινωνίας, όταν η πολιτεία έχει ήδη ανταποκριθεί στα περισσότερα αιτήματα των αγροτών» τονίζει και σημειώνει:

«Η συνεννόηση, λοιπόν, στις μεγάλες αλλαγές που ακόμα έχει ανάγκη ο τόπος, ανάγεται σε κορυφαίο ζητούμενο της χρονιάς που ξημερώνει, σε μία περίοδο μάλιστα κατά την οποία θα εκκινήσει η διαδικασία μιας φιλόδοξης Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για να ολοκληρωθεί με επιτυχία θα χρειαστούν ευρύτερες συναινέσεις. Θα δοκιμαστούν, επομένως, στην πράξη η ωριμότητα, η συνέπεια, αλλά και η επάρκεια κάθε πολιτικής δύναμης«.

Το καθιερωμένο μήνυμα του πρωθυπουργού για τη νέα χρονιά

«Η παραμονή Πρωτοχρονιάς είναι ημέρα γιορτής αλλά και αναστοχασμού. Είναι μία ευκαιρία να περάσουμε χαρούμενες στιγμές με αυτούς που αγαπάμε, να ανταλλάξουμε ευχές για ένα καλύτερο αύριο και, ταυτόχρονα, να μετουσιώσουμε θετικά τις εμπειρίες του χρόνου που φεύγει. Αυτό θα κάνουν σε λίγο εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες.

Στο γύρισμα του χρόνου, πάντως, ας σκεφτούμε και εκείνους που θα τους βρει στις δουλειές τους: από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές στα νοσοκομεία και τους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν, μέχρι τους εργαζόμενους στην εστίαση, και από τους αστυνομικούς που κάνουν τους ελέγχους αλκοτέστ, μέχρι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στα σύνορά μας. Γιατί κάποιοι ξαγρυπνούν για να μπορούμε όλοι εμείς να κοιμόμαστε ήσυχοι.

Το τελευταίο αποκτά κρίσιμη σημασία στους ταραγμένους καιρούς μας, πολύ περισσότερο όταν το 2025 παραδίδει έναν κόσμο σε αστάθεια και σε αναζήτηση νέων ισορροπιών, με πρωτοφανείς γεωπολιτικές αλλαγές αλλά και μεγάλες οικονομικές αβεβαιότητες, ενώ και το 2026 ανατέλλει με τη σειρά του γεμάτο πολλαπλές προκλήσεις.

Πίσω, όμως, από κάθε δυσκολία, μπορεί να κρύβεται και μία ευκαιρία. Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, δεν ήταν λίγες οι κρίσεις που αντιμετωπίσαμε. Για να αποδειχθεί έτσι ότι, σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, η προσαρμοστικότητα καθίσταται πλέον εθνική αναγκαιότητα.

Σε μία τέτοια σύνθετη συγκυρία, η χώρα μας προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα νέα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά δεδομένα ενδυναμώνοντας τη θέση της. Όχι, προφανώς, χωρίς καθυστερήσεις ή λάθη, με αποτελέσματα, ωστόσο, που αναμφισβήτητα την έχουν κάνει πιο ισχυρή. Με θωρακισμένη την άμυνά της, σε ανάπτυξη την οικονομία της και πιο δυναμική την κοινωνία της, να βελτιώνει διαρκώς την καθημερινότητά της.

Στα ορόσημα του 2025 ανήκει σίγουρα η φορολογική μεταρρύθμιση που στηρίζει το εισόδημα της μεσαίας τάξης αλλά και των νέων. Επίσης, η ανακαίνιση των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, ο εκσυγχρονισμός της παιδείας, όπως και η γεωπολιτική αναβάθμιση της πατρίδας μας, τόσο ως ενεργειακού κόμβου όσο και ως κράτους που αξιοποιεί τους υποθαλάσσιους πόρους του, με συνεργασίες μεγάλης εθνικής, οικονομικής και γεωστρατηγικής σημασίας.

Όλα αυτά, ενώ σε λίγο θα καταπλέει στη Σαλαμίνα ο «Κίμων», η πρώτη από τις τέσσερις ελληνικές φρεγάτες Belh@rra, με τον Υπουργό Οικονομικών της χώρας να πρoεδρεύει στο Eurogroup και τις καθαρές αποδοχές όλων να αυξάνονται, κάθε χρόνο, ως «ανάχωμα» στο κόστος ζωής.

Αυτή, ωστόσο, είναι μόνο η μία όψη των πραγμάτων. Γιατί είναι αλήθεια πως έχουμε ακόμη πολλές παθογένειες να νικήσουμε. Για παράδειγμα, την ανάταξη του πρωτογενούς τομέα σε σωστές, επιτέλους, βάσεις, με λογική και διάλογο, αλλά και με τολμηρές τομές που δεν θα κρύβουν, πια, το πρόβλημα «κάτω από το χαλί». Και, ασφαλώς, χωρίς μπλόκα κατά της κοινωνίας, όταν η πολιτεία έχει ήδη ανταποκριθεί στα περισσότερα αιτήματα των αγροτών.

Η συνεννόηση, λοιπόν, στις μεγάλες αλλαγές που ακόμα έχει ανάγκη ο τόπος, ανάγεται σε κορυφαίο ζητούμενο της χρονιάς που ξημερώνει, σε μία περίοδο μάλιστα κατά την οποία θα εκκινήσει η διαδικασία μιας φιλόδοξης Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για να ολοκληρωθεί με επιτυχία θα χρειαστούν ευρύτερες συναινέσεις. Θα δοκιμαστούν, επομένως, στην πράξη η ωριμότητα, η συνέπεια, αλλά και η επάρκεια κάθε πολιτικής δύναμης.

Είμαι σίγουρος πως αυτή είναι και η απαίτηση των πολλών, εκείνων που πρώτα σκέφτονται και μετά μιλούν αντί, απλώς, να φωνασκούν, όσων θέλουν να κρίνουν αλλά και να συγκρίνουν. Γι’ αυτό και με το ίδιο πρόταγμα θα κινηθεί στη νέα χρονιά η κυβέρνηση, επιμένοντας στην τροχιά της σιγουριάς και της δουλειάς, αρνούμενη τη δημαγωγία, την τοξικότητα, αλλά και τους επικίνδυνους πειραματισμούς, με όποιο προσωπείο κι αν εμφανίζονται, και επιλέγοντας μία πορεία ευθύνης και έργου.

Αξίζει, συνεπώς, να υποδεχτούμε με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία την αυγή του νέου έτους. Άλλωστε, η Ελλάδα και όλοι μας είμαστε τώρα και πιο έμπειροι αλλά και πιο δυνατοί από ποτέ. Οπλισμένοι με τις μεγάλες κατακτήσεις του λαού μας, όσο και από τα διδάγματα που έφερε το 2025. Γι’ αυτό και ξεκινάμε με πυξίδα πάντα το αποτέλεσμα, ώστε με επιμονή και προσπάθεια να βαδίσουμε ακόμη πιο μπροστά, έχοντας πρώτο σταθμό το 2026, αλλά και ορίζοντα ελπίδας το 2030 -είναι ένα έτος-ορόσημο, καθώς τότε συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη ίδρυση του νεοελληνικού κράτους-, εξαλείφοντας οριστικά τις παθογένειες που ακόμα το ταλανίζουν.

Χρόνια πολλά, λοιπόν, στις Ελληνίδες και στους Έλληνες. Υγεία και ευτυχία σε κάθε σπιτικό και περισσότερη ευημερία σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Καλή χρονιά!».

