Συνέντευξη Μητσοτάκη: Ο ανασχηματισμός, οι αγρότες που τραμπουκίζουν και η μπύρα με τον Ανδρουλάκη

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο ενός ανασχηματισμού μέσα στο 2026 χωρίς να επιβεβαιώσει κάτι, αλλά ούτε και να διαψεύσει.

«Δεν είναι στις προθέσεις μου κανείς ανασχηματισμός. Όταν γίνονται κυβερνητικές αλλαγές, προσπαθώ να κάνω τις καλύτερες επιλογές για να εξυπηρετήσουν τις κυβερνητικές ανάγκες της στιγμής», είπε χαρακτηριστικά και σημείωσε με νόημα ότι «η ΝΔ σήμερα, δέκα χρόνια μετά την εκλογή μου είναι πολύ διαφορετική, αλλά και ίδια: παραμένουμε κεντροδεξιά, φιλελεύθερη, κοινωνική, πατριωτική παράταξη - η βασική σταθερά σήμερα του πολιτικού συστήματος της χώρας, το μόνο μεγάλο κόμμα - αλλά η ΝΔ σε σχέση με πριν δέκα χρόνια εξελίχθηκε, προσαρμόστηκε, ανανεώθηκε, διευρύνθηκε. Τα εκλογικά αποτελέσματα δικαίωσαν αυτή τη στρατηγική. Πρέπει να μπορούμε να μάθουμε να διαχειριζόμαστε και τις διαφωνίες μας και τελικά να καταλήγουμε σε μια κοινή συνισταμένη την οποία εγώ να υπηρετώ».

«Δεν με αφορούν τα μελλοντικά κόμματα»

Για τα δυνητικά κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού είπε ότι δεν τον αφορούν και ότι δεν χάνει χρόνο να σκέφτεται πράγματα χωρίς ουσία:

«Δεν θα πω τίποτα για κόμματα που ακόμα δεν έχουν ιδρυθεί - βρίσκω παράξενο να μετρώνται προσδοκίες χωρίς να ξέρουμε τις προγραμματικές προθέσεις των ενδιαφερόμενων. Το να λες ότι θα φτιάξεις κόμμα, από το να φτιάξεις κόμμα έχει μεγάλη απόσταση».

Εθνικά Θέματα

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αναφορά του στα εθνικά θέματα. Ξεκαθάρισε ότι δεν φοβάται το ενδεχόμενο να ξεσπάσει κάποιος πόλεμος αλλά όπως είπε «κανείς εκτός από μας δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ελλάδας».

«Όχι, δεν υπάρχει λόγος πανικού, αλλά η χώρα μας έχει υποχρέωση να είναι έτοιμη να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση και κρίση - Για αυτό επενδύουμε τόσο στο αξιόμαχο των ΕΔ, σε καινούργια αμυντικά συστήματα και στο ανθρώπινο δυναμικό. Ζούμε σε άλλους καιρούς. Κανείς τρίτος δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά μας - Εμείς οι ίδιοι πρέπει να είμαστε αρκετά ισχυροί για να αποτρέψουμε τον οποιονδήποτε να επιβουλεύεται την κυριαρχία μας ή τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Η επένδυση στην άμυνα είναι επένδυση στην ειρήνη, τη δημοκρατία, την ευημερία, είναι στους σημερινούς καιρούς απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδια».

Μπύρα με τον Ανδρουλάκη

Σε ποιο προσωπικά ζητήματα ερωτήθηκε: «Με ποιον θα πίνατε μία μπύρα αν είχατε ένα ελεύθερο απόγευμα;». Ο κ. Μητσοτάκης απάντησε: «Θα έπινα μία μπύρα με τον κ. Ανδρουλάκη. Μου κάνει εντύπωση πως μερικές φορές, στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης, οι άνθρωποι χάνουν την ευκαιρία να μπορούν να γνωριστούν λίγο καλύτερα σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, αισθάνομαι μερικές φορές -και αναφέρω τον κ. Ανδρουλάκη- ότι έχει μια πολύ έντονη πολεμική, μια επίθεση απέναντι στη ΝΔ και σε εμένα προσωπικά».

Ο πρωθυπουργός είπε ότι έχει μάθει να τιθασεύει τα συναισθήματα του:

«Έχω πάρει και τον συναισθηματισμό της μητέρας μου και την ψυχραιμία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη - Η ψυχραιμία απαιτείται όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη του να είσαι Πρωθυπουργός. Ασχέτως της πίεσης, οφείλεις να τιθασεύσεις τα συναισθήματά σου.

Το βράδυ θα διαβάσω λίγο, συνήθως κάποιο μυθιστόρημα, όταν έχω παραπάνω χρόνο τα πιο «βαριά» βιβλία - αγαπημένο βιβλίο του 2025 το «Flesh» που έλαβε το φετινό Booker Prize».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να θέλει κάποιο από τα παιδιά του να ασχοληθεί με την πολιτική:

«Επιλέγω ανθρώπους για την πολιτική που πρώτα έχουν «κολλήσει ένσημα» και έχουν δουλέψει - Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά μου, αν ποτέ κάποιο επιλέξει να ασχοληθεί με την πολιτική.

Γκρίζαρα αλλά έχω πολλή ενέργεια και μεγαλύτερη εμπειρία απ’ όταν ξεκίνησα. Όσο θεωρώ ότι έχω πράγματα να δώσω, τόσο θα επιλέξω να συνεχίζω να πολιτεύομαι - Για αυτό και θέλω να διεκδικήσω για λογαριασμό της παράταξής μου μια τρίτη θητεία, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Αλλά, τελικά, η απόφαση αυτή δεν είναι προσωπική. Εσύ μπορεί να θέλεις, το ζήτημα είναι να θέλουν και αυτοί οι οποίοι σε ψηφίζουν».

Αγροτικά μπλόκα

Εκτενής ήταν η αναφορά του κ. Μητσοτάκη και στα μπλόκα των αγροτών. Όπως είπε ο πρωθυπουργός στα μπλόκα δεν βρίσκεται η πλειονότητα του αγροτικού κόσμου:

«400.000 οι κατ’ επάγγελμα αγρότες, 4.000 τα τρακτέρ στα μπλόκα. Η συντριπτική πλειοψηφία δεν είναι στα μπλόκα - Δεν συνομιλούμε μόνο με αυτούς αλλά με τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και κτηνοτρόφων».

Μάλιστα μίλησε και για τραμπούκους των μπλόκων οι οποίοι ασκούν πιέσεις σε όσους επιθυμούν το διάλογο:

«Στα μπλόκα αρκετοί θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας και κάποιοι τους «τραμπουκίζουν» για «να μη σπάσει το μέτωπο» - Η λύση θα προκύψει μόνο μέσα από διάλογο» και εκτίμησε ότι μέχρι των Φώτων θα υπάρξει αποκλιμάκωση:

«Μέχρι τα Φώτα να δείξουν όλοι κατανόηση - Ακούσαμε και ότι «τους δρόμους τους κλείνει η Τροχαία» -πλήρης αντιστροφή της πραγματικότητας- Η Τροχαία διευκολύνει την κίνηση και εξασφαλίζει την ασφάλεια - Όσο ταλαιπωρούνται οι πολίτες, οι αγρότες χάνουν το δίκιο τους».

