Μητσοτάκης: «Τραμπουκίζουν τους αγρότες που θέλουν τον διάλογο για να μη σπάσει το μέτωπο»

Στο αγροτικό ζήτημα αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε τηλεοπτική συνέντευξή του.

Σε απόσπασμα της συνέντευξης στο Action24, ο πρωθυπουργός αναφέρει μεταξύ άλλων: «Λυπάμαι πραγματικά για το γεγονός ότι οι συμπολίτες μας σε ταλαιπωρήθηκαν στα πλαίσια των μετακινήσεων τόσο για τις ημέρες των εορτών και ελπίζω ότι για τις επόμενες ημέρες μέχρι τα Φώτα θα υπάρχει η απαραίτητη κατανόηση από τους αγρότες, ώστε να διευκολύνουν αυτός οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν είναι σημαντικές οι μέρες για την οικονομική δραστηριότητα της χώρας για την τροφοδοσία της αγοράς και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι το αντιλαμβάνονται.

Φτάσαμε σε μία πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας, ακούσαμε ότι η τροχαία κλείνει τους δρόμους και όχι οι αγρότες.

Σε άλλο σημείο τόνισε ότι: «Υπάρχουν και κάποιοι που θέλω να συνομιλήσουν μαζί μας και υπάρχουν και κάποιοι που τους ασκούν, θα το πω πολύ απλά, τους τραμπουκίζουν σε μια λογική να μη σπάσει το μέτωπο. Θέλουμε να βρούμε μια λύση στο θέμα αυτό και η λύση μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μία αντίδραση η οποία θα έχει ως τελικό σκοπό δήθεν να βλάψει την κυβέρνηση, αλλά τελικά να ταλαιπωρείται ολόκληρη την κοινωνία.

Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω και νομίζω ότι δεν καταλαβαίνει και μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, πως ενώ διαδηλώνει και προβαίνει σε μία πράξη αρκετά επιθετική να κλείσεις δρόμους και να ταλαιπωρείς την κοινωνία, να μην θέλεις να έρθεις και να ακούσεις τις σκέψεις και τις προτάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση αυτών των καίριων ζητημάτων του πρωτογενούς τομέα».

Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη

Αρχικά ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Ο πατέρας μου ήταν πολύ καλός στο να κρατάει τα προβλήματα της πολιτικής μακριά από το σπίτι. Βέβαια, μιλάμε για άλλες εποχές.



Νομίζω ότι σήμερα οι πολιτικοί και οι οικογένειές τους είναι πολύ πιο εκτεθειμένοι στη δημοσιότητα, στην καλή αλλά πρωτίστως και στην κακή δημοσιότητα. Και η πρώτη μου ευθύνη είναι να προστατεύσω την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου, τα τρία μου παιδιά, από αυτήν την υπερβολική έκθεση και από τα συχνά κακοπροαίρετα σχόλια, τα οποία θα γίνονται.



Διότι ο πολιτικός, εν προκειμένω ο Πρωθυπουργός, απολαμβάνει και τα θετικά αυτής της επιλογής την οποία κάνει, η οικογένεια συνήθως έχει να διαχειριστεί πρωτίστως τα αρνητικά. Διότι η απόφαση αυτή, της ενασχόλησης με την πολιτική, είναι μεν μια προσωπική απόφαση, που την παίρνει το πρόσωπο που πολιτεύεται, όμως, δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη στήριξη της οικογένειας».

Για τη σχέση με τα παιδιά του τόνισε: «Πιστεύω ότι δεν έχασα πολλά από τις σημαντικές στιγμές των παιδιών μου. Κάπου υπήρχε και ένα καλό, ότι τα δύο μεγάλα μου παιδιά ήταν ήδη αρκετά μεγάλα όταν άλλαξα ρυθμούς στην πολιτική μου ενασχόληση. Και πάντα πιστεύω ότι και εγώ και η Μαρέβα προτεραιοποιούσαμε τις στιγμές των παιδιών μας. Προσπαθούσαμε, όταν ήταν μικρά, στο σχολείο, να μην χάνουμε σχολική γιορτή, να μην χάνουμε σχολικούς αγώνες, να τα πηγαίνουμε στο σχολείο όποτε είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Οπότε νομίζω ότι ήμαστε ως οικογένεια αρκετά χορτασμένοι από όμορφες οικογενειακές στιγμές».

«Έχω υποστεί συστηματική δολοφονία χαρακτήρα, εγώ και η οικογένειά μου»



«Καταρχάς ακούω αυτή την κριτική. Μπορώ να σας πω ότι, τουλάχιστον για τον εαυτό μου, δεν την συμμερίζομαι. Και για να επανέλθω στην οικογένεια, η οικογένεια είναι αυτή η οποία με κρατάει γειωμένο και η οποία μπορεί να μου λέει και πολλές φορές σκληρές αλήθειες κατάμουτρα, τις οποίες να μπορώ να ακούω με άνεση, γιατί ξέρω ότι δεν μπορώ ποτέ να αμφισβητήσω τα κίνητρα, ανιδιοτελή κίνητρα αγάπης και πραγματικού νοιαξίματος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όμως, ότι η εξουσία -και όντας 6,5 χρόνια Πρωθυπουργός είναι κάτι το οποίο φροντίζω να το υπενθυμίζω στον εαυτό μου κάθε μέρα- έχει αυτή την τάση να σε αποξενώνει από τα προβλήματα του κόσμου.

Το πώς ξεπερνάς αυτή την απόσταση και πρέπει να υπενθυμίζεις στον εαυτό σου κάθε μέρα ότι είμαστε εδώ πρωτίστως για να λύνουμε προβλήματα και να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων καλύτερες, αυτό και αν θέλει πειθαρχία. Και είναι μια διαρκή υπενθύμιση του λόγου για τον οποίο επιτελούμε αυτή την αποστολή -χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό γιατί δεν αναφέρομαι μόνο στον εαυτό μου αλλά σε ολόκληρη την κυβέρνηση της οποίας έχω την τιμή να προΐσταμαι.

Και, σίγουρα, νομίζω ότι οποιαδήποτε ένδειξη ότι οποιοσδήποτε μπορεί να αξιοποιεί τα προνόμια της εξουσίας για να διάγει έναν βίο ο οποίος να μην συνάδει με αυτό το οποίο περιμένουν οι πολίτες από τους πολιτικούς, είναι κάτι το οποίο πάντα βαράει «καμπανάκια». Θέλει μια διαρκή υπενθύμιση ότι στους σημερινούς καιρούς μπορεί να μην μπορούμε να λύνουμε όλα τα προβλήματα, και δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά πρέπει να προσπαθούμε διαρκώς.

Ξέρουμε επίσης, πολύ καλά, ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε πιο σκληρή κριτική -και αυτό απολύτως λογικό. Πολύ πιο δύσκολα θα ακούσεις την καλή κουβέντα, πολύ πιο εύκολα θα ακούσεις κριτική.

Όσο η κριτική είναι καλοπροαίρετη, με την έννοια ότι έχει στοιχεία προτάσεων, τόσο πρέπει να είναι καλοδεχούμενη. Κάνω, όμως, τη διάκριση μεταξύ αυτής της κριτικής, η οποία σίγουρα υπάρχει, και μιας συστηματικής δολοφονίας χαρακτήρα, που την έχω υποστεί, θα έλεγα ίσως την έχω υποστεί περισσότερο από πολλούς άλλους, και εγώ και η οικογένειά μου.

Αυτή δεν μπορώ να τη δεχτώ. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή φτάνει η ώρα που λες «ως εδώ» με αυτού του είδους τις επιθέσεις. Εκεί οφείλεις να αμυνθείς και να υπερασπιστείς και τη δική σου τιμή και κυρίως να προστατεύσεις την οικογένεια σου».

Μιλώντας για τους αγρότες και τις κινητοποιήσεις τους ανέφερε: «Λυπάμαι που οι πολίτες ταλαιπωρήθηκαν στους δρόμους τις ημέρες των εορτών. Λυπάμαι πραγματικά για το γεγονός ότι συμπολίτες μας ταλαιπωρήθηκαν στα πλαίσια των μετακινήσεών τους για τις ημέρες των εορτών και ελπίζω για τις επόμενες ημέρες, τουλάχιστον μέχρι τα Φώτα, θα υπάρχει η απαραίτητη κατανόηση από τους αγρότες ώστε να διευκολύνουν αυτούς οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν για τις ημέρες αυτές.

Είναι σημαντικές μέρες για την οικονομική δραστηριότητα της χώρας, για την τροφοδοσία της αγοράς και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι το αντιλαμβάνονται. Έχω μιλήσει με πολλή ειλικρίνεια για τα μεγάλα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Έχω αναγνωρίσει και τις δικές μας ευθύνες για το γεγονός ότι σημαντικές μεταρρυθμίσεις δεν υλοποιήθηκαν με την ταχύτητα με την οποία και εμείς θα θέλαμε.

Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, βέβαια, ότι έχουμε σχεδόν 400.000 κατ’ επάγγελμα αγρότες, μπορεί να είναι 4.000 τρακτέρ στα μπλόκα, η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων δεν είναι στα μπλόκα.

Όμως, είμαστε πια σε θέση να μπορούμε να πούμε ότι όλες οι πληρωμές οι οποίες επρόκειτο να γίνουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα γίνουν μέχρι το τέλος του έτους. Έχουμε ένα καινούριο σύστημα πια, το οποίο δυστυχώς μόνο η κυβερνητική πλειοψηφία το στήριξε, μετάπτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ έτσι ώστε οι αγροτικές επιδοτήσεις να δίνονται με ταχύτητα και με διαφάνεια. Αυτό ήταν, θυμίζω, το βασικό ζητούμενο των πολλών που κατέβηκαν να διαμαρτυρηθούν, άσχετα αν τώρα λένε διαφορετικά πράγματα.

Πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή μεσομακροπρόθεσμα τις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα, ώστε οι αγρότες να μην είναι μόνο αποδέκτες επιδοτήσεων, αλλά να μπορούμε να τους βοηθήσουμε να επενδύσουν, να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, να είναι πιο ανταγωνιστικοί, να συνεργαστούν περισσότερο, να λύσουμε θέματα υποδομών, θέματα κόστους παραγωγής. Όλα αυτά θα έπρεπε να είναι αντικείμενο συζήτησης με τους αγρότες.

Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω, και δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει και μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, είναι πώς κάποιος διαδηλώνει και προβαίνει σε μία πράξη αρκετά επιθετική, να κλείσεις ένα δρόμο και να ταλαιπωρήσεις την υπόλοιπη κοινωνία, και ταυτόχρονα να μη θέλει να έρθει να συζητήσει και να ακούσει τις σκέψεις και τις προτάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση αυτών των καίριων ζητημάτων του πρωτογενούς τομέα.

Κάποιοι τραμπουκίζουν άλλους αγρότες για να μην σπάσει το μέτωπο υποστήριξε ο πρωθυπουργός: «Εμείς δεν θέλουμε να συνομιλούμε μόνο με αυτούς οι οποίοι είναι στα μπλόκα, αλλά και με τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων που δεν είναι στα μπλόκα όμως έχουν πραγματικά προβλήματα, τα οποία εμείς πρέπει να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν.

Και βέβαια, δεν υπάρχει, επίσης, καμία αμφιβολία ότι και από τους αγρότες που είναι στα μπλόκα υπάρχουν κάποιοι, αρκετοί, οι οποίοι θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας. Και υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι ουσιαστικά, να το πω πολύ απλά, τους «τραμπουκίζουν», σε μία λογική «να μη σπάσει το μέτωπο και να βρεθούν συστηματικά απέναντι στην κυβέρνηση».

Αν θέλουμε να βρούμε μία λύση στο θέμα αυτό, αυτή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μία αντίδραση, η οποία θα έχει ως τελικό σκοπό δήθεν να βλάψει την κυβέρνηση, αλλά τελικά να ταλαιπωρεί ολόκληρη την κοινωνία.

Απαντώντας στην ερώτηση γιατί έγινε νωρίτερα η αλλαγή στον ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι

«Είπαμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο να πληρώνουμε μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έπρεπε να το έχουμε κάνει νωρίτερα; Ναι, έπρεπε να το είχαμε κάνει νωρίτερα. Δεν μπορέσαμε να το κάνουμε νωρίτερα ακριβώς για το λόγο τον οποίο διαπιστώσαμε στην πορεία, ότι τελικά υπήρχαν τεράστιες αντιδράσεις σε αυτήν την μεταρρύθμιση. Γίνεται, όμως, αυτή η μεταρρύθμιση. Και είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτίσουμε μία καινούρια αγροτική πολιτική. Νομίζω ότι από πλευράς δυσκολίας υλοποίησης μεταρρύθμισης, ναι, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν εξαιρετικά σύνθετη αλλαγή γιατί έπρεπε να κάνουμε μία αλλαγή εν κινήσει.

Πρέπει να εξακολουθούμε να πληρώνουμε με μία καινούργια διαδικασία. Και έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια και από το Υπουργείο και από την Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης, που επωμίστηκε τον συντονισμό αυτής της μεταρρύθμισης, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι κάναμε τις πληρωμές που είχαμε πει ότι θα κάνουμε αλλά τις κάναμε με σωστό τρόπο».

Κάνοντας μια ανασκόπηση της χρονιάς που φεύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Υπήρχαν και άλλες δύσκολες στιγμές αυτόν τον χρόνο ο οποίος πέρασε. Νομίζω ότι, για να επανέλθω σε αυτά που λέγαμε πριν, βλέπουμε πια την ταχύτητα με την οποία θεωρίες συνομωσίας, fake news αναπαράγονται και ριζώνουν στο συλλογικό υποσυνείδητο. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να μας προβληματίζει και να μας φοβίζει όλους, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα είμαστε εμείς οι ίδιοι θύματα τέτοιων θεωριών. Αυτό ισχύει και για αυτούς που σήμερα μπορεί συνειδητά να τις προάγουν και να τις ανακυκλώνουν.

Κρατώ, όμως, και τα καλά αυτής της χρονιάς τα οποία νομίζω ότι ήταν αρκετά ως προς την απόδοση της οικονομίας, ως προς τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες υλοποιήθηκαν.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι κλείνει η χρονιά, κάνουμε τον απολογισμό και βλέπουμε ότι πια υλοποιήσαμε μία δέσμευσή μας που ήταν να γίνει επιτέλους η διαγραφή των «αιώνιων» φοιτητών. Πόσα χρόνια το λέγαμε αυτό; Δεκαετίες. Έγινε όμως. Όπως έγινε η διαγραφή των «αιώνιων» φοιτητών, δώσαμε και τη δυνατότητα σε δεκάδες χιλιάδες φοιτητές να μπορούν να διεκδικήσουν τον παραπάνω χρόνο που χρειάζονται για να μπορέσουν να τελειώσουν τις σπουδές τους.

Οι πολύ σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την υλοποίηση της οικονομικής πολιτικής για το 2026. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις. Επειδή κλείνει ο χρόνος και επειδή είναι γιορτινές μέρες θέλω να το τονίσω αυτό: η σημαντική μείωση των θανατηφόρων τροχαίων. Για πρώτη φορά είδαμε σημαντική μείωση. Τα αλκοτέστ. Ο καινούργιος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας. Κάτι αλλάζει και εδώ, θα έλεγα.

Οπότε νομίζω ότι κάθε φορά όταν κλείνει ένας χρόνος αξίζει να κάνουμε έναν εσωτερικό, καταρχάς, απολογισμό του τι πετύχαμε, τι δεν πετύχαμε. Είθισται πάντα στις αρχές του έτους να αναλαμβάνουμε κάποιες προσωπικές δεσμεύσεις, να θέτουμε στόχους για το τι θέλουμε να κάνουμε την επόμενη χρονιά.

«Κάναμε διαχείριση κρίσεων και μεταρρυθμίσεις»

Πιστεύω ότι κάνουμε και τα δυο. Πόσο καλά; Θα το κρίνουν οι πολίτες. Η πρώτη τετραετία σίγουρα μας υποχρέωσε να αφιερώσουμε πολύ χρόνο σε διαχείριση κρίσεων. Πριν πέντε χρόνια από αυτές τις ημέρες, μου το θύμισε κάποιος, ξεκίνησε η επιχείρηση «Ελευθερία», η επιχείρηση του εμβολιασμού. Τα έχουμε αφήσει πίσω μας αλλά ξεχνάμε πόσο πολύ άλλαξε η ζωή μας την εποχή της πανδημίας και πόσο τεράστιο οικονομικό, κοινωνικό, ψυχολογικό σοκ ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να διαχειριστούμε.

Προσφυγικό, προβλήματα με την Τουρκία, ενεργειακή κρίση που κάποια στιγμή κινδύνευσε να τινάξει τις οικονομίες της Ευρώπης στον αέρα, πόλεμος στην Ουκρανία, αναταραχή στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μπαίνουμε στο 2026 και πάντα θέλουμε κι έχουμε κάθε λόγο να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Αλλά δεν μπορούμε να μην βλέπουμε κιόλας ότι ζούμε σε έναν κόσμο με ολοένα περισσότερες αυξανόμενες αβεβαιότητες.

Και αυτό κάνει την γρήγορη αντιμετώπιση κρίσεων αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της καλής ηγεσίας, διότι μονίμως θα προκύπτουν απρόοπτα τα οποία θα πρέπει να μπορείς να διαχειρίζεσαι».

«Οι προσωπικοί στόχοι του 2026 περιορίζονται από το 24ωρο»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στους προσωπικούς στόχους για τη νέα χρονιά, παραδεχόμενος ότι οι περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν να διαθέτουν περισσότερο χρόνο για όσα αγαπούν στην καθημερινότητά τους.

Όπως σημείωσε, πολλοί θα ήθελαν να περνούν περισσότερο χρόνο με την οικογένειά τους, να αθλούνται, να διαβάζουν ή να επισκέπτονται πιο συχνά θέατρο και κινηματογράφο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι όλες αυτές οι επιθυμίες «διεκδικούν πίτα» από το περιορισμένο 24ωρο, με αποτέλεσμα πολλές φορές να παραμένουν «ανεκπλήρωτες προσδοκίες».

Μητσοτάκης: Δεν είναι στις προθέσεις μου ανασχηματισμός



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε τα σενάρια για ανασχηματισμό το επόμενο διάστημα τονίζοντας: «Δεν είναι στις προθέσεις μου κανείς ανασχηματισμός. Όταν γίνονται κυβερνητικές αλλαγές, προσπαθώ να κάνω τις καλύτερες επιλογές για να εξυπηρετήσουν τις κυβερνητικές ανάγκες της στιγμής. Η ΝΔ σήμερα, δέκα χρόνια μετά την εκλογή μου είναι πολύ διαφορετική, αλλά και ίδια: παραμένουμε κεντροδεξιά, φιλελεύθερη, κοινωνική, πατριωτική παράταξη - η βασική σταθερά σήμερα του πολιτικού συστήματος της χώρας, το μόνο μεγάλο κόμμα - αλλά η ΝΔ σε σχέση με πριν δέκα χρόνια εξελίχθηκε, προσαρμόστηκε, ανανεώθηκε, διευρύνθηκε. Τα εκλογικά αποτελέσματα δικαίωσαν αυτή τη στρατηγική. Πρέπει να μπορούμε να μάθουμε να διαχειριζόμαστε και τις διαφωνίες μας και τελικά να καταλήγουμε σε μια κοινή συνισταμένη την οποία εγώ να υπηρετώ».

«Μπαίνουν νέοι άνθρωποι στην πολιτική»

Ευτυχώς αρκετοί. Θα ήθελα περισσότερους, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη… Με χαροποιεί το γεγονός, ανοίγω μια παρένθεση, ότι και τώρα που είμαστε στον έβδομο χρόνο της διακυβέρνησής μας υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από νέους ανθρώπους να αναλάβουν κυβερνητικές θέσεις, θέσεις Γενικών Γραμματέων για παράδειγμα, ή να πολιτευθούν με τα ψηφοδέλτιά μας. Αυτό είναι ενθαρρυντικό για ένα κόμμα το οποίο διεκδικεί τρίτη εκλογική νίκη.

Όμως, αν δούμε την άλλη πλευρά, η εικόνα είναι λίγο πιο απαισιόδοξη. Και τι εννοώ με αυτό; Το τίμημα το οποίο καλείται κάποιος να καταβάλλει για να ασχοληθεί με τα κοινά σήμερα είναι πάρα πολύ υψηλό. Δεν αναφέρομαι μόνο στο γεγονός ότι μπορεί κάποιος να έχει καλύτερες απολαβές στον ιδιωτικό τομέα.

Πάντα θα έχει καλύτερες απολαβές στον ιδιωτικό τομέα από την ενασχόληση με τα κοινά, εκτός αν είναι κανείς στη Σιγκαπούρη όπου έχουν επιλέξει να πληρώνουν τους Υπουργούς τους και τον Πρωθυπουργό μισθούς ιδιωτικού τομέα. Αλλά στις δικές μας δυτικές δημοκρατίες αυτό είναι ένα τίμημα το οποίο κάποιος πρέπει να είναι διατεθειμένος να το καταβάλει γιατί ικανοποιείται από την αίσθηση της προσφοράς στα κοινά.

Αν προσθέσετε σε αυτό το τίμημα, όμως, την τοξικότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης και τις προσωπικές αλλά και οικογενειακές επιθέσεις που κάποιος θα δεχθεί, είναι πολύ πιθανό άξιοι άνθρωποι να πουν: «Γιατί να μπλέξω εγώ με την πολιτική;». Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, θα βαίνει αυξανόμενο.

Αν δεν ρυθμίσουμε κάποια στιγμή, σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, τα ζητήματα αυτής της χαοτικής ανωνυμίας στο διαδίκτυο, φοβάμαι ότι αυτό το πρόβλημα θα γίνεται ολοένα χειρότερο. Θα επιταχυνθεί από τις εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης, διότι πια πάρα πολλά από τα κακόβουλα σχόλια τα οποία βλέπουμε δεν αντιστοιχούν σε πραγματικούς ανθρώπους, αντιστοιχούν σε bots. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, όμως, δυστυχώς βλέπουμε ολοένα με μεγαλύτερη ένταση.

Και οφείλουν οι δημοκρατίες να αμυνθούν απέναντι σε αυτό. Αν πρεσβεύουμε το δικαίωμα της συμμετοχής στον πολιτικό διάλογο, στη δημόσια σφαίρα, νομίζω ότι οι πολίτες θα πρέπει να μπορούν αυτό να το κάνουν και να ασκούν οποιαδήποτε κριτική θέλουν, αλλά να το κάνουν επώνυμα. Και σίγουρα όχι να κρύβονται πίσω από προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία ουσιαστικά εξυπηρετούν μόνο κακόβουλους σκοπούς.

Για το πως θα αντιδρούσε αν τα παιδιά του θα έμπαιναν στην πολιτική

Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποιες πολύ σοβαρές συζητήσεις. Αλλά νομίζω ότι όλοι οι γονείς, και εγώ και η Μαρέβα, θέλουμε τα παιδιά μας να είναι ευτυχισμένα και να κάνουν κάτι το οποίο να είναι δημιουργικό και ουσιαστικό.

Και βέβαια, να πούμε και κάτι: ότι η ενασχόληση με την πολιτική δεν είναι ο μόνος τρόπος να προσφέρεις. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι να προσφέρεις στα κοινά, δεν είναι υποχρεωτικό ότι πρέπει κάποιος να πολιτεύεται. Πάρα πολλοί άνθρωποι επιλέγουν έναν σκοπό, συμπληρωματικό στην κύρια ενασχόλησή τους, και αφιερώνουν πολύ χρόνο, πολύ κόπο και πολλή προσπάθεια και ενίοτε και χρήμα στα ενδιαφέροντά τους, τα οποία όμως με κάποιο τρόπο βοηθούν την κοινωνία: από κυρίες και κυρίους που μπορεί να μαγειρεύουν σε ένα συσσίτιο απόρων, μέχρι ανθρώπους που ασχολούνται ενεργά με την κοινωνία των πολιτών και επιλέγουν, παραδείγματος χάρη, να προσφέρουν μέσω του εθελοντισμού.

Και αυτό είναι μία ευρύτερη ενασχόληση με τα κοινά. Μας λέει ότι τελικά δεν μπορεί να τα περιμένουμε όλα από το κράτος αλλά κάπως κι εμείς ας κοιτάξουμε τι μπορούμε να κάνουμε και να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας.

Αλλά ένας κανόνας είναι απαράβατος και ισχύει κι όταν, θα έλεγα, επιλέγω ανθρώπους για την πολιτική: πρέπει να έχουν κάνει κάτι πριν μπουν στην πολιτική. Πρέπει να έχουν «κολλήσει ένσημα». Πρέπει να έχουν δουλέψει.

Δεν θεωρώ ότι το να μπεις στην πολιτική στα 25 σου, ας πούμε, και να μην έχεις καταλάβει τι σημαίνει να έχεις αφεντικό, τι σημαίνει να χτυπάς κάρτα, να πηγαίνεις στο γραφείο σου νωρίς, να έχεις παραδοτέα, να βγάζεις τα προς το ζην, να ιδρώνεις τη φανέλα, για να το πω πολύ απλά, με το να ξεκινήσεις χαμηλά σε μία δουλειά και να προσπαθήσεις να ανέβεις, θεωρώ ότι αυτή η εμπειρία είναι απολύτως απαραίτητη για όποιον θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά. Το ίδιο προφανώς ισχύει και για τα παιδιά μου, αν ποτέ κάποιο ή κάποια επιλέξει να ασχοληθεί με την πολιτική.

«Όσο θεωρώ ότι έχω πράγματα να δώσω, τόσο θα επιλέξω να συνεχίζω να πολιτεύομαι»

Θα γίνω 58. Πολλοί συνάδελφοί μου είναι πολύ νεότεροι πια. Είμαι από τους πιο έμπειρους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σίγουρα τα μαλλιά μου γκριζάρουν. Το παρατηρούσαν και οι κόρες μου τις προάλλες. Σίγουρα αισθάνεσαι ότι μία ημέρα στην πολιτική μπορεί να ισοδυναμεί με μία βδομάδα ή με έναν μήνα.

Έχω, όμως, πολλή ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη εμπειρία απ’ όση είχα όταν ξεκίνησα αυτή την όμορφη διαδρομή. Και όσο θεωρώ ότι έχω πράγματα να δώσω, τόσο θα επιλέξω να συνεχίζω να πολιτεύομαι. Αυτός είναι, εξάλλου, και ο λόγος για τον οποίο θέλω να διεκδικήσω για λογαριασμό της παράταξής μου μια τρίτη θητεία, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν.

Αλλά, τελικά, όπως σας είπα, η απόφαση αυτή δεν είναι προσωπική. Εσύ μπορεί να θέλεις, το ζήτημα είναι να θέλουν και αυτοί οι οποίοι σε ψηφίζουν.

«Δεν είναι ίδια η Νέα Δημοκρατία σήμερα με αυτήν που ήταν πριν από δέκα χρόνια»

Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα, δέκα χρόνια μετά την εκλογή μου ως Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είναι πολύ διαφορετική, αλλά είναι και ίδια, με την έννοια ότι παραμένουμε μια κεντροδεξιά, φιλελεύθερη, κοινωνική, πατριωτική παράταξη. Είμαστε η βασική σταθερά σήμερα του πολιτικού συστήματος της χώρας. Είμαστε το μόνο μεγάλο κόμμα. Αν αυτό είναι καλό ή κακό, μπορούμε να το συζητήσουμε εκτενώς, είναι όμως μία πραγματικότητα σήμερα.

Δεν είναι ίδια η Νέα Δημοκρατία σήμερα με αυτήν που ήταν πριν από δέκα χρόνια. Εξελίχθηκε. Προσαρμόστηκε. Ανανεώθηκε. Διευρύνθηκε.

Εξάλλου, φτάσαμε δυο φορές στο 40 και πλέον τοις εκατό. Άρα, νομίζω ότι τα εκλογικά αποτελέσματα δικαίωσαν αυτή τη στρατηγική.

Όμως, είμαστε ένα μεγάλο κόμμα, είμαστε ένα ευρύχωρο κόμμα, ένα κόμμα το οποίο ανέχεται και ενθαρρύνει και τις διαφορετικές απόψεις εντός του κόμματος. Αλίμονο αν ένα κόμμα το οποίο πήρε 40% στις τελευταίες εθνικές εκλογές είχε ανθρώπους που όλοι θα συμφωνούσαν με όλα.

Αλλά πρέπει να μπορούμε να μάθουμε να διαχειριζόμαστε και τις διαφωνίες μας και τελικά να καταλήγουμε σε μια κοινή συνισταμένη την οποία εγώ να υπηρετώ.

«Απλά το να λες ότι θα φτιάξεις κόμμα, από το να φτιάξεις κόμμα έχει μια μεγάλη απόσταση»

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο νέων κομμάτων ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε: «Δεν θα πω τίποτα για κόμματα τα οποία ακόμα δεν έχουν ιδρυθεί και βρίσκω, μάλιστα, παράξενο να μετρώνται προσδοκίες χωρίς να ξέρουμε τις προγραμματικές προθέσεις των ενδιαφερόμενων. Αφήστε να κάνουμε αυτή την κουβέντα όταν και εφόσον έχουμε τις ανακατατάξεις που ενδεχομένως κάποιοι προβλέπουν ότι θα έχουμε το 2026.

Για την δήλωση ο Αλεξης Τσίπρας «μπορεί να καεί στο ζέσταμα είπε»: Και αυτό δεν θα το σχολιάσω. Είναι και γιορτινές ημέρες. Αλλά η ομορφιά της δημοκρατίας μας είναι ότι ο καθένας έχει τη δυνατότητα να εκτίθεται στην κρίση των πολιτών.

Απλά το να λες ότι θα φτιάξεις κόμμα, από το να φτιάξεις κόμμα έχει μια μεγάλη απόσταση. Κάπου, κάποιος, κάποια στιγμή θα διαβεί τον Ρουβίκωνα, αν πρόκειται να πάρει αυτή την απόφαση.

Δεν είναι μια απλή απόφαση αλλά έχω μάθει να μην χάνω πολύ ύπνο για θέματα τα οποία ούτε μπορώ να τα ελέγξω ούτε να τα επηρεάσω ούτε και τελικά με αφορούν.

Για το αν το 41% και το επόμενες εκλογές

Το πρώτο το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να βλέπει κάποιος, ο οποίος μας εμπιστεύθηκε πριν από 2,5 χρόνια, είναι αν είμαστε συνεπείς σε αυτά τα οποία είπαμε. Εκλεγήκαμε με μια συγκεκριμένη ατζέντα. Να βελτιώσουμε τους μισθούς, τους βελτιώνουμε. Να επενδύσουμε πολύ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, γίνονται σημαντικές αλλαγές. Να ενισχύσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις, το κάνουμε.

Άρα, νομίζω ότι το πρώτο το οποίο θα έπρεπε να δει κανείς είναι το γιατί μας ψήφισε. Μας ψήφισε γιατί παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα το υλοποιούμε; Είπαμε την αλήθεια στους πολίτες; Προσπαθούμε να το υλοποιήσουμε; Κάνουμε άλλα από αυτά τα οποία είπαμε; Νομίζω ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο να υλοποιήσουμε τις κεντρικές μας δεσμεύσεις.

Το δεύτερο το οποίο νομίζω ότι περιμένει κάποιος είναι: «Πολύ ωραία, καλά και ωραία όλα αυτά, αλλά πώς αντιμετωπίζεις τις έκτακτες καταστάσεις;». Έχουμε πρόβλημα ακρίβειας, δεν μπορεί η κυβέρνηση να μην το βλέπει, είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο μας λένε οι πολίτες ότι αντιμετωπίζουν. Και το 2023 το είχαμε, αλλά δεν είχε ακόμα εμπεδωθεί αυτή η αίσθηση της συσσωρευμένης ακρίβειας.

Τι κάνουμε γι’ αυτό; Γιατί μειώνουμε τους φόρους; Οι πολίτες θα αρχίσουν να βλέπουν αυξήσεις στους πραγματικούς τους μισθούς από τον Ιανουάριο, οι συνταξιούχοι το βλέπουν ήδη. Μα το κάνουμε για να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Γιατί βοηθάμε τους νέους και τους λέμε «δεν θα πληρώσετε φόρο μέχρι τα 25 σας»; Μα, γιατί ακούμε τους νέους που μας λένε «πώς θα ξεκινήσω εγώ, η ζωή μου φαίνεται δύσκολη, θα ζήσω χειρότερα από ό,τι ζουν οι γονείς μου».

Άρα, θα κριθούμε και για το πώς αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις και τα προβλήματα, πολλά από τα οποία μπορεί να μην τα δημιουργήσαμε εμείς, γιατί η ακρίβεια είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Σας διαβεβαιώνω, δεν υπάρχει Πρωθυπουργός ή Πρόεδρος σήμερα ο οποίος να μην διαχειρίζεται τα ίδια προβλήματα ως προς το κόστος ζωής που αντιμετωπίζουμε κι εμείς στην Ελλάδα. Απλά εμείς ξεκινήσαμε από άλλη αφετηρία, κουβαλάμε και δέκα χρόνια κρίσης.

«Δεν υπάρχει περίπτωση στη ΔΕΘ του 2026 να ξεπεράσουμε τα όρια»

Καταρχάς, η ιδέα ότι θα δώσουμε κι «αυτά που δεν έχουμε» με βρίσκει απολύτως ξένο. Δίνουμε αυτά τα οποία μπορούμε αλλά τα δίνουμε επειδή η οικονομία αναπτύσσεται, επειδή τα δημόσια οικονομικά πάνε καλά, επειδή πέτυχε ο πόλεμος κατά της φοροδιαφυγής, άρα έχουμε χρήματα από το πλεόνασμα της ανάπτυξης να στηρίξουμε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Αλλά το πώς επιλέγουμε να διαθέσουμε τους πόρους αυτούς είναι μια βαθιά πολιτική απόφαση. Εμείς επιλέξαμε, για παράδειγμα, να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει μια άλλη επιλογή.

Όπως σας είπα και πριν, οι ανάγκες είναι πάντα ατελείωτες και οι πόροι είναι πεπερασμένοι, αλλά δεν πρόκειται να τινάξουμε τη μπάνκα στον αέρα και δεν υπάρχει περίπτωση στη ΔΕΘ του 2026, όπου κι εκεί θα μπορούμε να κάνουμε κάποιες σημαντικές εξαγγελίες, να ξεπεράσουμε τα όρια τα οποία εμείς οι ίδιοι θέτουμε στην υπηρέτηση της πολιτικής της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Διαβάστε επίσης