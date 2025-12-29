Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες στη Νίκαια - Κλείνει και η παλιά Εθνική Λάρισας-Βόλου

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας, ενισχύοντας τη δράση τους με αποκλεισμούς και στους παραδρόμους που χρησιμοποιούνταν ως εναλλακτικές διαδρομές.

Σύμφωνα με το thesspost, λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα της Δευτέρας, αγρότες από τη Λάρισα έκλεισαν την παλιά εθνική οδό Λάρισας-Βόλου, στο ύψος της διασταύρωσης του Κιλελέρ. Πρόκειται για έναν παρακαμπτήριο δρόμο που χρησιμοποιούσαν μέχρι σήμερα οδηγοί στην ΠΑΘΕ για να αποφύγουν το μπλόκο της Νίκαιας.

Το επόμενο βήμα των κινητοποιήσεων περιλαμβάνει μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας με τρακτέρ μέσα στην πόλη της Λάρισας. Η πορεία έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, με στόχο να γνωστοποιηθούν στους πολίτες τα αιτήματα των αγροτών και να ζητηθεί η κοινωνική στήριξη στον αγώνα τους, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σημειώνεται ότι από την πρώτη στιγμή, οι αγρότες προσπαθούν να διευκλολύνουν την κυκλοφορία φορτηγών ώστε να μην εγκλωβιστούν, καθώς με τον αποκλεισμό της παρακαμπτηρίου, η απόσταση μεγαλώνει τουλάχιστον κατά μιάμιση ώρα.

Νωρίτερα σήμερα στο επίκεντρο των αγροτικών κινητοποιήσεων βρέθηκε και ο Μπράλος, όπου οι παραγωγοί προχώρησαν σε αποκλεισμούς παραδρόμων και βασικών προσβάσεων του οδικού δικτύου, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.

Συγκεκριμένα, οι αγρότες αποφάσισαν δίωρο αποκλεισμό των παραδρόμων και των σημείων πρόσβασης τόσο προς το εθνικό όσο και προς το επαρχιακό οδικό δίκτυο, από τις 14:00 έως τις 16:00. Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο της πανελλαδικής δράσης των μπλόκων και σηματοδοτεί περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης τους.

Η κίνηση αυτή την ώρα στη Λαμία

Η απόφαση ελήφθη μέσα σε κλίμα έντασης, με τους αγρότες του Μπράλου να διαψεύδουν κατηγορηματικά πληροφορίες περί συμμετοχής και συνυπογραφής κειμένου σε σύσκεψη στην Επανομή. Όπως ξεκαθάρισαν, η παρουσία τους εκεί είχε αποκλειστικά χαρακτήρα παρατηρητή και χωρίς καμία εξουσιοδότηση από το μπλόκο.

Παράλληλα, οι αγρότες του Μπράλου δηλώνουν ότι συντάσσονται πλήρως με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, της οποίας αποτελούν μέρος, υιοθετώντας στο σύνολό του το κοινό πλαίσιο αιτημάτων και αποφάσεων. Τονίζουν, επίσης, πως απορρίπτουν κάθε διαφορετική ερμηνεία σχετικά με τη στάση και τις προθέσεις τους.

Παρά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι θα συνεχίσουν να επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη, διευκολύνοντας –όπου είναι δυνατόν– την κυκλοφορία, ειδικά ενόψει της αυξημένης μετακίνησης των εκδρομέων για την Πρωτοχρονιά. Ωστόσο, ξεκαθαρίζουν πως οι δράσεις τους θα συνεχιστούν, με τον Μπράλο να παραμένει κομβικό σημείο των κινητοποιήσεων.

Αγρότες: Έκλεισαν επ’ αόριστον την Εθνική Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Την ίδια ώρα οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, προχωρώντας σε εκτεταμένους αποκλεισμούς εθνικών οδών, παρακαμπτηρίων και τελωνείων. Στις 16:00 το απόγευμα διέκοψαν κάθετα τη διέλευση, «χωρίζοντας» τη χώρα στα δύο, ενώ σε πολλά σημεία οι εθνικοί δρόμοι παραμένουν ήδη κλειστοί, με τα τρακτέρ να βρίσκονται παρατεταγμένα στα μπλόκα για 30ή συνεχόμενη ημέρα.

Στην Αιτωλοακαρνανία, οι αγρότες προχώρησαν από νωρίς στον αποκλεισμό της Ιόνιας Οδού, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου. Το προηγούμενο διάστημα η κυκλοφορία διεξαγόταν από μία λωρίδα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς, ωστόσο λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι η λωρίδα αυτή έκλεισε και πλέον η κίνηση των οχημάτων γίνεται μέσω παρακαμπτηρίων.

Παράλληλα, για αύριο έχει προγραμματιστεί νέα κινητοποίηση από τους αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας στο κέντρο του Αγρινίου, με στόχο τον αποκλεισμό της εφορίας καθώς και άλλων κρατικών υπηρεσιών.

Ο Τσιάρας δηλώνει διαθέσιμος για διάλογο στα μπλόκα

«Το μπαλάκι είναι αποκλειστικά στην πλευρά των αγροτών. Η κυβέρνηση έκανε τα βήματα, απαντήσαμε στα αιτήματα. Προφανώς είμαι διαθέσιμος να πάω στα μπλόκα για διάλογο, αρκεί να υπάρχει διάθεση κι από την άλλη πλευρά», τόνισε νωρίτερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε πως «ικανοποιούμε τα αιτήματα για το αγροτικό πετρέλαιο. Πρέπει να γίνει ο επαναπροσδιορισμός των ποσοτήτων. Η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι χωρίς πλαφόν. Από πέρυσι είχαμε δεσμευτεί ότι όποιο είναι το ύψος των αιτούμενων ποσοτήτων, αυτό θα καλυφθεί απολύτως από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τι άλλο είχε ζητηθεί από τους αγρότες; Να υπάρχει αποζημίωση 100% από τον ΕΛΓΑ· και αυτό το ικανοποιούμε».

Για τις τιμές στα προϊόντα και το πλαφόν που ζητούν οι παραγωγοί, απάντησε ότι «πρώτος μπορώ να δεχτώ ότι τα 17 – 18 λεπτά / κιλό σιτάρι ή τα 36, 37, 38 λεπτά το βαμβάκι είναι τιμές που πραγματικά διαλύουν τον παραγωγό. Ωστόσο, πρέπει να δει κανείς τη μεγάλη εικόνα. Πρώτον, είπαμε ότι πρόθεσή μας είναι να στηρίξουμε κι άλλα προϊόντα, όπως το ρύζι. Το βαμβάκι έχει ήδη ενταχθεί στο Μέτρο 23 και έχει αποζημιωθεί. Προφανώς είμαστε ανοικτοί να δούμε και όποια άλλα προϊόντα χρειάζονται στήριξη, πάντοτε όμως μέσα στα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις αντοχές του ελληνικού προϋπολογισμού».

Έκλεισε η κυκλοφορία στην Ιονία Οδό στο Αγγελόκαστρο

Στις 12 το μεσημέρι, αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας απέκλεισαν την κυκλοφορία στην Ιονία Οδό στο ύψος των διοδίων στο Αγγελόκαστρο. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τις επόμενες ημέρες, ενώ για αύριο Τρίτη έχουν ανακοινώσει πως θα προχωρήσουν σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από βουλευτικά γραφεία στο Αγρίνιο.

