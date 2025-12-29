Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες στη Νίκαια - Κλείνει και η παλιά Εθνική Λάρισας-Βόλου

Πρόκειται για παρακαμπτήριο δρόμο που εξυπηρετούσε μέχρι σήμερα οδηγούς οι οποίοι κινούνταν στην ΠΑΘΕ και επιδίωκαν να παρακάμψουν το μπλόκο της Νίκαιας

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες στη Νίκαια - Κλείνει και η παλιά Εθνική Λάρισας-Βόλου
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας, ενισχύοντας τη δράση τους με αποκλεισμούς και στους παραδρόμους που χρησιμοποιούνταν ως εναλλακτικές διαδρομές.

Σύμφωνα με το thesspost, λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα της Δευτέρας, αγρότες από τη Λάρισα έκλεισαν την παλιά εθνική οδό Λάρισας-Βόλου, στο ύψος της διασταύρωσης του Κιλελέρ. Πρόκειται για έναν παρακαμπτήριο δρόμο που χρησιμοποιούσαν μέχρι σήμερα οδηγοί στην ΠΑΘΕ για να αποφύγουν το μπλόκο της Νίκαιας.

Το επόμενο βήμα των κινητοποιήσεων περιλαμβάνει μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας με τρακτέρ μέσα στην πόλη της Λάρισας. Η πορεία έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, με στόχο να γνωστοποιηθούν στους πολίτες τα αιτήματα των αγροτών και να ζητηθεί η κοινωνική στήριξη στον αγώνα τους, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σημειώνεται ότι από την πρώτη στιγμή, οι αγρότες προσπαθούν να διευκλολύνουν την κυκλοφορία φορτηγών ώστε να μην εγκλωβιστούν, καθώς με τον αποκλεισμό της παρακαμπτηρίου, η απόσταση μεγαλώνει τουλάχιστον κατά μιάμιση ώρα.

Νωρίτερα σήμερα στο επίκεντρο των αγροτικών κινητοποιήσεων βρέθηκε και ο Μπράλος, όπου οι παραγωγοί προχώρησαν σε αποκλεισμούς παραδρόμων και βασικών προσβάσεων του οδικού δικτύου, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.

Συγκεκριμένα, οι αγρότες αποφάσισαν δίωρο αποκλεισμό των παραδρόμων και των σημείων πρόσβασης τόσο προς το εθνικό όσο και προς το επαρχιακό οδικό δίκτυο, από τις 14:00 έως τις 16:00. Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο της πανελλαδικής δράσης των μπλόκων και σηματοδοτεί περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης τους.

ΛΑΜΙΑ

Η κίνηση αυτή την ώρα στη Λαμία

Η απόφαση ελήφθη μέσα σε κλίμα έντασης, με τους αγρότες του Μπράλου να διαψεύδουν κατηγορηματικά πληροφορίες περί συμμετοχής και συνυπογραφής κειμένου σε σύσκεψη στην Επανομή. Όπως ξεκαθάρισαν, η παρουσία τους εκεί είχε αποκλειστικά χαρακτήρα παρατηρητή και χωρίς καμία εξουσιοδότηση από το μπλόκο.

Παράλληλα, οι αγρότες του Μπράλου δηλώνουν ότι συντάσσονται πλήρως με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, της οποίας αποτελούν μέρος, υιοθετώντας στο σύνολό του το κοινό πλαίσιο αιτημάτων και αποφάσεων. Τονίζουν, επίσης, πως απορρίπτουν κάθε διαφορετική ερμηνεία σχετικά με τη στάση και τις προθέσεις τους.

60555955115377673841063921621030236386711852n-1.jpg

Η τροχαία σταματα τα οχήματα που εχουν κατεύθυνση προς Μπραλο, στο χωριό Δαμάστα

Newsbomb

Παρά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι θα συνεχίσουν να επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη, διευκολύνοντας –όπου είναι δυνατόν– την κυκλοφορία, ειδικά ενόψει της αυξημένης μετακίνησης των εκδρομέων για την Πρωτοχρονιά. Ωστόσο, ξεκαθαρίζουν πως οι δράσεις τους θα συνεχιστούν, με τον Μπράλο να παραμένει κομβικό σημείο των κινητοποιήσεων.

Δείτε στον χάρτη την κατάσταση με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα:

Αγρότες: Έκλεισαν επ’ αόριστον την Εθνική Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Την ίδια ώρα οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, προχωρώντας σε εκτεταμένους αποκλεισμούς εθνικών οδών, παρακαμπτηρίων και τελωνείων. Στις 16:00 το απόγευμα διέκοψαν κάθετα τη διέλευση, «χωρίζοντας» τη χώρα στα δύο, ενώ σε πολλά σημεία οι εθνικοί δρόμοι παραμένουν ήδη κλειστοί, με τα τρακτέρ να βρίσκονται παρατεταγμένα στα μπλόκα για 30ή συνεχόμενη ημέρα.

Στην Αιτωλοακαρνανία, οι αγρότες προχώρησαν από νωρίς στον αποκλεισμό της Ιόνιας Οδού, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου. Το προηγούμενο διάστημα η κυκλοφορία διεξαγόταν από μία λωρίδα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς, ωστόσο λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι η λωρίδα αυτή έκλεισε και πλέον η κίνηση των οχημάτων γίνεται μέσω παρακαμπτηρίων.

fexfpwjlbq69526499b191e.jpg

Το μπλόκο στον Μπράλο

thebest

Παράλληλα, για αύριο έχει προγραμματιστεί νέα κινητοποίηση από τους αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας στο κέντρο του Αγρινίου, με στόχο τον αποκλεισμό της εφορίας καθώς και άλλων κρατικών υπηρεσιών.

Ο Τσιάρας δηλώνει διαθέσιμος για διάλογο στα μπλόκα

«Το μπαλάκι είναι αποκλειστικά στην πλευρά των αγροτών. Η κυβέρνηση έκανε τα βήματα, απαντήσαμε στα αιτήματα. Προφανώς είμαι διαθέσιμος να πάω στα μπλόκα για διάλογο, αρκεί να υπάρχει διάθεση κι από την άλλη πλευρά», τόνισε νωρίτερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε πως «ικανοποιούμε τα αιτήματα για το αγροτικό πετρέλαιο. Πρέπει να γίνει ο επαναπροσδιορισμός των ποσοτήτων. Η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι χωρίς πλαφόν. Από πέρυσι είχαμε δεσμευτεί ότι όποιο είναι το ύψος των αιτούμενων ποσοτήτων, αυτό θα καλυφθεί απολύτως από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τι άλλο είχε ζητηθεί από τους αγρότες; Να υπάρχει αποζημίωση 100% από τον ΕΛΓΑ· και αυτό το ικανοποιούμε».

Για τις τιμές στα προϊόντα και το πλαφόν που ζητούν οι παραγωγοί, απάντησε ότι «πρώτος μπορώ να δεχτώ ότι τα 17 – 18 λεπτά / κιλό σιτάρι ή τα 36, 37, 38 λεπτά το βαμβάκι είναι τιμές που πραγματικά διαλύουν τον παραγωγό. Ωστόσο, πρέπει να δει κανείς τη μεγάλη εικόνα. Πρώτον, είπαμε ότι πρόθεσή μας είναι να στηρίξουμε κι άλλα προϊόντα, όπως το ρύζι. Το βαμβάκι έχει ήδη ενταχθεί στο Μέτρο 23 και έχει αποζημιωθεί. Προφανώς είμαστε ανοικτοί να δούμε και όποια άλλα προϊόντα χρειάζονται στήριξη, πάντοτε όμως μέσα στα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις αντοχές του ελληνικού προϋπολογισμού».

Έκλεισε η κυκλοφορία στην Ιονία Οδό στο Αγγελόκαστρο

Στις 12 το μεσημέρι, αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας απέκλεισαν την κυκλοφορία στην Ιονία Οδό στο ύψος των διοδίων στο Αγγελόκαστρο. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τις επόμενες ημέρες, ενώ για αύριο Τρίτη έχουν ανακοινώσει πως θα προχωρήσουν σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από βουλευτικά γραφεία στο Αγρίνιο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Συνελήφθη Αμερικανός μπασκετμπολίστας για κατοχή ναρκωτικών

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Εντοπίστηκαν δύο σοροί έπειτα από τις σφοδρές πλημμύρες - Βίντεο

17:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Kλόντια Σίφερ: Το συγκινητικό «αντίο» στη Μπριζίτ Μπαρντό - «Τιμή μου να συγκρίνομαι μαζί σου»

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα «έδειξε» πώς θα επιτεθεί στην Ταϊβάν με σμήνη μελισσών-drones και στρατιώτες-ρομπότ: Το βίντεο AI που δημοσίευσε ο στρατός

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα προειδοποιεί για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Το Κίεβο εξαπέλυσε επίθεση με 91 drones κατά της κατοικίας του Πούτιν στο Νόβγκοροντ - «Αυτά είναι ψέματα», λέει ο Ζελένσκι

17:20ΚΟΣΜΟΣ

«Παιδιά - δολοφόνοι» - Πώς οι συμμορίες στη Σουηδία στρατολογούν ανήλικους γα «συμβόλαια θανάτου»

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες στη Νίκαια - Κλείνει και η παλιά Εθνική Λάρισας-Βόλου

17:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι 8 ασθενείς - Νοκ άουτ ο Σλούκας για το Μαρούσι

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια σε μονογονεϊκή οικογένεια μέσω του ΓΑΕΦ

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ πήγαινε στο φαρμακείο για τη μητέρα του

17:03ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προσωρινά κρατούμενος ο 35χρονος για συμμετοχή στη δολοφονία Ζαμπούνη - Αρνείται τις κατηγορίες

16:56WHAT THE FACT

To μεγαλύτερο γιγάντιο θαλάσσιο πλάσμα του κόσμου δεν είναι τόσο σπάνιο όσο πίστευαν οι επιστήμονες

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ανήλικος έπεσε από μπαλκόνι - Μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο

16:55LIFESTYLE

Άννα Κουρνικόβα - Ενρίκε Ιγκλέσιας: Η πρώτη οικογενειακή φωτογραφία των τεσσάρων τους παιδιών - «Οι ηλιαχτίδες μου»

16:48ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Το κρύο είναι σίγουρο - Με τι καιρό θα κάνουμε Πρωτοχρονιά

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Επιβεβαίωσε τους θανάτους υψηλόβαθμων αξιωματούχων της από το Ισραήλ

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλαμπάκα: Δύο αδέλφια νεκρά από αναθυμιάσεις

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

16:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

21χρονος επιχείρησε να διαφύγει από τροχονομικό έλεγχο στην Αττική Οδό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιανουαρίου: Πότε και πού θα χιονίσει, οι εναλλαγές και οι εκπλήξεις

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Θανάσης Γκώγκος, στέλεχος του ΚΚΕ, σε ηλικία 48 ετών

08:49ΚΑΙΡΟΣ

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Ποδαρικό» με πολική αέρια μάζα - Πού «βλέπει» χιόνια παραμονή Πρωτοχρονιάς

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου» - Ο συγκλονιστικός τελευταίος διάλογος μητέρας και κόρης πριν την τραγωδία στα Βαρδούσια

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία οδηγού στο Newsbomb.gr για την ταλαιπωρία στην Εθνική: Θεσσαλονίκη - Θήβα πάνω από 8 ώρες!

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Τι δώρο έκανε ο Πούτιν στη Ζαχάροβα για τα γενέθλιά της

11:22ΕΛΛΑΔΑ

«Είστε καλικάντζαροι» , «καθοδηγείστε κομματικά»: Διαφωνία αγροτών για τον διάλογο με την κυβέρνηση

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Στα δικαστήρια Τρίπολης ώστε να απολογηθεί για την ενδοοικογενειακή απειλή – «Φοβάμαι να τον αφήσω μόνο με τα παιδιά μου»

11:36ΚΟΣΜΟΣ

2025: Οι 10 φωτογραφίες που σημάδεψαν τη χρονιά που φεύγει και οι ιστορίες πίσω από τα «κλικ»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά στο διαμέρισμά της

09:10LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: Σήκωσε τη Νατάσσα Θεοδωρίδου και του σκίστηκε το παντελόνι στην πίστα

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας απέτρεψε την απαγωγή της κόρης του τα Χριστούγεννα - Την έσωσε ο γονικός έλεγχος στο κινητό

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη ταλαιπωρία για ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη: Έχασαν το καράβι για Χανιά και την… έβγαλαν στο λεωφορείο

12:33ΚΟΣΜΟΣ

H Κίνα «περικύκλωσε» την Ταϊβάν με πολεμικά πλοία και αεροπλάνα - Ανησυχία από τα στρατιωτικά γυμνάσια του Πεκίνου με πραγματικά πυρά

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα: Επιμένει ο «σκληρός πυρήνας» των αγροτών – Κόβουν την Ελλάδα στα δύο στις 16:00

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Μισθός 30.000 ευρώ για 6 μήνες: Ζητούνται άτομα για εργασία σε έρημο νησί

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νέος αποκλεισμός της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας τη Δευτέρα (29/12)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ