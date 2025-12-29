Το Newsbomb στο αγροτικό μπλόκο στο Κάστρο Βοιωτίας: Τι απαντούν για την ταλαιπωρία των οδηγών

Η Ελλάδα «κόβεται» και σήμερα (29/12) στα δύο, καθώς οι αγρότες εκτός από τις εθνικές οδούς, κλείνουν και τους παραδρόμους, ενισχύοντας τις κινητοποιήσεις προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα παραγωγών και κτηνοτρόφων που αφορούν την «επιβίωση του πρωτογενούς τομέα», όπως επισημαίνουν επανειλημμένα.

Σε Νίκαια, Μάλγαρα και Μπράλο αναμένεται να κοπεί πλήρως η κυκλοφορία, ενώ, στο Κάστρο Βοιωτίας η μία λωρίδα θα μείνει ανοικτή και στις 19:00 θα διεξαχθεί νέα συνέλευση ώστε να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις.

Το μπλόκο της Θήβας, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2026. Μετά, αν δεν βρεθεί λύση, θα επέλθει «σύγκρουση», όπως ξεκαθαρίζουν αγρότες στο Newsbomb.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορχομενού, Κυριάκος Κυριαζής, μιλώντας στο Newsbomb, τόνισε ότι «χτες (σ.σ. 28/12) είχαμε κλειστό το ρεύμα προς Λαμία. Όμως, λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων που επέστρεφαν στο αστικά κέντρα, αναγκαστήκαμε και αλλάξαμε την απόφασή μας: Δώσαμε στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Λαμία.

Αυτήν τη στιγμή, όπως έχουν τα πράγματα, μέχρι τις 19:00 θα μείνει το μπλόκο. Στις 19:00, θα συνεδριάσουμε εκ νέου για να αποφασιστεί τι γραμμή θα ακολουθήσουμε και πώς θα κινηθούμε. Δεν υπάρχει κάτι προαποφασισμένο».

Δείτε στον χάρτη την κατάσταση με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα:

Ο Τσιάρας δηλώνει διαθέσιμος για διάλογο στα μπλόκα

«Το μπαλάκι είναι αποκλειστικά στην πλευρά των αγροτών. Η κυβέρνηση έκανε τα βήματα, απαντήσαμε στα αιτήματα. Προφανώς είμαι διαθέσιμος να πάω στα μπλόκα για διάλογο, αρκεί να υπάρχει διάθεση κι από την άλλη πλευρά», τόνισε νωρίτερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε πως «ικανοποιούμε τα αιτήματα για το αγροτικό πετρέλαιο. Πρέπει να γίνει ο επαναπροσδιορισμός των ποσοτήτων. Η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι χωρίς πλαφόν. Από πέρυσι είχαμε δεσμευτεί ότι όποιο είναι το ύψος των αιτούμενων ποσοτήτων, αυτό θα καλυφθεί απολύτως από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τι άλλο είχε ζητηθεί από τους αγρότες; Να υπάρχει αποζημίωση 100% από τον ΕΛΓΑ· και αυτό το ικανοποιούμε».

Για τις τιμές στα προϊόντα και το πλαφόν που ζητούν οι παραγωγοί, απάντησε ότι «πρώτος μπορώ να δεχτώ ότι τα 17 – 18 λεπτά / κιλό σιτάρι ή τα 36, 37, 38 λεπτά το βαμβάκι είναι τιμές που πραγματικά διαλύουν τον παραγωγό. Ωστόσο, πρέπει να δει κανείς τη μεγάλη εικόνα. Πρώτον, είπαμε ότι πρόθεσή μας είναι να στηρίξουμε κι άλλα προϊόντα, όπως το ρύζι. Το βαμβάκι έχει ήδη ενταχθεί στο Μέτρο 23 και έχει αποζημιωθεί. Προφανώς είμαστε ανοικτοί να δούμε και όποια άλλα προϊόντα χρειάζονται στήριξη, πάντοτε όμως μέσα στα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις αντοχές του ελληνικού προϋπολογισμού».

