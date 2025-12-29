Πτολεμαΐδα: Αγρότες πέταξαν κοπριά έξω από το γραφείο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας – Δείτε βίντεο

Αγρότες επισκέφτηκαν το πρωί της Δευτέρας (29/12) το πολιτικό γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Στάθη Κωνσταντινίδη, στην πόλη της Πτολεμαΐδας, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεών τους.

Ομάδα αγροτών ανέβηκε στο γραφείο του βουλευτή και απουσία κάποιου στο γραφείο, κάποιοι από αυτούς πέταξαν ένα σακί με κοπριά, διαμαρτυρόμενοι για τη στάση της κυβέρνησης στο αγροτικό ζήτημα.

Η εικόνα που αντικρίζει κανείς στο γραφείο του κ. Κωνσταντινίδη, είναι κοπριά και σπασμένη την πόρτα του γραφείου, όπως φαίνεται και στις εικόνες του e-ptolemeos.gr.

Οι αγρότες έκαναν διαμαρτυρία και έξω από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μιχάλη Παπαδόπουλου, αλλά δεν βρήκαν τον όροφο που εδρεύει το γραφείο και αποχώρησαν.