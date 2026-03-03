Χαρδαλιάς από τη Νίκαια: «Δημοπρατούνται και προχωρούν τα τρία μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα»

«Η αντιπλημμυρική θωράκιση του Λεκανοπεδίου της Αττικής αποτελεί για εμάς άμεση προτεραιότητα. Από την πρώτη στιγμή έχουμε δεσμευτεί ότι θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου να προστατεύσουμε τις ανθρώπινες ζωές, τις περιουσίες των συμπολιτών μας και το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό δεσμευόμαστε ότι μέχρι τη λήξη της θητείας μας θα έχουν ολοκληρωθεί ή θα βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης τουλάχιστον 55 αντιπλημμυρικά έργα κομβικής σημασίας που θα καλύπτουν σχεδόν και τους 66 Δήμους μας» τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου όπου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του οικονομικού έτους 2027.



Ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε παράλληλα από την αίθουσα συνεδριάσεων του νέου Δημαρχείου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, όπου διεξήχθη το Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι μέσα στο 2026 «θα έχουν δημοπρατηθεί και θα έχουν προχωρήσει έχοντας εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, όλα τα βασικά αντιπλημμυρικά έργα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς στην οποία βρισκόμαστε». Ειδικότερα, δεσμεύτηκε για τα εξής σημαντικά έργα:



1. *Ολοκλήρωση της κατασκευής αγωγών ομβρίων της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας και ειδικότερα της περιοχής μεταξύ των Λεωφόρων Γρηγορίου Λαμπράκη και Πέτρου Ράλλη, μήκους 3.178 μέτρων*.

«Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) που συζητούσαμε επί χρόνια και τώρα δημοπρατήθηκε, συμβασιοποιήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες και μέσα στον επόμενο μήνα αναμένουμε την εγκατάσταση εργοταξίου. Το έργο εκκινεί» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Αττικής.





2. *Κατασκευή δικτύου ομβρίων στους Δήμους Κορυδαλλού και Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη Ρέντη, μήκους 2.360 μέτρων*.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), θα χωριστεί σε δύο φάσεις, εκκινώντας από τον αποδέκτη της Λεωφόρου Πέτρου Ράλλη και ακολουθώντας τη διαδρομή δια των οδών Πλατάνου – Χρυσοστόμου Σμύρνης και Λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η Α’ φάση θα αφορά τμήμα της Λεωφόρου Λαμπράκη στον Δήμο Κορυδαλλού, που θα έχει δημοπρατηθεί έως τον Ιούνιο. Με την ολοκλήρωσή της, θα εκκινήσει η Β’ φάση που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία του υπόλοιπου τμήματος αγωγού που θα διατρέχει τον Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.



3. *Ολοκλήρωση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή των οδών Χαλκίδος και Βαλαωρίτου του Δήμου Πειραιά»*.

Το έργο, προϋπολογισμού 12.096.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) αφορά την κατασκευή αγωγού ομβρίων συνολικού μήκους 4.700 μέτρων, η οποία θα καλύπτει λεκάνη απορροής έκτασης περίπου 800 στρεμμάτων. Η έναρξη υλοποίησής του αναμένεται μέχρι τέλος του μήνα, δίνοντας λύση στα χρόνια προβλήματα της περιοχής.





«Τα παραπάνω έργα εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για την υλοποίηση συνολικά 280+1 έργων, τα οποία στην πορεία θα φθάσουν τα 300+1 καθώς προσθέτουμε και νέα, που όταν ολοκληρωθούν, θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα και τη δυναμική του Λεκανοπεδίου έως το τέλος του 2028. Κάθε πολίτης θα γνωρίζει ποια ακριβώς είναι αυτά, πότε θα ξεκινήσουν, πότε θα τελειώσουν και από πού θα χρηματοδοτηθούν» υπογράμμισε ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς, προσθέτοντας ότι «η κλιματική κρίση δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι πλέον συχνότερα και εντονότερα και η Αυτοδιοίκηση οφείλει να λειτουργεί με σχέδιο, τεχνική επάρκεια και ταχύτητα. Δεν μιλάμε για αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά για ένα ολοκληρωμένο, ιεραρχημένο και χρηματοδοτικά θωρακισμένο πρόγραμμα έργων, που βασίζεται σε επικαιροποιημένες μελέτες, σε επιστημονικά δεδομένα και σε σαφείς προτεραιοποιήσεις κινδύνου. Κάθε έργο που υλοποιείται σημαίνει λιγότερο ρίσκο για μια οικογένεια, λιγότερη ανασφάλεια για μια επιχείρηση, περισσότερη ανθεκτικότητα για μια ολόκληρη γειτονιά. Προχωράμε με διαφάνεια, με αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και με συνεχή λογοδοσία. Αυτή είναι η ευθύνη μας και αυτήν την ευθύνη υπηρετούμε καθημερινά».



Νωρίτερα, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς περπάτησε στη Νίκαια όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι: «Προτεραιότητά μας είναι οι γειτονιές που για χρόνια βρέθηκαν στο περιθώριο, εκεί όπου η κρατική μέριμνα υπήρξε άνιση και η προσοχή ανεπαρκής. Στις περιοχές όπου σήμερα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισης, η δική μας ευθύνη ως Περιφερειακή Αρχή είναι ξεκάθαρη: όχι άλλες εξαγγελίες, όχι επικοινωνιακές ανακοινώσεις, αλλά συγκεκριμένα έργα, σε κάθε γειτονιά ξεχωριστά.

Μαζί με τους Δημάρχους της περιοχής ιεραρχήσαμε ανάγκες, ωριμάσαμε μελέτες και καταρτίσαμε σαφή χρονοδιαγράμματα. Κοιτάξαμε τους ανθρώπους στα μάτια και δεσμευτήκαμε με καθαρά λόγια: τι θα κάνουμε, πότε θα το ξεκινήσουμε και πότε θα το ολοκληρώσουμε. Οι πολίτες έχουν κουραστεί από αναλύσεις και υποσχέσεις. Αυτό που ζητούν είναι αποτέλεσμα. Και η δική μας ευθύνη είναι, στο τέλος αυτής της διαδρομής, να μπορούμε να σταθούμε απέναντί σας με ειλικρίνεια και συνέπεια. Μαζί με εσάς να αλλάξουμε τις γειτονιές μας στην πράξη. Δεν θα υπάρξει ούτε μία ημέρα που να μην δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να τιμήσω την εμπιστοσύνη σας, να απαντήσω στις αγωνίες σας και να προχωρήσουμε μπροστά με έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα».



Το παρών στη συνάντηση έδωσαν οι βουλευτές Β’ Πειραιώς της Νέας Δημοκρατίας Γεώργιος Βρεττάκος, Μιχάλης Λιβανός και Γιάννης Τραγάκης, οι Δήμαρχοι Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη Κωνσταντίνος Μαραγκάκης και Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος και οι Αντιπεριφερειάρχες Στρατηγικού Σχεδιασμού Σταυρούλα Αντωνάκου, Πειραιώς Σταύρος Βοϊδονικόλας, Νήσων Νικόλαος Παπαγεωργίου, ο εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα Κέντρων Logistics και Διαχείρισης Κρίσεων Λεωνίδας Μανωλάκος , η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού Ευγενία Μπαρμπαγιάννη και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Λαϊκών και Υπαίθριων Αγορών, Σταύρος Μελάς.