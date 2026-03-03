Ηράκλειο: Προσποιούνταν υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρισμού και άρπαξαν κοσμήματα 15.000 ευρώ

Η Αστυνομία εξιχνίασε τέσσερις υποθέσεις απάτης, με δράστες που παρίσταναν υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρισμού και έπεισαν θύματα να αφήσουν τιμαλφή έξω από την οικία τους

Στην εξιχνίαση τεσσάρων περιπτώσεων απάτης, εκ των οποίων η μία τετελεσμένη και οι τρεις σε απόπειρα, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το χρονικό διάστημα από 17 έως 20 Φεβρουαρίου 2026 άγνωστοι τηλεφωνούσαν σε σταθερές και κινητές συνδέσεις σε περιοχές του Ηρακλείου, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρισμού.

Σε μία περίπτωση κατάφεραν να εξαπατήσουν δύο άνδρες, πείθοντάς τους να τοποθετήσουν σε εξωτερικό χώρο της οικίας τους κοσμήματα συνολικής αξίας 15.000 ευρώ, τα οποία στη συνέχεια αφαίρεσαν.

Από την αξιοποίηση στοιχείων ταυτοποιήθηκαν τρεις και χθες (02/03) πραγματοποιήθηκαν νόμιμες έρευνες στις οικίες τους.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία 21χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Χρηματικό ποσό 840 ευρώ, ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

Ρόπαλο

Συσκευή κινητής τηλεφωνίας

Επιπλέον, κατασχέθηκε δίκυκλη μοτοσυκλέτα ιδιοκτησίας του, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως μέσο μεταφοράς για την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Ο 21χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για απάτη και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και σε βάρος δύο ακόμη ανδρών, ηλικίας 23 και 24 ετών.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.