Αραγκτσί: Είμαστε σε πόλεμο με τις ΗΠΑ όχι με τις χώρες της περιοχής

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί δήλωσε ότι το Ιράν «δεν βρίσκεται σε πόλεμο με τις χώρες της περιοχής», αλλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την επίθεση που δέχτηκε η χώρα το Σάββατο.

Οι χώρες της Μέσης Ανατολής πρέπει να «ασκήσουν πίεση στις ΗΠΑ» για τις ενέργειές τους εναντίον του Ιράν, πρόσθεσε. Κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «πρόδωσαν τη διπλωματία» όταν πραγματοποίησαν αεροπορικές επιθέσεις μαζί με το Ισραήλ, παρά τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για την αποφυγή στρατιωτικής σύγκρουσης.

Επίσης υπονόησε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις – ακόμη και αν βρίσκονται σε χώρες του Κόλπου – εξακολουθούν να είναι νόμιμοι στόχοι. «Δεν επιτιθέμεθα στους γείτονές μας, επιτιθέμεθα στις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις», δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. «Το γεγονός ότι Αμερικανοί στρατιώτες καταφεύγουν σε ξενοδοχεία δεν θα τους εμποδίσουν να γίνουν στόχοι».

Φρουροί της Επανάστασης: Κλείσαμε τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, προσθέτοντας ότι ο στρατός θα βάλει φωτιά σε οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να περάσει.

Το στενό είναι η πιο ζωτική οδός εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο και ελέγχεται από το Ιράν. Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου ταξιδεύει μέσω της πλωτής οδού που συνδέει τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου του Κόλπου με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

