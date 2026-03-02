Μεντβέντεφ: Οποιοδήποτε γεγονός θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο

Σύμφωνα με τον Ρώσο αξιωματούχο: Τα γουρούνια δεν θέλουν να φύγουν από την άβυσσο

Newsbomb

Μεντβέντεφ: Οποιοδήποτε γεγονός θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, έστειλε νέα μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση απαντώντας σε ερωτήσεις του πρακτορείου TASS σχετικά με την παγκόσμια κατάσταση μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, αξιολόγησε τις προοπτικές ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου, καθώς και τις πιθανότητες της Τεχεράνης και τα κίνητρα της Δύσης.

— Έχει ήδη ξεκινήσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος ή μήπως ο κόσμος δεν έχει ακόμη εμπλακεί σε αυτόν; Εξισορροπούμε;

«Επισήμως, όχι, αλλά αν ο Τραμπ συνεχίσει την παράλογη πορεία του προς την εγκληματική αλλαγή καθεστώτος, αυτή αναμφίβολα θα ξεκινήσει. Και οποιοδήποτε γεγονός θα μπορούσε να αποτελέσει την αφορμή. Οτιδήποτε.»

— Μπορούν αυτά τα γεγονότα να χαρακτηριστούν ως παγκόσμιος πόλεμος πολιτισμών;

«Αυτός είναι ένας πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και των συμμάχων τους για τη διατήρηση της παγκόσμιας κυριαρχίας. Τα γουρούνια δεν θέλουν να φύγουν από την άβυσσο.»

— Πόσο ευάλωτοι είναι τώρα οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί στο έδαφός τους, δεδομένης της κήρυξης ιερού πολέμου από τον Ιρανό αγιατολάχ κατά της Αμερικής και του Ισραήλ μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ;

«Νομίζω ότι η ευαλωτότητά τους έχει αυξηθεί σημαντικά. Το γεγονός ότι οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμη αντιδράσει σοβαρά σημαίνει ότι δεν έχουν πολλές επιλογές. Αλλά ξέρουν πώς να περιμένουν. Είναι ένας αρχαίος πολιτισμός».

Ο Τραμπ έκανε ένα σοβαρό λάθος. Με την απόφασή του, έθεσε σε κίνδυνο όλους τους Αμερικανούς, παρόλο που το ιρανικό καθεστώς δεν είναι δημοφιλές στις γειτονικές αραβικές χώρες. Το κύριο σημείο είναι ότι ο εκλιπών αγιατολάχ ήταν πνευματικός πατέρας για σχεδόν 300 εκατομμύρια Σιίτες. Και τώρα είναι μάρτυρας. Μπορείτε να φανταστείτε τα υπόλοιπα μόνοι σας. Και τώρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ιράν θα διπλασιάσει τις προσπάθειές του για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

-Δέκα χρόνια μετά τις συμφωνίες του Μινσκ, η Μέρκελ παραδέχτηκε ότι σκόπιμα εξανάγκασαν τη Ρωσία να τις εφαρμόσει για να επιτρέψει στην Ουκρανία να εξοπλιστεί. Πιστεύετε ότι η Μόσχα αναγκάζεται τώρα να διαπραγματευτεί για τον ίδιο ακριβώς σκοπό;

«Υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος. Αλλά οι διαπραγματεύσεις δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Αυτό που έχει σημασία είναι η νίκη στην Κεντρική Στρατιωτική Περιφέρεια, η επίτευξη όλων των στόχων που έθεσε ο Ανώτατος Αρχηγός μας. Και μια τέτοια νίκη μπορεί να επιτευχθεί χωρίς καμία διαπραγμάτευση».

— Ποια εγγύηση υπάρχει ότι κάποια μέρα κάποιος στις δυτικές πρωτεύουσες δεν θα αποφασίσει να λύσει το πρόβλημα μιας ανυπάκουης Μόσχας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο;

«Δεν υπάρχουν μαγικές θεραπείες για τις πράξεις εντελώς ηλιθίων και εντελώς καθάρματα, και ποτέ δεν θα υπάρξουν. Υπάρχει μόνο μία εγγύηση: οι ΗΠΑ φοβούνται τη Ρωσία και γνωρίζουν το τίμημα μιας πυρηνικής σύγκρουσης. Αν ξεσπάσει, η Χιροσίμα και το Ναγκασάκι θα είναι σαν παιδικό παιχνίδι σε ένα κουτί με άμμο».

-Πιστεύετε ότι το Ιράν έχει τη δύναμη να αντέξει αυτήν την αντιπαράθεση; Θα μπορέσουν οι Ιρανοί να αντιμετωπίσουν τον θάνατο τόσων πολλών ηγετών τους; Πώς αξιολογείτε την αρχική αντίδραση της Τεχεράνης; Δείχνουν κάποια σημάδια σύγχυσης;

«Έχω ήδη πει ότι το Ιράν, ως κληρονόμος της πρώην Περσικής Αυτοκρατορίας, είναι ένας αρχαίος κόσμος και πολιτισμός. Μπορούν να το αντέξουν, αλλά το τίμημα της αναβίωσης θα είναι υψηλό. Απαιτεί υψηλό βαθμό κοινωνικής ενοποίησης. Και οι Αμερικανοί τους έχουν προσφέρει αυτή την ενοποίηση.»

— Πώς αξιολογείτε την αντίδραση των ευρωπαϊκών χωρών στις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ;

Αιδώ και αισχρότητα. Οι Ευρωπαίοι υποτελείς σκουπίζουν τα πρόσωπά τους με λαγνεία και απόλαυση αφού λαμβάνουν μια δόση αμερικανοϊσραηλινής «κίτρινης δροσιάς» κατευθείαν στα μάτια.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:57WHAT THE FACT

Δεν είναι μόνο το γυμναστήριο: Μικρές καθημερινές ασκήσεις μπορούν να σώσουν την υγεία σας

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: Οποιοδήποτε γεγονός θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο - Οι ΗΠΑ φοβούνται τη Ρωσία

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες ανακάλυψαν γιγάντιο δεινόσαυρο που μοιάζει με πουλί στην έρημο του Νίγηρα

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Το Ισραήλ χάκαρε πριν από χρόνια τις κάμερες κυκλοφορίας στην Τεχεράνη για να παρακολουθεί τον Χαμενεΐ

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 47χρονος απείλησε να θάψει ζωντανές τη μητέρα και την αδελφή του

23:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μάρτης «γδάρτης» με βροχές και ψύχος - Ολική μεταβολή του σκηνικού από το Σαββατοκύριακο

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Κραυγή αγωνίας από Ρεθυμνιώτη στο Ντουμπάι: «Είμαστε εγκλωβισμένοι, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση»

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Το Ιράν ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει βαλλιστικούς πυραύλους, ήταν προ-τοποθετημένοι

22:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Προκριματικά Μουντομπάσκετ 2027: Η βαθμολογία του ομίλου - Επιστροφή στην κορυφή για την Ελλάδα

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Αραγκτσί: Είμαστε σε πόλεμο με τις ΗΠΑ όχι με τις χώρες της περιοχής

22:34ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έλληνες αστρονόμοι μελετούν την εξέλιξη ενός υπεργίγαντα αστέρα σε πραγματικό χρόνο

22:27LIFESTYLE

Ο Τζιμ Κάρεϊ απαντά στις θεωρίες συνωμοσίας περί «κλωνοποίησής» του, μετά την αγνώριστη εμφάνισή του στα βραβεία Σεζάρ

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα- Υπόθεση κατασκοπείας: Νέα στοιχεία για τον Γεωργιανό που συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος» - Οι κινήσεις του όταν έφτασε το αεροπλανοφόρο «Τζέραλντ Φορντ» στο λιμάνι

22:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καταστρέψαμε τον στόλο του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν - Φρουροί της Επανάστασης: Κλείσαμε τα Στενά του Ορμούζ

22:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Προκριματικά Μουντομπάσκετ 2027: Η Ελλάδα πήρε εκδίκηση (79-65) κόντρα στο Μαυροβούνιο

22:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατατέθηκαν προς κύρωση οι συμβάσεις με τις Chevron και Helleniq για τους υδρογονάνθρακες

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Η στρατηγική αποκεφαλισμού και αποσταθεροποίησης και η επόμενη μέρα του Ιράν

21:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανθεκτικά τα ελληνικά κρατικά ομόλογα παρά τις μεγάλες απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Τρία παιδιά με ελληνικές ρίζες νεκρά στην Μπετ Σεμές μετά από ιρανική επίθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Νέα δεδομένα για την υπόθεση της 31χρονης Νεκταρίας - Έπασχε από προχωρημένη κίρρωση του ήπατος, αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Το Ιράν ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει βαλλιστικούς πυραύλους, ήταν προ-τοποθετημένοι

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα- Υπόθεση κατασκοπείας: Νέα στοιχεία για τον Γεωργιανό που συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος» - Οι κινήσεις του όταν έφτασε το αεροπλανοφόρο «Τζέραλντ Φορντ» στο λιμάνι

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

23:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μάρτης «γδάρτης» με βροχές και ψύχος - Ολική μεταβολή του σκηνικού από το Σαββατοκύριακο

18:31ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

22:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καταστρέψαμε τον στόλο του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν - Φρουροί της Επανάστασης: Κλείσαμε τα Στενά του Ορμούζ

21:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας εφευρίσκει συσκευή που αντλεί νερό από ξηρό αέρα

18:59ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Κολυδά για νέα κακοκαιρία - Πότε αναμένεται κύμα βροχοπτώσεων

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Τρία παιδιά με ελληνικές ρίζες νεκρά στην Μπετ Σεμές μετά από ιρανική επίθεση

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Χτύπημα από ιρανικό drone σε ξενοδοχείο θύμισε την 11η Σεπτεμβρίου

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Το Iron Beam εν δράσει - Δείτε πώς αναχαιτίζει ρουκέτες και πυραύλους της Χεζμπολάχ - Βίντεο

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Η viral φωτογραφία της σορού του Χαμενεΐ κάτω από τα ερείπια με σχεδόν 5 εκατ. προβολές - Τι έδειξε η ανάλυση

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 47χρονος απείλησε να θάψει ζωντανές τη μητέρα και την αδελφή του

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Σπαράζει καρδιές φίλη της άτυχης Νεκταρίας - «Ήταν ένα φωτεινό πλάσμα με καλή ψυχή»

07:36LIFESTYLE

Ο Μιχάλης Πανάδης στο Newsbomb.gr: «Φαντάζομαι ότι η Χλόη με τον Πέτρο θα χωρίσουν στα επόμενα επεισόδια»

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό για τον καθαρισμό των κουφωμάτων αλουμινίου είναι το αλουμινόχαρτο: Αυτά είναι τα απλά βήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ