Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, έστειλε νέα μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση απαντώντας σε ερωτήσεις του πρακτορείου TASS σχετικά με την παγκόσμια κατάσταση μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, αξιολόγησε τις προοπτικές ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου, καθώς και τις πιθανότητες της Τεχεράνης και τα κίνητρα της Δύσης.

— Έχει ήδη ξεκινήσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος ή μήπως ο κόσμος δεν έχει ακόμη εμπλακεί σε αυτόν; Εξισορροπούμε;

«Επισήμως, όχι, αλλά αν ο Τραμπ συνεχίσει την παράλογη πορεία του προς την εγκληματική αλλαγή καθεστώτος, αυτή αναμφίβολα θα ξεκινήσει. Και οποιοδήποτε γεγονός θα μπορούσε να αποτελέσει την αφορμή. Οτιδήποτε.»

— Μπορούν αυτά τα γεγονότα να χαρακτηριστούν ως παγκόσμιος πόλεμος πολιτισμών;

«Αυτός είναι ένας πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και των συμμάχων τους για τη διατήρηση της παγκόσμιας κυριαρχίας. Τα γουρούνια δεν θέλουν να φύγουν από την άβυσσο.»

— Πόσο ευάλωτοι είναι τώρα οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί στο έδαφός τους, δεδομένης της κήρυξης ιερού πολέμου από τον Ιρανό αγιατολάχ κατά της Αμερικής και του Ισραήλ μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ;

«Νομίζω ότι η ευαλωτότητά τους έχει αυξηθεί σημαντικά. Το γεγονός ότι οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμη αντιδράσει σοβαρά σημαίνει ότι δεν έχουν πολλές επιλογές. Αλλά ξέρουν πώς να περιμένουν. Είναι ένας αρχαίος πολιτισμός».

Ο Τραμπ έκανε ένα σοβαρό λάθος. Με την απόφασή του, έθεσε σε κίνδυνο όλους τους Αμερικανούς, παρόλο που το ιρανικό καθεστώς δεν είναι δημοφιλές στις γειτονικές αραβικές χώρες. Το κύριο σημείο είναι ότι ο εκλιπών αγιατολάχ ήταν πνευματικός πατέρας για σχεδόν 300 εκατομμύρια Σιίτες. Και τώρα είναι μάρτυρας. Μπορείτε να φανταστείτε τα υπόλοιπα μόνοι σας. Και τώρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ιράν θα διπλασιάσει τις προσπάθειές του για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

-Δέκα χρόνια μετά τις συμφωνίες του Μινσκ, η Μέρκελ παραδέχτηκε ότι σκόπιμα εξανάγκασαν τη Ρωσία να τις εφαρμόσει για να επιτρέψει στην Ουκρανία να εξοπλιστεί. Πιστεύετε ότι η Μόσχα αναγκάζεται τώρα να διαπραγματευτεί για τον ίδιο ακριβώς σκοπό;

«Υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος. Αλλά οι διαπραγματεύσεις δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Αυτό που έχει σημασία είναι η νίκη στην Κεντρική Στρατιωτική Περιφέρεια, η επίτευξη όλων των στόχων που έθεσε ο Ανώτατος Αρχηγός μας. Και μια τέτοια νίκη μπορεί να επιτευχθεί χωρίς καμία διαπραγμάτευση».

— Ποια εγγύηση υπάρχει ότι κάποια μέρα κάποιος στις δυτικές πρωτεύουσες δεν θα αποφασίσει να λύσει το πρόβλημα μιας ανυπάκουης Μόσχας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο;

«Δεν υπάρχουν μαγικές θεραπείες για τις πράξεις εντελώς ηλιθίων και εντελώς καθάρματα, και ποτέ δεν θα υπάρξουν. Υπάρχει μόνο μία εγγύηση: οι ΗΠΑ φοβούνται τη Ρωσία και γνωρίζουν το τίμημα μιας πυρηνικής σύγκρουσης. Αν ξεσπάσει, η Χιροσίμα και το Ναγκασάκι θα είναι σαν παιδικό παιχνίδι σε ένα κουτί με άμμο».

-Πιστεύετε ότι το Ιράν έχει τη δύναμη να αντέξει αυτήν την αντιπαράθεση; Θα μπορέσουν οι Ιρανοί να αντιμετωπίσουν τον θάνατο τόσων πολλών ηγετών τους; Πώς αξιολογείτε την αρχική αντίδραση της Τεχεράνης; Δείχνουν κάποια σημάδια σύγχυσης;

«Έχω ήδη πει ότι το Ιράν, ως κληρονόμος της πρώην Περσικής Αυτοκρατορίας, είναι ένας αρχαίος κόσμος και πολιτισμός. Μπορούν να το αντέξουν, αλλά το τίμημα της αναβίωσης θα είναι υψηλό. Απαιτεί υψηλό βαθμό κοινωνικής ενοποίησης. Και οι Αμερικανοί τους έχουν προσφέρει αυτή την ενοποίηση.»

— Πώς αξιολογείτε την αντίδραση των ευρωπαϊκών χωρών στις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ;

Αιδώ και αισχρότητα. Οι Ευρωπαίοι υποτελείς σκουπίζουν τα πρόσωπά τους με λαγνεία και απόλαυση αφού λαμβάνουν μια δόση αμερικανοϊσραηλινής «κίτρινης δροσιάς» κατευθείαν στα μάτια.