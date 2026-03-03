Η CENTCOM διαψεύδει το Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ δεν έχουν κλείσει

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) διέψευσε ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει, διαψεύδοντας παράλληλα τις σχετικές ανακοινώσεις των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με το Fox News.

The US military says the Strait of Hormuz is not closed to shipping, despite Iranian claims and regional tensions, Fox News reports.

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 2, 2026



Νωρίτερα, ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης Εμπραχίμ Τζαμπάρι είχε δηλώσει στην ιρανική κρατική τηλεόραση ότι δεν θα επιτραπεί «ούτε σταγόνα πετρελαίου» να περάσει από το στενό, απειλώντας ότι θα πυρποληθεί οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να το διασχίσει.

Iran says the Strait of Hormuz is closed and any ship that passes through will be targeted.



United States says the Strait of Hormuz is not closed.

— BRICS News (@BRICSinfo) March 2, 2026



Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμη θαλάσσια οδό, από την οποία διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.