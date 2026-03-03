Η CENTCOM διαψεύδει το Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ δεν έχουν κλείσει
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διαψεύδει ότι έχουν κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, μετά τις απειλές Ιρανού στρατηγού ότι δεν θα περάσει «ούτε σταγόνα πετρελαίου» από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) διέψευσε ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει, διαψεύδοντας παράλληλα τις σχετικές ανακοινώσεις των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με το Fox News.
Νωρίτερα, ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης Εμπραχίμ Τζαμπάρι είχε δηλώσει στην ιρανική κρατική τηλεόραση ότι δεν θα επιτραπεί «ούτε σταγόνα πετρελαίου» να περάσει από το στενό, απειλώντας ότι θα πυρποληθεί οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να το διασχίσει.
Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμη θαλάσσια οδό, από την οποία διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.