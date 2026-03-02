Αποκάλυψη: Το Ισραήλ χάκαρε πριν από χρόνια τις κάμερες κυκλοφορίας για να παρακολουθεί τον Χαμενεΐ

Οι κάμερες κυκλοφορίας της Τεχεράνης επέτρεψαν στο Ισραήλ να παρακολουθεί τον Χαμενεΐ και ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με το Times of Israel, που επικαλείται τους Financial Times.

Συγκεκριμένα, το Ισραήλ φέρεται να παραβίασε το εκτεταμένο δίκτυο καμερών κυκλοφορίας της Τεχεράνης προκειμένου να παρακολουθεί τους σωματοφύλακες του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ και άλλων ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων, αναφέρουν οι Financial Times, επικαλούμενοι δύο άτομα που έχουν γνώση του θέματος.

Οι κάμερες του Ιράν θεωρείται ότι αποτελούν μέρος του μηχανισμού παρακολούθησης του κράτους, που τους επιτρέπει να εντοπίζουν και να καταδιώκουν διαδηλωτές και αντιπάλους του καθεστώτος. Ωστόσο, η Μοσάντ κατάφερε να τις χρησιμοποιήσει εναντίον του καθεστώτος.

Πριν από χρόνια...

Το Ισραήλ απέκτησε πρόσβαση στις κάμερες πριν από χρόνια και διαπίστωσε ότι μια συγκεκριμένη κάμερα ήταν τοποθετημένη σε τέτοια γωνία ώστε να δείχνει πού παρκάριζαν τα αυτοκίνητά τους τα μέλη της ομάδας ασφαλείας του Χαμενεΐ. Μέσω των καμερών, οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες δημιούργησαν αρχεία με τις διευθύνσεις των φρουρών, τα προγράμματα εργασίας τους και τα άτομα που είχαν αναλάβει να προστατεύουν.

Έκοψαν τα τηλέφωνα

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ διέκοψαν επίσης την κινητή τηλεφωνία στην οδό Pasteur της Τεχεράνης, όπου δολοφονήθηκε ο Χαμενεΐ, ώστε όσοι προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με τους σωματοφύλακες και να τους προειδοποιήσουν να λαμβάνουν σήμα κατειλημμένης γραμμής, σύμφωνα με την έκθεση.

«Γνωρίζαμε την Τεχεράνη όπως γνωρίζουμε την Ιερουσαλήμ», δήλωσε ένας αξιωματούχος των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών στη Financial Times. «Και όταν γνωρίζεις [ένα μέρος] τόσο καλά όσο γνωρίζεις τον δρόμο όπου μεγάλωσες, παρατηρείς το παραμικρό που δεν είναι στη θέση του».

Το Ισραήλ χρησιμοποίησε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και αλγόριθμους που είχε αναπτύξει για να ταξινομήσει τα τεράστια ποσά δεδομένων που είχε συλλέξει για την ηγεσία του Ιράν και τις κινήσεις της, σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στην εφημερίδα.

Αυτό τους επέτρεψε να εντοπίσουν τον Χαμενεΐ στη συνάντηση του Σαββάτου όπου χτυπήθηκε και να βεβαιώσουν τη Μοσάντ και τη CIA ότι ανώτεροι αξιωματούχοι ήταν καθ' οδόν για τη συνάντηση. Η CIA είχε επίσης μια ανθρώπινη πηγή που παρείχε σημαντικές πληροφορίες, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές.

