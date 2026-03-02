Εορτολόγιο 3 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία στις 3 Μαρτίου

Newsbomb

Εορτολόγιο 3 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αύριο Τρίτη 3 Μαρτίου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Βασιλίσκου, Ευτροπίου και Κλεονίκου και του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδωρήτου του Επισκόπου Αντιοχείας.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

Κλεόνικος, Κλεονίκη, Νίκη, Κλεονίκω, Θεοδώρητος, Βασιλίσκος, Βασιλίσκη, Ευτρόπιος, Ευτροπία.

Ιερομάρτυς Θεοδώρητος Επίσκοπος Αντιοχείας

Ανήκει στη χορεία των θεοφόρων ποιμένων της Εκκλησίας που εκόσμησαν τον αποστολικό θρόνο της Αντιόχειας με τον λόγο, την αρετή και το αίμα του μαρτυρίου τους. Από νεαρή ηλικία εκδήλωσε ζήλο θερμό για την πίστη του Χριστού και την αγάπη του προς τις θείες Γραφές. Ανδρώθηκε με εκκλησιαστική παιδεία και διακρίθηκε για το ήθος και τη σύνεσή του, στοιχεία που τον οδήγησαν να χειροτονηθεί πρεσβύτερος και στη συνέχεια να αναδειχθεί Επίσκοπος Αντιόχειας, αναλαμβάνοντας έτσι βαρύ και υπεύθυνο ποιμαντικό ρόλο.

Ως Επίσκοπος ο Θεοδώρητος στάθηκε ακλόνητος στύλος της ορθόδοξης πίστης, δίδασκε τον λαό και ορθοτομούσε τον λόγο της αλήθειας, πολεμούσε τις αιρέσεις, στήριζε τους πτωχούς και παρηγορούσε τους εμπερίστατους και θλιβομένους. Η ζωή του υπήρξε για τους συγχρόνους του παράδειγμα εγκράτειας, ταπείνωσης και ποιμαντικής αγάπης.

Κατά τα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη (361 – 363), ο Θεοδώρητος συνελήφθη για την ακλόνητη πίστη στον Χριστό και, παρά τις απειλές και τα βασανιστήρια, δεν δείλιασε αλλά με παρρησία έλεγξε την πλάνη των ειδωλολατρών και ενίσχυε τους πιστούς χριστιανούς. Το τέλος επήλθε δι’ αποκεφαλισμού, αφού οι διώκτες του διαπίστωσαν ότι μάταια τον βασάνιζαν και τον απειλούσαν.

Μάρτυρες Κλεόνικος, Ευτρόπιος και Βασιλίσκος

Στρατιωτικοί με καταγωγή από την Αμάσεια του Πόντου, συγγενείς του Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος, οι δύο πρώτοι ήταν και κατά σάρκα αδελφοί. Λόγω της χριστιανικής τους ιδιότητας και επειδή διέδιδαν τον Χριστιανισμό στους συστρατιώτες τους, συνελήφθησαν από τον ηγεμόνα Ασκληπιόδοτο στα χρόνια του αυτοκράτορα Μαξιμιανού (286 – 305). Οταν εκλήθησαν να θυσιάσουν στα είδωλα, αρνήθηκαν με παρρησία και απάντησαν ότι λατρεύουν τον έναν και αληθινό Θεό και ότι ουδέποτε θα αρνηθούν τον Χριστό. Μετά την ακλόνητη αυτή ομολογία, αρχικά τους φυλάκισαν, αλλά βλέποντας ότι με το ήθος, την απαντοχή και το θάρρος τους οδήγησαν πολλούς συγκρατούμενούς τους στην αληθινή πίστη, τους υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια. Στις 3 Μαρτίου 308 ο Ευτρόπιος και ο Κλεόνικος σταυρώθηκαν και παρέδωσαν τις ψυχές τους δοξάζοντας τον Θεό, ενώ ο Βασιλίσκος φυλακίστηκε και παρέμεινε έγκλειστος στη φυλακή, όπου και πέθανε μερικά χρόνια αργότερα.

Τιμάται επίσης η μνήμη: οσίων Ζήνωνος και Ζωίλου, οσίας Πιαμούντος της παρθένου, οσίας Αλεξάνδρας, η σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου του Βοκολολάμσκ, των εννέα αγίων μαρτύρων των εκ Γεωργίας, Ιωάννου Πατριάρχου Γεωργίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:57WHAT THE FACT

Δεν είναι μόνο το γυμναστήριο: Μικρές καθημερινές ασκήσεις μπορούν να σώσουν την υγεία σας

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: Οποιοδήποτε γεγονός θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο - Οι ΗΠΑ φοβούνται τη Ρωσία

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες ανακάλυψαν γιγάντιο δεινόσαυρο που μοιάζει με πουλί στην έρημο του Νίγηρα

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Το Ισραήλ χάκαρε πριν από χρόνια τις κάμερες κυκλοφορίας στην Τεχεράνη για να παρακολουθεί τον Χαμενεΐ

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 47χρονος απείλησε να θάψει ζωντανές τη μητέρα και την αδελφή του

23:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μάρτης «γδάρτης» με βροχές και ψύχος - Ολική μεταβολή του σκηνικού από το Σαββατοκύριακο

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Κραυγή αγωνίας από Ρεθυμνιώτη στο Ντουμπάι: «Είμαστε εγκλωβισμένοι, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση»

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Το Ιράν ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει βαλλιστικούς πυραύλους, ήταν προ-τοποθετημένοι

22:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Προκριματικά Μουντομπάσκετ 2027: Η βαθμολογία του ομίλου - Επιστροφή στην κορυφή για την Ελλάδα

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Αραγκτσί: Είμαστε σε πόλεμο με τις ΗΠΑ όχι με τις χώρες της περιοχής

22:34ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έλληνες αστρονόμοι μελετούν την εξέλιξη ενός υπεργίγαντα αστέρα σε πραγματικό χρόνο

22:27LIFESTYLE

Ο Τζιμ Κάρεϊ απαντά στις θεωρίες συνωμοσίας περί «κλωνοποίησής» του, μετά την αγνώριστη εμφάνισή του στα βραβεία Σεζάρ

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα- Υπόθεση κατασκοπείας: Νέα στοιχεία για τον Γεωργιανό που συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος» - Οι κινήσεις του όταν έφτασε το αεροπλανοφόρο «Τζέραλντ Φορντ» στο λιμάνι

22:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καταστρέψαμε τον στόλο του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν - Φρουροί της Επανάστασης: Κλείσαμε τα Στενά του Ορμούζ

22:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Προκριματικά Μουντομπάσκετ 2027: Η Ελλάδα πήρε εκδίκηση (79-65) κόντρα στο Μαυροβούνιο

22:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατατέθηκαν προς κύρωση οι συμβάσεις με τις Chevron και Helleniq για τους υδρογονάνθρακες

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Η στρατηγική αποκεφαλισμού και αποσταθεροποίησης και η επόμενη μέρα του Ιράν

21:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανθεκτικά τα ελληνικά κρατικά ομόλογα παρά τις μεγάλες απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Τρία παιδιά με ελληνικές ρίζες νεκρά στην Μπετ Σεμές μετά από ιρανική επίθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Νέα δεδομένα για την υπόθεση της 31χρονης Νεκταρίας - Έπασχε από προχωρημένη κίρρωση του ήπατος, αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Το Ιράν ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει βαλλιστικούς πυραύλους, ήταν προ-τοποθετημένοι

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα- Υπόθεση κατασκοπείας: Νέα στοιχεία για τον Γεωργιανό που συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος» - Οι κινήσεις του όταν έφτασε το αεροπλανοφόρο «Τζέραλντ Φορντ» στο λιμάνι

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

23:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μάρτης «γδάρτης» με βροχές και ψύχος - Ολική μεταβολή του σκηνικού από το Σαββατοκύριακο

18:31ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

22:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καταστρέψαμε τον στόλο του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν - Φρουροί της Επανάστασης: Κλείσαμε τα Στενά του Ορμούζ

21:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας εφευρίσκει συσκευή που αντλεί νερό από ξηρό αέρα

18:59ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Κολυδά για νέα κακοκαιρία - Πότε αναμένεται κύμα βροχοπτώσεων

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Τρία παιδιά με ελληνικές ρίζες νεκρά στην Μπετ Σεμές μετά από ιρανική επίθεση

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Χτύπημα από ιρανικό drone σε ξενοδοχείο θύμισε την 11η Σεπτεμβρίου

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Το Iron Beam εν δράσει - Δείτε πώς αναχαιτίζει ρουκέτες και πυραύλους της Χεζμπολάχ - Βίντεο

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Η viral φωτογραφία της σορού του Χαμενεΐ κάτω από τα ερείπια με σχεδόν 5 εκατ. προβολές - Τι έδειξε η ανάλυση

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 47χρονος απείλησε να θάψει ζωντανές τη μητέρα και την αδελφή του

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Σπαράζει καρδιές φίλη της άτυχης Νεκταρίας - «Ήταν ένα φωτεινό πλάσμα με καλή ψυχή»

07:36LIFESTYLE

Ο Μιχάλης Πανάδης στο Newsbomb.gr: «Φαντάζομαι ότι η Χλόη με τον Πέτρο θα χωρίσουν στα επόμενα επεισόδια»

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό για τον καθαρισμό των κουφωμάτων αλουμινίου είναι το αλουμινόχαρτο: Αυτά είναι τα απλά βήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ