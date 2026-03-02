Εορτολόγιο 3 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Αύριο Τρίτη 3 Μαρτίου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Βασιλίσκου, Ευτροπίου και Κλεονίκου και του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδωρήτου του Επισκόπου Αντιοχείας.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

Κλεόνικος, Κλεονίκη, Νίκη, Κλεονίκω, Θεοδώρητος, Βασιλίσκος, Βασιλίσκη, Ευτρόπιος, Ευτροπία.

Ιερομάρτυς Θεοδώρητος Επίσκοπος Αντιοχείας

Ανήκει στη χορεία των θεοφόρων ποιμένων της Εκκλησίας που εκόσμησαν τον αποστολικό θρόνο της Αντιόχειας με τον λόγο, την αρετή και το αίμα του μαρτυρίου τους. Από νεαρή ηλικία εκδήλωσε ζήλο θερμό για την πίστη του Χριστού και την αγάπη του προς τις θείες Γραφές. Ανδρώθηκε με εκκλησιαστική παιδεία και διακρίθηκε για το ήθος και τη σύνεσή του, στοιχεία που τον οδήγησαν να χειροτονηθεί πρεσβύτερος και στη συνέχεια να αναδειχθεί Επίσκοπος Αντιόχειας, αναλαμβάνοντας έτσι βαρύ και υπεύθυνο ποιμαντικό ρόλο.

Ως Επίσκοπος ο Θεοδώρητος στάθηκε ακλόνητος στύλος της ορθόδοξης πίστης, δίδασκε τον λαό και ορθοτομούσε τον λόγο της αλήθειας, πολεμούσε τις αιρέσεις, στήριζε τους πτωχούς και παρηγορούσε τους εμπερίστατους και θλιβομένους. Η ζωή του υπήρξε για τους συγχρόνους του παράδειγμα εγκράτειας, ταπείνωσης και ποιμαντικής αγάπης.

Κατά τα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη (361 – 363), ο Θεοδώρητος συνελήφθη για την ακλόνητη πίστη στον Χριστό και, παρά τις απειλές και τα βασανιστήρια, δεν δείλιασε αλλά με παρρησία έλεγξε την πλάνη των ειδωλολατρών και ενίσχυε τους πιστούς χριστιανούς. Το τέλος επήλθε δι’ αποκεφαλισμού, αφού οι διώκτες του διαπίστωσαν ότι μάταια τον βασάνιζαν και τον απειλούσαν.

Μάρτυρες Κλεόνικος, Ευτρόπιος και Βασιλίσκος

Στρατιωτικοί με καταγωγή από την Αμάσεια του Πόντου, συγγενείς του Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος, οι δύο πρώτοι ήταν και κατά σάρκα αδελφοί. Λόγω της χριστιανικής τους ιδιότητας και επειδή διέδιδαν τον Χριστιανισμό στους συστρατιώτες τους, συνελήφθησαν από τον ηγεμόνα Ασκληπιόδοτο στα χρόνια του αυτοκράτορα Μαξιμιανού (286 – 305). Οταν εκλήθησαν να θυσιάσουν στα είδωλα, αρνήθηκαν με παρρησία και απάντησαν ότι λατρεύουν τον έναν και αληθινό Θεό και ότι ουδέποτε θα αρνηθούν τον Χριστό. Μετά την ακλόνητη αυτή ομολογία, αρχικά τους φυλάκισαν, αλλά βλέποντας ότι με το ήθος, την απαντοχή και το θάρρος τους οδήγησαν πολλούς συγκρατούμενούς τους στην αληθινή πίστη, τους υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια. Στις 3 Μαρτίου 308 ο Ευτρόπιος και ο Κλεόνικος σταυρώθηκαν και παρέδωσαν τις ψυχές τους δοξάζοντας τον Θεό, ενώ ο Βασιλίσκος φυλακίστηκε και παρέμεινε έγκλειστος στη φυλακή, όπου και πέθανε μερικά χρόνια αργότερα.

Τιμάται επίσης η μνήμη: οσίων Ζήνωνος και Ζωίλου, οσίας Πιαμούντος της παρθένου, οσίας Αλεξάνδρας, η σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου του Βοκολολάμσκ, των εννέα αγίων μαρτύρων των εκ Γεωργίας, Ιωάννου Πατριάρχου Γεωργίας.

