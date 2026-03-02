Καιρός: Μάρτης «γδάρτης» με βροχές και ψύχος - Ολική μεταβολή του σκηνικού από το Σαββατοκύριακο

Βροχές, ψυχρές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι το δεύτερο δεκαήμερο του Μαρτίου

Καιρός: Μάρτης «γδάρτης» με βροχές και ψύχος - Ολική μεταβολή του σκηνικού από το Σαββατοκύριακο
Για ανοιξιάτικο σκηνικό του καιρού μέχρι το τέλος της εβδομάδας κάνει λόγο ο Σάκης Αρναούτογλου, με ηλιοφάνεια, ήπιες θερμοκρασίες και περιορισμένα φαινόμενα, μέχρι τη νέα αλλαγή από την Κυριακή που θα φέρει ψυχρότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Ευρώπη.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του μετεωρολόγου, οι πρώτες ενδείξεις για «κατεβασιές» ψυχρού αέρα τοποθετούνται από τις 8 έως και τις 12 Μαρτίου. Το διάστημα αυτό αναμένεται να επικρατήσουν αντικυκλωνικές συνθήκες στην κεντρική και δυτική Ευρώπη, κάτι που θα επιτρέψει σε ψυχρότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Ευρώπη να κινηθούν νοτιότερα. Βάσει αυτού το κρύο θα επηρεάσει κυρίως τα ανατολικά Βαλκάνια και την ανατολική Ελλάδα.

Οι «κατεβασιές» ψυχρού αέρα ανάλογα με την ένταση και την υγρασία που συνοδεύει το σύστημα ευθύνονται για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση βορείων ανέμων, παγετό στα ηπειρωτικά και βροχές κυρίως σε βόρειες και ορεινές περιοχές.

«Καμπανάκι» Κολυδά για νέα κακοκαιρία - Πότε αναμένεται κύμα βροχοπτώσεων

Με ήπιες καιρικές συνθήκες αναμένεται να κυλήσει το σκηνικό του καιρού το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, χωρίς ακραίες διακυμάνσεις, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, οι μέγιστες θερμοκρασιακές τιμές στα κεντρικά και νότια κινούνται αρχικά στους 18–19°C - πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα - ενώ από το Σαββατοκύριακο (7-8/3) αναμένεται να ακολουθήσει σταδιακή υποχώρηση προς τους 14–16°C.

Οι ελάχιστες τιμές παραμένουν σε μονοψήφια επίπεδα, κυρίως 8–11°C, υποδηλώνοντας ψυχρότερες νύχτες χωρίς όμως έντονα ψυχρά επεισόδια.

«Ως προς τα φαινόμενα, το διάστημα χαρακτηρίζεται από περιορισμένη αστάθεια. Τα περάσματα νεφώσεων είναι κατά κανόνα παροδικά, με λίγες τοπικές βροχές στα μέσα της εβδομάδας, χωρίς διάρκεια ή ένταση. Η εικόνα γενικά παραπέμπει σε σχετικά ήρεμες καιρικές συνθήκες, με διαστήματα ηλιοφάνειας», προσθέτει στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

Καταλήγοντας, ο μετεωρολόγος αναφέρει ότι μετά τις 10 Μαρτίου διαφαίνονται ενδείξεις για οργανωμένο σύστημα από τα δυτικά.

«Είναι ακόμη νωρίς για λεπτομέρειες, όμως τα πρώτα στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο γενικευμένων βροχών και ενίσχυσης των ανέμων, σηματοδοτώντας πιθανή νέα μεταβολή στη συνέχεια», συμπληρώνει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Ο καιρός αύριο, 3 Μαρτίου

Την Τρίτη 3 Μαρτίου αναμένονται καλές καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Περισσότερες θα είναι κατά περιόδους οι νεφώσεις στην κεντρική και κυρίως στη βόρεια χώρα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -2 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 16-18, στην Ήπειρο από 4 έως 15-16 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 2 έως 17-19, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 17-17 και τοπικά 20 βαθμούς, στα Επτάνησα από 6 έως 15-17, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 5 έως 16-18 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 17-19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι, τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο θα είναι βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ, ενώ στην περιοχή των Κυθήρων και στα Δωδεκάνησα θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Ασθενείς άνεμοι θα πνέουν στα ηπειρωτικά.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί, τοπικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη Οι άνεμοι θα από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18-19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς.

