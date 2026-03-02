Με αίθριο καιρό και άνοδο της θερμοκρασίας η Δευτέρα – Ανοιξιάτικες οι πρώτες μέρες του Μαρτίου

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα, Δευτέρα 2 Μαρτίου. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Με αίθριο καιρό και άνοδο της θερμοκρασίας η Δευτέρα – Ανοιξιάτικες οι πρώτες μέρες του Μαρτίου
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Εύβοια, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στη βόρεια Κρήτη και αραιές νεφώσεις στα βόρεια από το απόγευμα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο έως 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 17 και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 2 Μαρτίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 02 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα βόρεια και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες κυρίως στην Εύβοια.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στη βόρεια Κρήτη και βαθμιαία γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 και στην Κρήτη έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ, από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες και αραιές νεφώσεις εκ νέου από το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 03-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα τοπικά πιο πυκνές.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα βόρεια, θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα τμήματα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πελάγη έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 17 με 18 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04-03-2026

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα βορειοδυτικά θα πυκνώσουν.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 05-03-2026

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές στα κεντρικά τμήματα.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα τμήματα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06-03-2026

Στα βορειοανατολικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Βαθμιαία στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε ανατολικών διευθύνσεων και θα ενισχυθούν.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

