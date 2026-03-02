Αναφορές για εκρήξεις στη βρετανική αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο
Ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες εντός της βάσης
Ο στρατιωτικός ανταποκριτής του ισραηλινού Channel 14 αναφέρει ότι υπάρχουν υποψίες για συντριβή αεροσκάφους στη βρετανική αεροπορική βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ακούστηκε ισχυρή έκρηξη στην περιοχή, ενώ ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες εντός της βάσης και καταγράφηκαν απογειώσεις αεροσκαφών.
Πηγές ανέφεραν ότι το προσωπικό ενημερώθηκε για την απειλή και έλαβε οδηγίες να επιστρέψει στις οικίες του και να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους μέχρι νεωτέρας.
Λίγο μετά τις αναφορές για τις εκρήξεις, απογειώθηκαν από τη βάση του Ακρωτηρίου τρία αεροσκάφη της RAF.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το περιστατικό.
