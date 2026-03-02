Αναφορές για εκρήξεις στη βρετανική αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο

Ο στρατιωτικός ανταποκριτής του ισραηλινού Channel 14 αναφέρει ότι υπάρχουν υποψίες για συντριβή αεροσκάφους στη βρετανική αεροπορική βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο.

After Britain announced allowing the US to use its military bases, Iran launched its first attack against a British military base in Cyprus. pic.twitter.com/zvQTGcEQ9D

— Ahmed Hassan ?? أحمد حسن زيد (@Ahmed_hassan_za) March 1, 2026



Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ακούστηκε ισχυρή έκρηξη στην περιοχή, ενώ ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες εντός της βάσης και καταγράφηκαν απογειώσεις αεροσκαφών.

Πηγές ανέφεραν ότι το προσωπικό ενημερώθηκε για την απειλή και έλαβε οδηγίες να επιστρέψει στις οικίες του και να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους μέχρι νεωτέρας.

Λίγο μετά τις αναφορές για τις εκρήξεις, απογειώθηκαν από τη βάση του Ακρωτηρίου τρία αεροσκάφη της RAF.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το περιστατικό.

Διαβάστε επίσης