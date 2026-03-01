Οι δύο όψεις του Ιράν: Πανηγυρισμοί και θρήνος για τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

Ο θάνατος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ αποκάλυψε ένα βαθύ ρήγμα στην κοινωνία του Ιράν

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, σκοτώθηκε σχεδόν άμεσα με την έναρξη της κοινής επιχείρησης ΗΠΑ και Ισραήλ, από το ίσως πρώτο, αλλά στοχευμένο χτύπημα στην τεχεράνη.

Ο θάνατός του αιφνιδίασε και παρότι πέρασαν αρκετές ώρες πριν επιβεβαιωθεί, οι φήμες είχαν αρχίσει να διαδίδονται, καθώς η επαφή μαζί του, αλλά και με κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους είχε χαθεί.

Μόνο όταν αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός με μία δήλωση λίγο αινιγματική, ανακοίνωνε τις ισχυρές ενδείξεις ότι ο ανώτατος Ιρανός ηγέτης ήταν νεκρός, άρχισαν οι πρώτες αντιδράσεις των Ιρανών πολιτών, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους, αποτυπώνοντας μία εικόνα με αντικρουόμενα συναισθήματα, χαράς και θλίψης.

Σε πολλές πόλεις, ανάμεσά τους και η Τεχεράνη, οι πανηγυρισμοί ξεκίνησαν με ζητωκραυγές, ενώ σε άλλες οι άνθρωποι θρηνούσαν τον θάνατο του Χαμενεΐ.

Πλήθη στην ιρανική πόλη Γκαλέχ Νταρ έριξαν ένα μνημείο αφιερωμένο στον ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, καθώς φλόγες υψώνονταν από τον κυκλικό κόμβο και οι περαστικοί ζητωκραύγαζαν.

Ο θάνατος του Χαμενεΐ αποκάλυψε ένα βαθύ ρήγμα σε μια χώρα που έχει συγκλονιστεί από τον ξαφνικό θάνατό του, μετά από 36 χρόνια διακυβέρνησης.

Το Ιράν προειδοποίησε για «καταστροφικά» αντίποινα μετά τις θανατηφόρες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

