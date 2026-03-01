Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Τρίτης (3/3)
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης
Τζακ ποτ στο Τζόκερ της Κυριακής (1/3) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.900.000 ευρώ.
Νικητή δεν ανέδειξε ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη κατηγορία. Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι εξής: 13, 25, 26, 32, 44 και Τζόκερ ο αριθμός: 11.
Στην κλήρωση της Τρίτης (3/3) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία 3.200.000 ευρώ.
