Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Τρίτης (3/3)

Τζακ ποτ στο Τζόκερ της Κυριακής (1/3) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.900.000 ευρώ.

Νικητή δεν ανέδειξε ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη κατηγορία. Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι εξής: 13, 25, 26, 32, 44 και Τζόκερ ο αριθμός: 11.

Στην κλήρωση της Τρίτης (3/3) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία 3.200.000 ευρώ.

