Κλήρωση Τζόκερ 1/3/2026 : Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2.900.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (1/3) η κλήρωση 3034 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.900.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 25, 44, 32, 26, 13 και Τζόκερ το 11.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.