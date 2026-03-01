Έλληνας χορευτής τρέλανε τους Άραβες σηκώνοντας τραπέζι με τα δόντια του
Ο χορός του και το κοινό που βαρούσε παλαμάκια στον ρυθμό του
Ένας χορευτής στο Ντουμπάι τρέλανε όλους τους παρευρισκόμενους, αφού ενώ χόρευε αποφάσισε να σηκώσει το τραπέζι με τα δόντια του.
Συγκεκριμένα ο χρήστης που ανέβασε το βίντεο δείχνει πως οι Έλληνες γλεντάνε στο Ντουμπάι, με ελληνική μουσική και πολύ χορό.
