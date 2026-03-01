Παναθηναϊκός - Άρης 3-1: Έπιασε τετράδα με Τετέι και Ταμπόρδα!

Ανδρέας Τετέι και Βισέντε Ταμπόρδα σκόραραν λίγο μετά την είσοδό τους στο ματς από τον Ράφα Μπενίτεθ και ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του Άρη και έπιασε την τετράδα!

Με γκολ του Ερνάντεθ στο 9', αλλά κυρίως των Ταμπόρδα (65’) και Τετέι (80’) λίγα λεπτά μετά την είσοδό τους στο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Άρη με 3-1 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Super League και «πάτησε» ξανά μετά από πολύ καιρό στην πρώτη τετράδα.

Ο Άρης μείωσε στο 72’ με τον Ράτσιτς, σε ένα ματς με πολλές διαμαρτυρίες και από τις δύο ομάδες προς τον Ούγγρο ρέφερι Ταμάς Μπόγκναρ.

Οι «πράσινοι» έπιασαν πλέον τον Λεβαδειακό στους 39 βαθμούς, έχοντας κι ένα ματς λιγότερο (αυτό της Τετάρτης 4/3, με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο) και «μπήκαν» ξανά στη ζώνη των play off.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι «πράσινοι» μπήκαν καλά στο ματς και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 9’ μετά από μία εξαιρετικά εκτελεσμένη «κομπίνα» σε κόρνερ. Ο Αντίνο εκτέλεσε δίπλα του στον Τσέριν, εκείνος εκτέλεσε χαμηλά στο πρώτο δοκάρι όπου ο Παντελίδης γύρισε όμορφα την μπάλα προς τα μέσα κι ο Ερνάντεθ στο πίσω δοκάρι από κοντά έκανε το 1-0.

Στο 23’ ο Σφιντέρσκι έκανε το κοντρόλ στην περιοχή έπειτα από σέντρα του Κυριακόπουλου αλλά το πλασέ του έφυγε άουτ, ενώ στο 27’ ο Άρης είχε τρομερή ευκαιρία για να φέρει το ματς στα όσα, όταν ο Καντεβέρε έπιασε ένα τρομερό ανάποδο «ψαλιδάκι» που χτύπησε στο δεξί δοκάρι της εστίας του Λαφόν κι εν συνεχεία η μπάλα απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς.

Στο 30’ ο Κοντούρης έπιασε ένα τρομερό σουτ απ’ τα 35 μέτρα το οποίο έφυγε ελάχιστα δίπλα απ’ το αριστερό δοκάρι, ενώ στο 45’+1’ η κεφαλιά του Γεντβάι πέρασε πολύ άουτ πάνω απ’ τα δοκάρια των «κιτρινόμαυρων».

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης είχε μία καλή στιγμή στο 49’ όταν από εκτέλεση φάουλ του Γκάρε, ο Καντεβέρε έπιασε την κεφαλιά στο πίσω δοκάρι που πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 65ο λεπτό ο Παναθηναϊκός έφτασε σε δεύτερο γκολ με τον Βισέντε Ταμπόρδα. Από εξαιρετική συνεργασία του Κυριακόπουλου με τον Τζούριτσιτς και χαμηλή σέντρα του Σέρβου μεσοεπιθετικού, ο Αργεντινός υποδέχθηκε την μπάλα κι εκτέλεσε με τη δεύτερη επαφή για το «πράσινο» 2-0.

Στο 72’, έπειτα από φάση διαρκείας στα καρέ του Λαφόν, ο Ράτσιτς μείωσε σε 2-1 με δυνατό σουτ απ’ το όριο της περιοχής. Ο VAR φώναξε για on field review τον διαιτητή Ταμάς Μπόγκναρ για ξεκάθαρο φάουλ του Αλφαρέλα στον Κοντούρη, αλλά ο Ούγγρος έπειτα από τσεκάρισμα της φάσης για δύο λεπτά, κατακύρωσε το γκολ για το 2-1 του Άρη.

Στο 80’ από φάουλ του Ταμπόρδα στην καρδιά της άμυνας του Άρη, ο Αθανασιάδης δεν έπιασε σταθερά την μπάλα μπάλα κι ο Τετέι (που είχε μπει στον αγώνα λίγα δευτερόλεπτα πριν) έκανε το 3-1 για τους «πράσινους», μέσα σε έντονες διαμαρτυρίες των παικτών του Άρη που ζήτησαν φάουλ του σκόρερ στον γκολκίπερ.

Στο 84’ σε φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, ο Λαφόν έχασε την μπάλα και προσπάθησε να τη διώξει με τον Αλφαρέλα να πέφτει και να ζητάει πέναλτι και τον Χόνγκλα να πλασάρει στη συνέχεια λίγο άουτ. Ο διαιτητής Μπόγκναρ έδειξε να συνεχιστεί το ματς παρά τις νέες πολύ έντονες διαμαρτυρίες των παικτών του Άρη.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κάτρης, Γεντβάι, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κοντούρης (88’ Σισοκό), Τσέριν (88’ Μπακασέτας), Κυριακόπουλος, Παντελίδης (56’ Τζούριτσιτς), Αντίνο (56’ Ταμπόρδα), Σφιντέρσκι (79’ Τετέι).

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Φατιγκά (61’ λ.τρ. Φρίντεκ), Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μεντίλ (46’ Τεχέρο), Χόνγκλα, Ράτσιτς, Γκάρε, Πέρεθ, Δώνης (46’ Αλφαρέλα), Καντεβέρε (83’ Κουαμέ).

